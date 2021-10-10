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Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32 - РИА Новости, 10.10.2021
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32
Суррогатным алкоголем в Оренбургской области, по последним данным, отравились 64 человека, 32 из них умерли, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T11:25
2021-10-10T14:26
происшествия
оренбургская область
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
республика башкортостан
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УФА, 10 окт — РИА Новости. Суррогатным алкоголем в Оренбургской области, по последним данным, отравились 64 человека, 32 из них умерли, сообщили в правительстве региона.Отмечается, что с пострадавшими пациентами работают ведущие реаниматологи, наркологи и токсикологи Оренбургской области и Республики Башкортостан."Медики делают все возможное, чтобы спасти людей. Но у многих пациентов доза метанола в несколько раз превышает смертельную. Еще раз обращаюсь к оренбуржцам: воздержитесь от употребления любого алкоголя, независимо от того, когда вы его приобрели", — приводятся слова министра здравоохранения области Татьяны Савиновой.Ситуация приобрела массовый характер на востоке региона в начале месяца. С 6 октября следователи возбудили пять уголовных дел, задержаны причастные к продаже и производству спиртосодержащей жидкости, некоторых из них арестовали на два месяца.
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происшествия, оренбургская область, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье, республика башкортостан
11:25 10.10.2021 (обновлено: 14:26 10.10.2021)
 
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32, еще 64 человека пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 10 окт — РИА Новости. Суррогатным алкоголем в Оренбургской области, по последним данным, отравились 64 человека, 32 из них умерли, сообщили в правительстве региона.
Отмечается, что с пострадавшими пациентами работают ведущие реаниматологи, наркологи и токсикологи Оренбургской области и Республики Башкортостан.
"Медики делают все возможное, чтобы спасти людей. Но у многих пациентов доза метанола в несколько раз превышает смертельную. Еще раз обращаюсь к оренбуржцам: воздержитесь от употребления любого алкоголя, независимо от того, когда вы его приобрели", — приводятся слова министра здравоохранения области Татьяны Савиновой.
Ситуация приобрела массовый характер на востоке региона в начале месяца. С 6 октября следователи возбудили пять уголовных дел, задержаны причастные к продаже и производству спиртосодержащей жидкости, некоторых из них арестовали на два месяца.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 17:04
В Оренбуржье задержали девять человек по делу об отравлении алкоголем
 
ПроисшествияОренбургская областьМассовое отравление суррогатным алкоголем в ОренбуржьеРеспублика Башкортостан
 
 
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