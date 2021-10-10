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Для США "все уже кончено" в технологической борьбе с Китаем, заявил эксперт

Для США "все уже кончено" в технологической борьбе с Китаем, заявил эксперт - РИА Новости, 10.10.2021

Для США "все уже кончено" в технологической борьбе с Китаем, заявил эксперт

Бывший главный инженер по программному обеспечению минобороны США Николя Шайан заявил, что технологические преобразования в американских вооруженных силах... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T18:24

2021-10-10T18:24

2021-10-10T18:28

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ЛОНДОН, 10 окт - РИА Новости. Бывший главный инженер по программному обеспечению минобороны США Николя Шайан заявил, что технологические преобразования в американских вооруженных силах происходят медленно и Вашингтон не может конкурировать в этой области с Пекином."У нас не будет шанса в конкурентной борьбе с Китаем через 15-20 лет. Сейчас все уже решено, по моему мнению, все уже кончено", - отметил Шайан в интервью газете Financial Times.Издание отмечает, что, по мнению экс-сотрудника Пентагона, КНР "движется по направлению к мировому господству" благодаря своим достижениям в сферах искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения.Шайан обвинил в "снижении темпа" США нежелание компании Google работать с минобороны над искусственным интеллектом и обсуждения этической стороны AI. В Китае, добавил он, компании обязаны сотрудничать с властями. По словам специалиста, Вашингтон вкладывает больше средств в оборону, но слишком много из них уходит на материально-техническое снабжение.Как отметил Шайан, защита от киберугроз в некоторых американских правительственных ведомствах была "на уровне детского сада."Согласно газете, инженер подал в отставку в начале сентября. В заявлении об увольнении он подверг критике возглавлявших IT-проекты военных, которым не хватало опыта в этой области, и недостаток финансирования. Бюрократическая волокита, подчеркнул Шайан, позволила "противникам" США добиться прогресса.Бывший специалист минобороны в ближайшее время собирается дать показания конгрессу США о китайской киберугрозе, отмечает газета.Ранее заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявлял, что США модернизируют армию недостаточно быстро для сдерживания России и Китая. По его словам, "обе страны быстро движутся, Китай движется невероятно быстро", и "пока мы не сможем соответствовать, мы будем в позиции, когда неважно, насколько ты впереди, если другой человек движется быстрее <…>, рано или поздно, он догонит".

https://ria.ru/20211010/tramp-1753849662.html

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в мире, технологии, сша, вашингтон (город), китай, google, министерство обороны сша, джон хайтен, россия