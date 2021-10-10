https://ria.ru/20211010/babish-1753902039.html

В Госдуме прокомментировали поражение Бабиша на выборах в Чехии

В Госдуме прокомментировали поражение Бабиша на выборах в Чехии - РИА Новости, 10.10.2021

В Госдуме прокомментировали поражение Бабиша на выборах в Чехии

Поражение возглавляемого премьером Андреем Бабишем движения ANO на парламентских выборах в Чехии стало во многом следствием публикации "досье Пандоры", эпизодом РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T17:27

2021-10-10T17:27

2021-10-10T17:27

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Поражение возглавляемого премьером Андреем Бабишем движения ANO на парламентских выборах в Чехии стало во многом следствием публикации "досье Пандоры", эпизодом внешнего вмешательства, и должно заставить задуматься власти Украины и Польши о том, что заигрывание с русофобскими силами не приводит к лояльности глобальных структур, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Победителем прошедших в Чехии в пятницу и субботу парламентских выборов стала коалиция "Вместе", объединяющая три либеральные партии и движения. Она набрала 27,79% голосов, а представители составляющих ее партий получат в парламенте в общей сложности 71 мандат. Второе место заняло центристское движение ANO Бабиша, которое набрало 27,12% и получит 72 места в парламенте. Мандат на формирование правительства предоставляет президент страны Милош Земан, который в воскресенье был экстренно госпитализирован на неопределенное время. Ранее он оговорил, что поручит формирование кабмина лидеру победившей партии, но никак не представителю коалиции, даже если она наберет больше процентов. Таким образом, это может быть поручено Бабишу."Бабиш позиционировал себя как правоцентрист и евроскептик, что не вполне устраивало Брюссель и глобалистские силы. Тот факт, что Бабиш в последнее время шел на поводу у русофобских сил, не спас его от наказания", - заявила Панина РИА Новости.Политик отметила, что курс, который может взять Прага после выборов, может отразиться на отношениях с Москвой."Создается впечатление, что смена власти в Праге должна окончательно включить Чехию в "антироссийскую дугу" в Центральной и Восточной Европе, создать предпосылки для проведения еще более жесткого и конфронтационного курса в отношении Москвы", - добавила она.Недавняя публикация "досье Пандоры", считает Панина, могла отразиться на результате партии Бабиша на прошедших выборах."Ключевой инструмент для свержения Бабиша – публикация расследования Pandora Papers, где чешского премьера представили фигурантом офшорных схем. По сути дела, мы имеем дело с классическим эпизодом внешнего вмешательства в выборы, что стало на Западе нормальной практикой по отношению к малым странам", - констатировала депутат.Вместе с тем, в досье фигурируют и другие персоналии, например, президент Украины Владимир Зеленский. Для него и польских властей, считает депутат, поражение Бабиша "служит поводом задуматься". "Сделка "враждебность к России в обмен на лояльность глобальных структур" больше не работает", - заключила Панина.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал 3 октября "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.В материалах утверждается, что Бабиш через офшорные компании перевел 22 миллиона долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сохраняя при этом в тайне факт владения. Бабиш признал сам факт покупки недвижимости, но отметил, что тогда еще не занимался политикой.

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/vybory-1753866872.html

https://ria.ru/20211009/chekhiya-1753834258.html

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в мире, сша, москва, елена панина, джордж сорос, владимир зеленский, россия