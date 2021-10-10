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Летел на встречку. Что стало с машиной, попавшей в смертельное ДТП в Адлере
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Адлере - РИА Новости, 10.10.2021
Летел на встречку. Что стало с машиной, попавшей в смертельное ДТП в Адлере
В Сети появилось видео с места ДТП на трассе Адлер — Красная Поляна. На кадрах показаны легковые автомобили и автобус, стоящие у обочины. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T14:15
2021-10-10T21:17
происшествия
краснодарский край
ксения собчак
адлер
красная поляна
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места ДТП на трассе Адлер — Красная Поляна. На кадрах показаны легковые автомобили и автобус, стоящие у обочины.Как уточнили в управлении МВД по Краснодарскому краю, авария произошла вчера вечером, около 21:00. Водитель Mercedes пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции задел автобус.Пассажирка Volkswagen скончалась до приезда скорой, водителя и еще одну девушку госпитализировали в Городскую больницу № 8.В Mercedes находилась Ксения Собчак, она подтвердила это в своем Telegram-канале. По словам телеведущей, у нее сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. Собчак подчеркнула, что это была не ее машина и водитель, и его "никто не подгонял".Она также написала, что находится "в ужасе и шоке от того, что погибли люди", и пообещала связаться с их родными.Как сообщает Telegram­-канал Mash со ссылкой на очевидцев, Собчак и ее помощница сразу же после аварии уехали на другом автомобиле. Скорую помощь пострадавшим вызвали проезжавшие мимо водители.Другой собеседник издания уточнил, что шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.
краснодарский край
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Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
Кадры смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля с Ксенией Собчак
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происшествия, краснодарский край, ксения собчак, адлер, красная поляна, россия, видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Адлере
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места ДТП на трассе АдлерКрасная Поляна. На кадрах показаны легковые автомобили и автобус, стоящие у обочины.
2021-10-10T14:15
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14:15 10.10.2021 (обновлено: 21:17 10.10.2021)
 
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Адлере

Появилось видео с места смертельной аварии в Адлере с машиной Собчак

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места ДТП на трассе АдлерКрасная Поляна. На кадрах показаны легковые автомобили и автобус, стоящие у обочины.
Как уточнили в управлении МВД по Краснодарскому краю, авария произошла вчера вечером, около 21:00. Водитель Mercedes пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции задел автобус.
Пассажирка Volkswagen скончалась до приезда скорой, водителя и еще одну девушку госпитализировали в Городскую больницу № 8.
В Mercedes находилась Ксения Собчак, она подтвердила это в своем Telegram-канале. По словам телеведущей, у нее сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. Собчак подчеркнула, что это была не ее машина и водитель, и его "никто не подгонял".
Она также написала, что находится "в ужасе и шоке от того, что погибли люди", и пообещала связаться с их родными.
Как сообщает Telegram­-канал Mash со ссылкой на очевидцев, Собчак и ее помощница сразу же после аварии уехали на другом автомобиле. Скорую помощь пострадавшим вызвали проезжавшие мимо водители.
Другой собеседник издания уточнил, что шофер престижной иномарки перед столкновением пытался обогнать автобус.
 
ПроисшествияКраснодарский крайКсения СобчакАдлерКрасная ПолянаРоссия
 
 
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