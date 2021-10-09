https://ria.ru/20211009/zhirinovskiy-1753839365.html
Жириновский отреагировал на избиение пассажира в московском метро
Жириновский отреагировал на избиение пассажира в московском метро - РИА Новости, 09.10.2021
Жириновский отреагировал на избиение пассажира в московском метро
Напавшим на пассажира в метро гражданам необходимо вменять самые жесткие сроки заключения, вместе с тем, для отбывших наказание нужно создать систему контроля и РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T21:45
2021-10-09T21:45
2021-10-09T21:45
происшествия
владимир жириновский
россия
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Напавшим на пассажира в метро гражданам необходимо вменять самые жесткие сроки заключения, вместе с тем, для отбывших наказание нужно создать систему контроля и отслеживания потенциальных преступлений, рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Четвертого октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии столичного метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Участникам избиения предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения."Сама сцена избиения показывает нутро людей, что-то такое зверское, человеконенавистническое – и здесь дело не в национальности, это может быть между людьми любой национальности, любой расы…Потом, видите, толпа. Если он будет один, он никогда не нападает ни на кого", - прокомментировал Жириновский произошедший инцидент.Говоря о произошедшем, парламентарий добавил, что нужны "жесткий контроль и длительные сроки заключения"."И спасибо председателю следственного комитета – дал команду немедленно переквалифицировать (дело – ред.). Какое хулиганство? – покушение на убийство, это потенциальные убийцы. Им нужен немедленно самый длительный срок заключения, самые тяжелые условия, далеко на Север", - добавил он.Политик отметил, что нужно создать такую систему, чтобы можно было отслеживать граждан, отбывших наказание и вышедших на свободу. В случае, если будет происходить какой-то инцидент – "немедленно туда патруль и самые жесткие меры задержания"."Возможно кто-то выпил, у кого-то там криминальное прошлое… Надо же как-то отслеживать это, надо сделать вариант, чтобы все, кто отсидел были под контролем - на пульте, все видят их", - констатировал он.
https://ria.ru/20211009/metro-1753788013.html
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происшествия, владимир жириновский, россия, избиение пассажира в московском метро
Жириновский отреагировал на избиение пассажира в московском метро
Жириновский о нападении в метро: нужна система отслеживания потенциальных преступлений
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.
Напавшим на пассажира в метро гражданам необходимо вменять самые жесткие сроки заключения, вместе с тем, для отбывших наказание нужно создать систему контроля и отслеживания потенциальных преступлений, рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live"
лидер ЛДПР Владимир Жириновский
.
Четвертого октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии столичного метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Участникам избиения предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
"Сама сцена избиения показывает нутро людей, что-то такое зверское, человеконенавистническое – и здесь дело не в национальности, это может быть между людьми любой национальности, любой расы…Потом, видите, толпа. Если он будет один, он никогда не нападает ни на кого", - прокомментировал Жириновский произошедший инцидент.
Говоря о произошедшем, парламентарий добавил, что нужны "жесткий контроль и длительные сроки заключения".
"И спасибо председателю следственного комитета – дал команду немедленно переквалифицировать (дело – ред.). Какое хулиганство? – покушение на убийство, это потенциальные убийцы. Им нужен немедленно самый длительный срок заключения, самые тяжелые условия, далеко на Север", - добавил он.
Политик отметил, что нужно создать такую систему, чтобы можно было отслеживать граждан, отбывших наказание и вышедших на свободу. В случае, если будет происходить какой-то инцидент – "немедленно туда патруль и самые жесткие меры задержания".
"Возможно кто-то выпил, у кого-то там криминальное прошлое… Надо же как-то отслеживать это, надо сделать вариант, чтобы все, кто отсидел были под контролем - на пульте, все видят их", - констатировал он.