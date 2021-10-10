Афганская делегация встретилась с главой МИД Катара
Афганская делегация встретилась с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани
КАБУЛ, 10 окт - РИА Новости. Делегация сформированного движением "Талибан"* нового афганского правительства провела переговоры с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, говорится в заявлении талибов.
"Делегация Исламского Эмирата Афганистан (самоназвание политической системы талибов - ред.) встретилась с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани", - отмечается в заявлении.
Как сообщается, стороны обсудили дружественные отношения, экономические проекты в Афганистане. Глава МИД Катара заверил, что его страна готова сотрудничать с Афганистаном. В свою очередь министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки поблагодарил Катар за сотрудничество и подчеркнул необходимость улучшения отношений в будущем.
Визит в Катар стал первой зарубежной поездкой членов нового афганского правительства.
В субботу делегация временного афганского правительства прибыла в Доху для переговоров с делегацией США, которые будут продолжаться в течение двух дней. Они обсудили гуманитарную ситуацию в стране и выполнение заключенного в Дохе мирного соглашения между "Талибаном"* и США. Эта встреча стала первой такого рода после прихода к власти талибов в Афганистане и формирования ими правительства.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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