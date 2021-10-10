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https://ria.ru/20211010/avariya-1753926697.html
Собчак сбежала с места смертельного ДТП через пять минут
Собчак покинула место смертельного ДТП почти сразу, рассказал очевидец - РИА Новости, 10.10.2021
Собчак сбежала с места смертельного ДТП через пять минут
Ксении Собчак не было на месте ДТП в Сочи уже через пять минут после столкновения, сообщил один из очевидцев Telegram-каналу Mash. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T22:25
2021-10-10T22:27
происшествия
сочи
ксения собчак
адлер
красная поляна
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ксении Собчак не было на месте ДТП в Сочи уже через пять минут после столкновения, сообщил один из очевидцев Telegram-каналу Mash."Буквально минут через пять я проезжал мимо этой аварии вчера", — сказал собеседник по имени Оганес.По словам мужчины, повреждения на автобусе, в который после столкновения врезался Volkswagen, были похожи на последствия взрыва. Затем он увидел статусную иномарку, перевозившую телеведущую."Mercedes стоит битый тоже, но не прямо в кашу как бы. Водитель сидел там", — продолжил он.Шоферу пытались оказать помощь, а знаменитость очевидец не разглядел на месте ЧП.Мужчина добавил, что Mercedes врезался в Volkswagen, когда обгонял автобус."Водителя (Volkswagen. — Прим.Ред.) вытаскивали, он вообще в таком полуживом состоянии был, я в итоге узнал, что он все-таки остался в живых", — заключил он.Другой очевидец, Рустам, заявил, что оказался одним из первых на месте аварии и позвонил спасателям."Подбежали к водителю, он кричит: "Не трогайте меня, у меня все болит"", — рассказал он.Мужчина увидел пассажирку Volkswagen. По его словам, женщина была без сознания, лежала на заднем сиденье машины, пульс у нее прощупывался. Затем очевидцы увидели пассажира спереди.Авария произошла накануне около девяти часов вечера на трассе между Адлером и Красной Поляной.Mercedes, в котором в аэропорт ехала телеведущая Ксения Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, пассажирка которого погибла. Еще двух человек, находившихся в этой машине, госпитализировали. Как сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидца, шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.Также в Сети опубликовали видео с камеры наблюдения сочинского аэропорта. На этих кадрах Собчак примерно через 40 минут после аварии входит в VIP-зал, держась за голову, видимых повреждений у нее нет.Против водителя Mercedes завели уголовное дело, он полностью признал вину. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.Кроме того, в соцсетях появился ролик, на котором подруга погибшей рассказывает, что лично обратилась к Собчак за оказанием помощи дочери скончавшейся, но столкнулась с равнодушием со стороны телеведущей.
https://ria.ru/20211010/avariya-1753900469.html
https://ria.ru/20211010/dtp-1753922468.html
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происшествия, сочи, ксения собчак, адлер, красная поляна
22:25 10.10.2021 (обновлено: 22:27 10.10.2021)
 
Собчак покинула место смертельного ДТП почти сразу, рассказал очевидец

Очевидцы рассказали, что происходило после смертельного ДТП в Сочи с участием Собчак

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ксении Собчак не было на месте ДТП в Сочи уже через пять минут после столкновения, сообщил один из очевидцев Telegram-каналу Mash.
"Буквально минут через пять я проезжал мимо этой аварии вчера", — сказал собеседник по имени Оганес.
По словам мужчины, повреждения на автобусе, в который после столкновения врезался Volkswagen, были похожи на последствия взрыва. Затем он увидел статусную иномарку, перевозившую телеведущую.
"Mercedes стоит битый тоже, но не прямо в кашу как бы. Водитель сидел там", — продолжил он.
Автомобили полиции и скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 17:19
Перевозивший Собчак водитель Mercedes признал вину в ДТП в Сочи
Шоферу пытались оказать помощь, а знаменитость очевидец не разглядел на месте ЧП.

"Ксению Собчак не видно было. Скорее всего, она уже в этот момент удалилась", — предположил Оганес.

Мужчина добавил, что Mercedes врезался в Volkswagen, когда обгонял автобус.
"Водителя (Volkswagen. — Прим.Ред.) вытаскивали, он вообще в таком полуживом состоянии был, я в итоге узнал, что он все-таки остался в живых", — заключил он.
Другой очевидец, Рустам, заявил, что оказался одним из первых на месте аварии и позвонил спасателям.
"Подбежали к водителю, он кричит: "Не трогайте меня, у меня все болит"", — рассказал он.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 21:21
Камеры засняли Собчак в аэропорту почти сразу после ДТП в Сочи
Мужчина увидел пассажирку Volkswagen. По его словам, женщина была без сознания, лежала на заднем сиденье машины, пульс у нее прощупывался. Затем очевидцы увидели пассажира спереди.
"Пульс не прощупывался, об этом я сообщил в 112", — сказал собеседник.
Авария произошла накануне около девяти часов вечера на трассе между Адлером и Красной Поляной.
Mercedes, в котором в аэропорт ехала телеведущая Ксения Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, пассажирка которого погибла. Еще двух человек, находившихся в этой машине, госпитализировали. Как сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидца, шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 16:35
Источник рассказал о пострадавшем в ДТП с участием автомобиля с Собчак
Также в Сети опубликовали видео с камеры наблюдения сочинского аэропорта. На этих кадрах Собчак примерно через 40 минут после аварии входит в VIP-зал, держась за голову, видимых повреждений у нее нет.
Против водителя Mercedes завели уголовное дело, он полностью признал вину. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
Кроме того, в соцсетях появился ролик, на котором подруга погибшей рассказывает, что лично обратилась к Собчак за оказанием помощи дочери скончавшейся, но столкнулась с равнодушием со стороны телеведущей.
 
ПроисшествияСочиКсения СобчакАдлерКрасная Поляна
 
 
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