18:24 10.10.2021 (обновлено: 18:28 10.10.2021)
Для США "все уже кончено" в технологической борьбе с Китаем, заявил эксперт
Экс-инженер Пентагона Шайан: для США "все уже кончено" в технологической борьбе с Китаем
© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
ЛОНДОН, 10 окт - РИА Новости. Бывший главный инженер по программному обеспечению минобороны США Николя Шайан заявил, что технологические преобразования в американских вооруженных силах происходят медленно и Вашингтон не может конкурировать в этой области с Пекином.
"У нас не будет шанса в конкурентной борьбе с Китаем через 15-20 лет. Сейчас все уже решено, по моему мнению, все уже кончено", - отметил Шайан в интервью газете Financial Times.
Издание отмечает, что, по мнению экс-сотрудника Пентагона, КНР "движется по направлению к мировому господству" благодаря своим достижениям в сферах искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения.
Шайан обвинил в "снижении темпа" США нежелание компании Google работать с минобороны над искусственным интеллектом и обсуждения этической стороны AI. В Китае, добавил он, компании обязаны сотрудничать с властями. По словам специалиста, Вашингтон вкладывает больше средств в оборону, но слишком много из них уходит на материально-техническое снабжение.
Как отметил Шайан, защита от киберугроз в некоторых американских правительственных ведомствах была "на уровне детского сада."
Согласно газете, инженер подал в отставку в начале сентября. В заявлении об увольнении он подверг критике возглавлявших IT-проекты военных, которым не хватало опыта в этой области, и недостаток финансирования. Бюрократическая волокита, подчеркнул Шайан, позволила "противникам" США добиться прогресса.
Бывший специалист минобороны в ближайшее время собирается дать показания конгрессу США о китайской киберугрозе, отмечает газета.
Ранее заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявлял, что США модернизируют армию недостаточно быстро для сдерживания России и Китая. По его словам, "обе страны быстро движутся, Китай движется невероятно быстро", и "пока мы не сможем соответствовать, мы будем в позиции, когда неважно, насколько ты впереди, если другой человек движется быстрее <…>, рано или поздно, он догонит".