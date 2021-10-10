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В офисе Зеленского считают, что Крым можно "вернуть" за пять минут
В офисе Зеленского считают, что Крым можно "вернуть" за пять минут - РИА Новости, 10.10.2021
В офисе Зеленского считают, что Крым можно "вернуть" за пять минут
Остановить вооруженный конфликт в Донбассе и вернуть Крым российский лидер может одним телефонным звонком, заявил внештатный советник главы офиса президента... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T16:51
2021-10-10T16:51
2021-10-10T17:57
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КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Остановить вооруженный конфликт в Донбассе и вернуть Крым российский лидер может одним телефонным звонком, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".Арестович уже не в первый раз высказывается по поводу Крыма. Так, ранее на этой неделе он выразил уверенность в том, что украинская армия смогла бы "вынести" российскую группировку с полуострова, но власти страны пока предпочитают политико-дипломатический путь.Также советник заявлял, что если бы он занял пост президента Украины, то действовал бы жестче российского лидера Владимира Путина.
https://ria.ru/20211008/krym-1753634775.html
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в мире, украина, киев, оон, севастополь, республика крым, владимир путин, верховная рада украины, россия, алексей арестович
16:51 10.10.2021 (обновлено: 17:57 10.10.2021)
В офисе Зеленского считают, что Крым можно "вернуть" за пять минут
В офисе Зеленского считают, что Крым можно вернуть Украине за пять минут