https://ria.ru/20211010/avtoprobeg-1753910789.html
В Киеве недовольные действующей властью организовали автопробег
В Киеве недовольные действующей властью организовали автопробег - РИА Новости, 10.10.2021
В Киеве недовольные действующей властью организовали автопробег
Противники действующей власти проводят в воскресенье автопробег в Киеве, его участники едут к государственной резиденции президента Украины Владимира... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T19:01
2021-10-10T19:01
2021-10-10T19:57
в мире
киев
владимир зеленский
протесты
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КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Противники действующей власти проводят в воскресенье автопробег в Киеве, его участники едут к государственной резиденции президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сот автомобилей собрались в Киеве в 17.00 мск на парковке одного из гипермаркетов. Около 17.30 мск они колонной начали автопробег к государственной резиденции Зеленского около Киева.В то же время возле самой госрезиденции уже начался митинг недовольных политикой украинских властей, его участники высказываются в микрофон, звучат и оскорбления в адрес президента."Банковая (офис президента - ред.) продолжает узурпацию власти. Власть врет нам об офшорах Зеленского. (Бизнесмен Игорь) Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток", - заявил один из участников акции возле госрезиденции.Территорию резиденции охраняет больше количество полицейских и бойцов национальной гвардии, рядом стоит множество полицейских автомобилей.
https://ria.ru/20211010/klyuch-1753894609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Недовольные украинскими властями собрались у резиденции Зеленского в Киеве
Недовольные украинскими властями собрались у резиденции Зеленского в Киеве
2021-10-10T19:01
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PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, киев, владимир зеленский, протесты
19:01 10.10.2021 (обновлено: 19:57 10.10.2021)
В Киеве недовольные действующей властью организовали автопробег
В Киеве недовольные властью организовали автопробег у резиденции президента Зеленского