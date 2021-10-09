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Микрофинансовые организации захотели брать квартиры россиян в залог
В России предложили выдавать микрозаймы под залог недвижимости - РИА Новости, 09.10.2021
Микрофинансовые организации захотели брать квартиры россиян в залог
Микрофинансовые организации (МФО) предлагают разрешить крупнейшим компаниям своей сферы выдачу займов под залог недвижимости, следует из стратегии действий,... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T07:11
2021-10-09T07:53
экономика
москва
центральный банк рф (цб рф)
россия
эльман мехтиев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Микрофинансовые организации (МФО) предлагают разрешить крупнейшим компаниям своей сферы выдачу займов под залог недвижимости, следует из стратегии действий, направленных на развитие участников саморегулируемой организации (СРО) "МиР" на 2021-2024 годы.Согласно действующему законодательству РФ, частным микрофинансовым организациям запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем. Такое ограничение было введено осенью 2019 года с целью не допустить мошенничества с жильем при осуществлении микрофинансовой деятельности.СРО предлагает внести изменения в действующее регулирование и разрешить хотя бы микрофинансовым компаниям, чей капитал составляет не менее 70 миллионов рублей, выдавать микрозаймы под любые залоги, в том числе недвижимость. "При снятии ограничения величина существующих залоговых займов и срок их "жизни" позволили бы компаниям, при соблюдении требований и ограничений, увеличить не только кредитование физических лиц, но и "вырасти" до предложения им новых продуктов и услуг на срок основного займа", - сказано в стратегии.Риски отмены запрета не так велики и ими можно управлять, заявил РИА Новости председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев. "Мы понимаем беспокойство законодателей, когда размер собственных средств меньше или даже равен стоимости полученных залогов, так как велики соблазны недобросовестных практик или даже нарушений законодательства. Но вряд ли кто-то будет рисковать собственными средствами (капиталом), если он многократно превышает стоимость залога", - сказал он.В ЦБ сообщили агентству, что пока не получали такого предложения от саморегулируемой организации.Кроме того, микрофинансовые организации хотели бы получить право на получение данных из Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и ГИС МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. СРО объясняет такую необходимость обязанностью компаний осуществлять расчет показателя долговой нагрузки при выдаче займов и напоминает, что банки в этих целях имеют право использовать данные из таких источников.
https://ria.ru/20211005/mikrozaymy-1753098695.html
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экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), россия, эльман мехтиев
07:11 09.10.2021 (обновлено: 07:53 09.10.2021)
 
В России предложили выдавать микрозаймы под залог недвижимости

Микрофинансовые организации предложили выдавать займы под залог недвижимости

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНедвижимость
Недвижимость - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Микрофинансовые организации (МФО) предлагают разрешить крупнейшим компаниям своей сферы выдачу займов под залог недвижимости, следует из стратегии действий, направленных на развитие участников саморегулируемой организации (СРО) "МиР" на 2021-2024 годы.
Согласно действующему законодательству РФ, частным микрофинансовым организациям запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем. Такое ограничение было введено осенью 2019 года с целью не допустить мошенничества с жильем при осуществлении микрофинансовой деятельности.
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СРО предлагает внести изменения в действующее регулирование и разрешить хотя бы микрофинансовым компаниям, чей капитал составляет не менее 70 миллионов рублей, выдавать микрозаймы под любые залоги, в том числе недвижимость. "При снятии ограничения величина существующих залоговых займов и срок их "жизни" позволили бы компаниям, при соблюдении требований и ограничений, увеличить не только кредитование физических лиц, но и "вырасти" до предложения им новых продуктов и услуг на срок основного займа", - сказано в стратегии.
Риски отмены запрета не так велики и ими можно управлять, заявил РИА Новости председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев. "Мы понимаем беспокойство законодателей, когда размер собственных средств меньше или даже равен стоимости полученных залогов, так как велики соблазны недобросовестных практик или даже нарушений законодательства. Но вряд ли кто-то будет рисковать собственными средствами (капиталом), если он многократно превышает стоимость залога", - сказал он.
В ЦБ сообщили агентству, что пока не получали такого предложения от саморегулируемой организации.
Кроме того, микрофинансовые организации хотели бы получить право на получение данных из Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и ГИС МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. СРО объясняет такую необходимость обязанностью компаний осуществлять расчет показателя долговой нагрузки при выдаче займов и напоминает, что банки в этих целях имеют право использовать данные из таких источников.
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