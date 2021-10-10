https://ria.ru/20211010/afganistan-1753865358.html

Афганская делегация встретилась с главой МИД Катара

Афганская делегация встретилась с главой МИД Катара - РИА Новости, 10.10.2021

Афганская делегация встретилась с главой МИД Катара

Делегация сформированного движением "Талибан"* нового афганского правительства провела переговоры с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T10:37

2021-10-10T10:37

2021-10-10T10:37

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КАБУЛ, 10 окт - РИА Новости. Делегация сформированного движением "Талибан"* нового афганского правительства провела переговоры с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, говорится в заявлении талибов."Делегация Исламского Эмирата Афганистан (самоназвание политической системы талибов - ред.) встретилась с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани", - отмечается в заявлении.Как сообщается, стороны обсудили дружественные отношения, экономические проекты в Афганистане. Глава МИД Катара заверил, что его страна готова сотрудничать с Афганистаном. В свою очередь министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки поблагодарил Катар за сотрудничество и подчеркнул необходимость улучшения отношений в будущем.Визит в Катар стал первой зарубежной поездкой членов нового афганского правительства.В субботу делегация временного афганского правительства прибыла в Доху для переговоров с делегацией США, которые будут продолжаться в течение двух дней. Они обсудили гуманитарную ситуацию в стране и выполнение заключенного в Дохе мирного соглашения между "Талибаном"* и США. Эта встреча стала первой такого рода после прихода к власти талибов в Афганистане и формирования ими правительства.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210911/lavrov-1749671676.html

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