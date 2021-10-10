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В России готовятся кормить граждан антидепрессантами через 15 лет
Эксперт рассказал, когда в России появится еда-антидепрессант - РИА Новости, 10.10.2021
В России готовятся кормить граждан антидепрессантами через 15 лет
Синтетическая и "клеточная" еда для избавления от депрессии и улучшения психоэмоционального здоровья появится в РФ до 2035 года, разработка таких продуктов... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T07:21
2021-10-10T07:21
общество
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
национальная технологическая инициатива (нти)
россия
михаил чарный
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Синтетическая и "клеточная" еда для избавления от депрессии и улучшения психоэмоционального здоровья появится в РФ до 2035 года, разработка таких продуктов ведется в рамках дорожной карты рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) при участии представителей Минпромторга РФ и Минздрава, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet НТИ Михаил Чарный.По его словам, "некоторые аминокислоты, которые мы употребляем вместе с пищей, оказывают большое влияние на наше психоэмоциональное состояние и настроение. Например, лизин, метионин, триптофан. Мы можем искусственно отрегулировать аминокислотный состав нашей пищи микробиологическим способом, а именно выращивая клетки с соответствующим соотношением аминокислот"."Ожидается, что эти продукты питания будут продаваться в супермаркетах в виде напитков и гелей, их стоимость будет сопоставима с ценой спортивных БАДов. Для покупки таких продуктов не нужен будет рецепт врача, рисков передозировки они также не будут иметь, поскольку ключевыми элементами такой еды являются привычные для человеческого организма аминокислоты в малых концентрациях", - добавил эксперт. Кроме того, такие продукты будут в первую очередь полезны вегетарианцам и веганам, считает он."Большинство растительной пищи дефицитно по нескольким аминокислотам, в первую очередь, по лизину, метионину и триптофану. По метионину наиболее обеспеченный аминокислотный продукт – это бразильский орех. Но, согласитесь, бразильский орех стоит недешево, не во всех населенных пунктах его можно купить, а в-третьих - он содержит много жирных кислот, при избыточном употреблении которых мы себе и настроение поднимем, и другие проблемы организму этим избытком обеспечим", - пояснил Чарный."Если же мы сможем использовать такие клеточные продукты, в которых отрегулирован аминокислотный состав, мы сможем оптимизировать питание человека таким образом, что аминокислоты будут в сбалансированном состоянии", - заключил специалист.
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общество, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), национальная технологическая инициатива (нти), россия, михаил чарный
07:21 10.10.2021
 
Эксперт рассказал, когда в России появится еда-антидепрессант

Эксперт FoodNet НТИ Чарный рассказал, как синтетическая еда поможет бороться с депрессией

© Depositphotos / VitalikRadkoДепрессия
Депрессия - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Синтетическая и "клеточная" еда для избавления от депрессии и улучшения психоэмоционального здоровья появится в РФ до 2035 года, разработка таких продуктов ведется в рамках дорожной карты рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) при участии представителей Минпромторга РФ и Минздрава, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet НТИ Михаил Чарный.
По его словам, "некоторые аминокислоты, которые мы употребляем вместе с пищей, оказывают большое влияние на наше психоэмоциональное состояние и настроение. Например, лизин, метионин, триптофан. Мы можем искусственно отрегулировать аминокислотный состав нашей пищи микробиологическим способом, а именно выращивая клетки с соответствующим соотношением аминокислот".

"Мы считаем, что до 2035 года такие продукты питания появятся в продуктовых магазинах в виде коктейлей, гелей, салатов, снеков. К этому времени у россиян появится персональный медицинский профиль, учитывающий в том числе и аминокислотный баланс организма и предлагающий персонализированное питание. Помимо этого, мы ожидаем, что к этому времени доступность медицинских лабораторий для быстрой сдачи анализов повысится по всей стране. Однако пока для Казани и Красноярска и ряда других городов это не очень доступные вещи", - сказал Чарный.

"Ожидается, что эти продукты питания будут продаваться в супермаркетах в виде напитков и гелей, их стоимость будет сопоставима с ценой спортивных БАДов. Для покупки таких продуктов не нужен будет рецепт врача, рисков передозировки они также не будут иметь, поскольку ключевыми элементами такой еды являются привычные для человеческого организма аминокислоты в малых концентрациях", - добавил эксперт. Кроме того, такие продукты будут в первую очередь полезны вегетарианцам и веганам, считает он.
"Большинство растительной пищи дефицитно по нескольким аминокислотам, в первую очередь, по лизину, метионину и триптофану. По метионину наиболее обеспеченный аминокислотный продукт – это бразильский орех. Но, согласитесь, бразильский орех стоит недешево, не во всех населенных пунктах его можно купить, а в-третьих - он содержит много жирных кислот, при избыточном употреблении которых мы себе и настроение поднимем, и другие проблемы организму этим избытком обеспечим", - пояснил Чарный.
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"Если же мы сможем использовать такие клеточные продукты, в которых отрегулирован аминокислотный состав, мы сможем оптимизировать питание человека таким образом, что аминокислоты будут в сбалансированном состоянии", - заключил специалист.
 
ОбществоМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Национальная технологическая инициатива (НТИ)РоссияМихаил Чарный
 
 
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