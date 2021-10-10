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Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32 - РИА Новости, 10.10.2021
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32
Суррогатным алкоголем в Оренбургской области, по последним данным, отравились 64 человека, 32 из них умерли, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T11:25
2021-10-10T11:25
2021-10-10T14:26
происшествия
оренбургская область
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
республика башкортостан
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УФА, 10 окт — РИА Новости. Суррогатным алкоголем в Оренбургской области, по последним данным, отравились 64 человека, 32 из них умерли, сообщили в правительстве региона.Отмечается, что с пострадавшими пациентами работают ведущие реаниматологи, наркологи и токсикологи Оренбургской области и Республики Башкортостан."Медики делают все возможное, чтобы спасти людей. Но у многих пациентов доза метанола в несколько раз превышает смертельную. Еще раз обращаюсь к оренбуржцам: воздержитесь от употребления любого алкоголя, независимо от того, когда вы его приобрели", — приводятся слова министра здравоохранения области Татьяны Савиновой.Ситуация приобрела массовый характер на востоке региона в начале месяца. С 6 октября следователи возбудили пять уголовных дел, задержаны причастные к продаже и производству спиртосодержащей жидкости, некоторых из них арестовали на два месяца.
https://ria.ru/20211009/orenburzhe-1753820545.html
оренбургская область
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происшествия, оренбургская область, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье, республика башкортостан
11:25 10.10.2021 (обновлено: 14:26 10.10.2021)
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32, еще 64 человека пострадали