https://ria.ru/20211010/avariya-1753859284.html

В ДТП в Подмосковье погибли три человека

В ДТП в Подмосковье погибли три человека - РИА Новости, 10.10.2021

В ДТП в Подмосковье погибли три человека

Три человека погибли в результате ДТП в Сергиево-Посадском округе, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T09:41

2021-10-10T09:41

2021-10-10T09:41

происшествия

московская область (подмосковье)

renault s.a

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП в Сергиево-Посадском округе, сообщается на сайте "МВД Медиа"."9 октября в 22.30 на 7 километре автодороги "Сергиев-Посад-Рыбинск-Череповец-Константиново" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей Renault и "ВАЗ". В результате ДТП водитель и двое пассажиров отечественного автомобиля погибли, еще два пассажира получили травмы, также ранен водитель иномарки", - говорится в сообщении.Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту "нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20211009/avariya-1753798614.html

https://ria.ru/20211008/dorogi-1753683858.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), renault s.a, авто