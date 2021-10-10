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В Киеве недовольные действующей властью организовали автопробег
В Киеве недовольные действующей властью организовали автопробег - РИА Новости, 10.10.2021
В Киеве недовольные действующей властью организовали автопробег
Противники действующей власти проводят в воскресенье автопробег в Киеве, его участники едут к государственной резиденции президента Украины Владимира... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T19:01
2021-10-10T19:57
в мире
киев
владимир зеленский
протесты
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КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Противники действующей власти проводят в воскресенье автопробег в Киеве, его участники едут к государственной резиденции президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сот автомобилей собрались в Киеве в 17.00 мск на парковке одного из гипермаркетов. Около 17.30 мск они колонной начали автопробег к государственной резиденции Зеленского около Киева.В то же время возле самой госрезиденции уже начался митинг недовольных политикой украинских властей, его участники высказываются в микрофон, звучат и оскорбления в адрес президента."Банковая (офис президента - ред.) продолжает узурпацию власти. Власть врет нам об офшорах Зеленского. (Бизнесмен Игорь) Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток", - заявил один из участников акции возле госрезиденции.Территорию резиденции охраняет больше количество полицейских и бойцов национальной гвардии, рядом стоит множество полицейских автомобилей.
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РИА Новости
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96
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60
Недовольные украинскими властями собрались у резиденции Зеленского в Киеве
Недовольные украинскими властями собрались у резиденции Зеленского в Киеве
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в мире, киев, владимир зеленский, протесты
19:01 10.10.2021 (обновлено: 19:57 10.10.2021)
 
В Киеве недовольные действующей властью организовали автопробег

В Киеве недовольные властью организовали автопробег у резиденции президента Зеленского

Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Противники действующей власти проводят в воскресенье автопробег в Киеве, его участники едут к государственной резиденции президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сот автомобилей собрались в Киеве в 17.00 мск на парковке одного из гипермаркетов. Около 17.30 мск они колонной начали автопробег к государственной резиденции Зеленского около Киева.
В то же время возле самой госрезиденции уже начался митинг недовольных политикой украинских властей, его участники высказываются в микрофон, звучат и оскорбления в адрес президента.
"Банковая (офис президента - ред.) продолжает узурпацию власти. Власть врет нам об офшорах Зеленского. (Бизнесмен Игорь) Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток", - заявил один из участников акции возле госрезиденции.
Территорию резиденции охраняет больше количество полицейских и бойцов национальной гвардии, рядом стоит множество полицейских автомобилей.
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