https://ria.ru/20211010/alkogol-1753868884.html

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32 - РИА Новости, 10.10.2021

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32

Суррогатным алкоголем в Оренбургской области, по последним данным, отравились 64 человека, 32 из них умерли, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T11:25

2021-10-10T11:25

2021-10-10T14:26

происшествия

оренбургская область

массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье

республика башкортостан

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УФА, 10 окт — РИА Новости. Суррогатным алкоголем в Оренбургской области, по последним данным, отравились 64 человека, 32 из них умерли, сообщили в правительстве региона.Отмечается, что с пострадавшими пациентами работают ведущие реаниматологи, наркологи и токсикологи Оренбургской области и Республики Башкортостан."Медики делают все возможное, чтобы спасти людей. Но у многих пациентов доза метанола в несколько раз превышает смертельную. Еще раз обращаюсь к оренбуржцам: воздержитесь от употребления любого алкоголя, независимо от того, когда вы его приобрели", — приводятся слова министра здравоохранения области Татьяны Савиновой.Ситуация приобрела массовый характер на востоке региона в начале месяца. С 6 октября следователи возбудили пять уголовных дел, задержаны причастные к продаже и производству спиртосодержащей жидкости, некоторых из них арестовали на два месяца.

https://ria.ru/20211009/orenburzhe-1753820545.html

оренбургская область

республика башкортостан

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происшествия, оренбургская область, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье, республика башкортостан