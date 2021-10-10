https://ria.ru/20211010/avariya-1753859284.html
В ДТП в Подмосковье погибли три человека
В ДТП в Подмосковье погибли три человека - РИА Новости, 10.10.2021
В ДТП в Подмосковье погибли три человека
Три человека погибли в результате ДТП в Сергиево-Посадском округе, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T09:41
2021-10-10T09:41
2021-10-10T09:41
происшествия
московская область (подмосковье)
renault s.a
авто
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП в Сергиево-Посадском округе, сообщается на сайте "МВД Медиа"."9 октября в 22.30 на 7 километре автодороги "Сергиев-Посад-Рыбинск-Череповец-Константиново" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей Renault и "ВАЗ". В результате ДТП водитель и двое пассажиров отечественного автомобиля погибли, еще два пассажира получили травмы, также ранен водитель иномарки", - говорится в сообщении.Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту "нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20211009/avariya-1753798614.html
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происшествия, московская область (подмосковье), renault s.a, авто
В ДТП в Подмосковье погибли три человека
В ДТП в Сергиево-Посадском округе в Подмосковье погибли три человека