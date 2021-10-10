https://ria.ru/20211010/avtoprobeg-1753910789.html

В Киеве недовольные действующей властью организовали автопробег

В Киеве недовольные действующей властью организовали автопробег - РИА Новости, 10.10.2021

В Киеве недовольные действующей властью организовали автопробег

Противники действующей власти проводят в воскресенье автопробег в Киеве, его участники едут к государственной резиденции президента Украины Владимира... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T19:01

2021-10-10T19:01

2021-10-10T19:57

в мире

киев

владимир зеленский

протесты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753912767_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cafbc2499af223e39e7cb5454e5b505c.jpg

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Противники действующей власти проводят в воскресенье автопробег в Киеве, его участники едут к государственной резиденции президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сот автомобилей собрались в Киеве в 17.00 мск на парковке одного из гипермаркетов. Около 17.30 мск они колонной начали автопробег к государственной резиденции Зеленского около Киева.В то же время возле самой госрезиденции уже начался митинг недовольных политикой украинских властей, его участники высказываются в микрофон, звучат и оскорбления в адрес президента."Банковая (офис президента - ред.) продолжает узурпацию власти. Власть врет нам об офшорах Зеленского. (Бизнесмен Игорь) Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток", - заявил один из участников акции возле госрезиденции.Территорию резиденции охраняет больше количество полицейских и бойцов национальной гвардии, рядом стоит множество полицейских автомобилей.

https://ria.ru/20211010/klyuch-1753894609.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Недовольные украинскими властями собрались у резиденции Зеленского в Киеве Недовольные украинскими властями собрались у резиденции Зеленского в Киеве 2021-10-10T19:01 true PT1M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, владимир зеленский, протесты