https://ria.ru/20211010/avariya-1753900469.html

Водитель Mercedes признал вину за смертельное ДТП с участием Собчак

Перевозивший Собчак водитель Mercedes признал вину в ДТП в Сочи - РИА Новости, 11.10.2021

Водитель Mercedes признал вину за смертельное ДТП с участием Собчак

Водитель попавшего в смертельное ДТП в Сочи автомобиля Mercedes полностью признал вину, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-10T17:19

2021-10-10T17:19

2021-10-11T00:13

происшествия

краснодарский край

авто

адлер

красная поляна

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Водитель попавшего в смертельное ДТП в Сочи автомобиля Mercedes полностью признал вину, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края."Причинно-следственная связь очевидна. Дальше уже следствие будет устанавливать степень его вины, но, опять же, степень зависит от того, какой будет итог по количеству пострадавших", — сказали агентству в ведомстве.Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело открыли по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.Авария произошла накануне около девяти часов вечера на трассе между Адлером и Красной Поляной.Mercedes, в котором в аэропорт ехала телеведущая Ксения Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, пассажирка которого погибла. Еще двух человек, находившихся в этой машине, госпитализировали.Как сообщает Telegram­-канал Mash со ссылкой на очевидцев, Собчак и ее помощница сразу же уехали на другом автомобиле. Скорую помощь пострадавшим вызвали проезжавшие мимо водители.Еще один собеседник издания уточнил, что шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.Кроме того, Mash опубликовал видео с камеры наблюдения сочинского аэропорта. На этих кадрах Собчак примерно через 40 минут после аварии входит в VIP-зал, иногда держась за голову, видимых повреждений у нее нет.

https://ria.ru/20211010/dtp-1753896151.html

https://ria.ru/20211010/dtp-1753892889.html

краснодарский край

адлер

красная поляна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, авто, адлер, красная поляна