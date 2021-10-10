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В офисе Зеленского считают, что Крым можно "вернуть" за пять минут

В офисе Зеленского считают, что Крым можно "вернуть" за пять минут - РИА Новости, 10.10.2021

В офисе Зеленского считают, что Крым можно "вернуть" за пять минут

Остановить вооруженный конфликт в Донбассе и вернуть Крым российский лидер может одним телефонным звонком, заявил внештатный советник главы офиса президента... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T16:51

2021-10-10T16:51

2021-10-10T17:57

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КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Остановить вооруженный конфликт в Донбассе и вернуть Крым российский лидер может одним телефонным звонком, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".Арестович уже не в первый раз высказывается по поводу Крыма. Так, ранее на этой неделе он выразил уверенность в том, что украинская армия смогла бы "вынести" российскую группировку с полуострова, но власти страны пока предпочитают политико-дипломатический путь.Также советник заявлял, что если бы он занял пост президента Украины, то действовал бы жестче российского лидера Владимира Путина.

https://ria.ru/20211008/krym-1753634775.html

украина

киев

севастополь

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, оон, севастополь, республика крым, владимир путин, верховная рада украины, россия, алексей арестович