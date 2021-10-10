Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/borba-1753907377.html
Для США "все уже кончено" в технологической борьбе с Китаем, заявил эксперт
Для США "все уже кончено" в технологической борьбе с Китаем, заявил эксперт - РИА Новости, 10.10.2021
Для США "все уже кончено" в технологической борьбе с Китаем, заявил эксперт
Бывший главный инженер по программному обеспечению минобороны США Николя Шайан заявил, что технологические преобразования в американских вооруженных силах... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T18:24
2021-10-10T18:28
в мире
технологии
сша
вашингтон (город)
китай
google
министерство обороны сша
джон хайтен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150050/83/1500508381_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_49949975d3b40d4ace79d61fb546b7e3.jpg
ЛОНДОН, 10 окт - РИА Новости. Бывший главный инженер по программному обеспечению минобороны США Николя Шайан заявил, что технологические преобразования в американских вооруженных силах происходят медленно и Вашингтон не может конкурировать в этой области с Пекином."У нас не будет шанса в конкурентной борьбе с Китаем через 15-20 лет. Сейчас все уже решено, по моему мнению, все уже кончено", - отметил Шайан в интервью газете Financial Times.Издание отмечает, что, по мнению экс-сотрудника Пентагона, КНР "движется по направлению к мировому господству" благодаря своим достижениям в сферах искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения.Шайан обвинил в "снижении темпа" США нежелание компании Google работать с минобороны над искусственным интеллектом и обсуждения этической стороны AI. В Китае, добавил он, компании обязаны сотрудничать с властями. По словам специалиста, Вашингтон вкладывает больше средств в оборону, но слишком много из них уходит на материально-техническое снабжение.Как отметил Шайан, защита от киберугроз в некоторых американских правительственных ведомствах была "на уровне детского сада."Согласно газете, инженер подал в отставку в начале сентября. В заявлении об увольнении он подверг критике возглавлявших IT-проекты военных, которым не хватало опыта в этой области, и недостаток финансирования. Бюрократическая волокита, подчеркнул Шайан, позволила "противникам" США добиться прогресса.Бывший специалист минобороны в ближайшее время собирается дать показания конгрессу США о китайской киберугрозе, отмечает газета.Ранее заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявлял, что США модернизируют армию недостаточно быстро для сдерживания России и Китая. По его словам, "обе страны быстро движутся, Китай движется невероятно быстро", и "пока мы не сможем соответствовать, мы будем в позиции, когда неважно, насколько ты впереди, если другой человек движется быстрее &lt;…&gt;, рано или поздно, он догонит".
https://ria.ru/20211010/tramp-1753849662.html
https://ria.ru/20211009/podlodka-1753785797.html
сша
вашингтон (город)
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150050/83/1500508381_461:0:5069:3456_1920x0_80_0_0_f55b414daadaa24bb76908e571c60873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, технологии, сша, вашингтон (город), китай, google, министерство обороны сша, джон хайтен, россия
18:24 10.10.2021 (обновлено: 18:28 10.10.2021)
 
Для США "все уже кончено" в технологической борьбе с Китаем, заявил эксперт

Экс-инженер Пентагона Шайан: для США "все уже кончено" в технологической борьбе с Китаем

© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 10 окт - РИА Новости. Бывший главный инженер по программному обеспечению минобороны США Николя Шайан заявил, что технологические преобразования в американских вооруженных силах происходят медленно и Вашингтон не может конкурировать в этой области с Пекином.
"У нас не будет шанса в конкурентной борьбе с Китаем через 15-20 лет. Сейчас все уже решено, по моему мнению, все уже кончено", - отметил Шайан в интервью газете Financial Times.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 04:37
Трамп заявил, что Байден "строит" Китай, а не США
Издание отмечает, что, по мнению экс-сотрудника Пентагона, КНР "движется по направлению к мировому господству" благодаря своим достижениям в сферах искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения.
Шайан обвинил в "снижении темпа" США нежелание компании Google работать с минобороны над искусственным интеллектом и обсуждения этической стороны AI. В Китае, добавил он, компании обязаны сотрудничать с властями. По словам специалиста, Вашингтон вкладывает больше средств в оборону, но слишком много из них уходит на материально-техническое снабжение.
Как отметил Шайан, защита от киберугроз в некоторых американских правительственных ведомствах была "на уровне детского сада."
Согласно газете, инженер подал в отставку в начале сентября. В заявлении об увольнении он подверг критике возглавлявших IT-проекты военных, которым не хватало опыта в этой области, и недостаток финансирования. Бюрократическая волокита, подчеркнул Шайан, позволила "противникам" США добиться прогресса.
Бывший специалист минобороны в ближайшее время собирается дать показания конгрессу США о китайской киберугрозе, отмечает газета.
Ранее заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявлял, что США модернизируют армию недостаточно быстро для сдерживания России и Китая. По его словам, "обе страны быстро движутся, Китай движется невероятно быстро", и "пока мы не сможем соответствовать, мы будем в позиции, когда неважно, насколько ты впереди, если другой человек движется быстрее <…>, рано или поздно, он догонит".
Американская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) в окрестностях Тромсё - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 08:57
"Какая нелепость!" В Китае жестко высмеяли аварию американской подлодки
 
В миреТехнологииСШАВашингтон (город)КитайGoogleМинистерство обороны СШАДжон ХайтенРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния