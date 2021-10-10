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https://ria.ru/20211010/afganistan-1753899093.html
Талибы изъяли у представителей предыдущей администрации миллионы долларов
Талибы изъяли у представителей предыдущей администрации миллионы долларов - РИА Новости, 10.10.2021
Талибы изъяли у представителей предыдущей администрации миллионы долларов
Движение "Талибан"* в ряде провинций Афганистана изъяло более 16 миллионов долларов, принадлежавших должностным лицам предыдущей администрации, они были... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T16:56
2021-10-10T18:25
в мире
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* в ряде провинций Афганистана изъяло более 16 миллионов долларов, принадлежавших должностным лицам предыдущей администрации, они были переведены на счет минфина страны.Среди перечисленных средств - 86 164 350 афгани (950 519,44 доллара США), 15 995 377 долларов, 7 450 евро (8 619,84 доллара), 30 350 индийских рупий (403,96 доллара) и 300 дирхам ОАЭ (81,68 доллара). Помимо денег, талибы также изъяли золото, которое теперь хранится в ЦБ."Деньги, полученные от некоторых людей из предыдущей коррумпированной администрации, были переведены на специальный счет министерства финансов", - говорится в заявлении банка, опубликованном на сайте Facebook.Согласно релизу, средства изъяли в провинциях Панджшер, Хост, Кабул и Логар.Отмечается, что сначала "должностные лица Исламского Эмирата" (самоназвание политической системы талибов - ред.) передали изъятые деньги в ЦБ."Сотрудники банка Афганистана отметили, что Исламский Эмират - это честные и преданные своему делу люди, и, таким образом, все изъятые средства были безопасно переведены в казначейство банка", - сказано в заявлении организации.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211008/taliby-1753604102.html
https://ria.ru/20211007/afganistan-1753504404.html
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в мире, сша, кабул (город), талибан, центральный банк рф (цб рф), россия
16:56 10.10.2021 (обновлено: 18:25 10.10.2021)
 
Талибы изъяли у представителей предыдущей администрации миллионы долларов

Талибы изъяли у представителей предыдущей администрации более 16 миллионов долларов

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЛюди на рынке в Кабуле
Люди на рынке в Кабуле - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* в ряде провинций Афганистана изъяло более 16 миллионов долларов, принадлежавших должностным лицам предыдущей администрации, они были переведены на счет минфина страны.
Среди перечисленных средств - 86 164 350 афгани (950 519,44 доллара США), 15 995 377 долларов, 7 450 евро (8 619,84 доллара), 30 350 индийских рупий (403,96 доллара) и 300 дирхам ОАЭ (81,68 доллара). Помимо денег, талибы также изъяли золото, которое теперь хранится в ЦБ.
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"Деньги, полученные от некоторых людей из предыдущей коррумпированной администрации, были переведены на специальный счет министерства финансов", - говорится в заявлении банка, опубликованном на сайте Facebook.
Согласно релизу, средства изъяли в провинциях Панджшер, Хост, Кабул и Логар.
Отмечается, что сначала "должностные лица Исламского Эмирата" (самоназвание политической системы талибов - ред.) передали изъятые деньги в ЦБ.
"Сотрудники банка Афганистана отметили, что Исламский Эмират - это честные и преданные своему делу люди, и, таким образом, все изъятые средства были безопасно переведены в казначейство банка", - сказано в заявлении организации.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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