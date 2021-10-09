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Захарова оценила планы ЦРУ отслеживать действия "агрессивной России"
Захарова оценила планы ЦРУ отслеживать действия "агрессивной России" - РИА Новости, 09.10.2021
Захарова оценила планы ЦРУ отслеживать действия "агрессивной России"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала изменения структуры ЦРУ, включающие в себя планы внимательно отслеживать действия "агрессивной РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T14:14
2021-10-09T14:14
в мире
сша
иран
кндр (северная корея)
центральное разведывательное управление (цру)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала изменения структуры ЦРУ, включающие в себя планы внимательно отслеживать действия "агрессивной России".Директор ЦРУ Уильям Бернс в четверг объявил о создании специального центра для противодействия глобальным вызовам со стороны Китая, новое учреждение получило название China Mission Center. При этом Бернс отдельно подчеркнул, что угроза исходит от правительства Китая, а не от его народа. Глава ЦРУ пояснил, что центр призван обеспечить комплексное реагирование и сплотить ту работу, которую его ведомство уже проводит против этого "ключевого соперника"."В этой прогрессивной структуре премьера. Директор управления У.Дж.Бернс объявил о создании отдельного подразделения - Центра операций по Китаю. Довольно честно прокомментировал кадровые изменения в американской шпионской организации глава парламентского комитета по разведке А.Шифф. Конгрессмен отметил, что Пекин "представляет серьёзную угрозу для США и для будущего демократических ценностей". Хорошо, хоть в американском Конгрессе эти понятия так явно разделяют", - отметила Захарова в Telegram."Вы удивитесь, но с главной геополитической угрозой 21 века ЦРУ будет бороться методами века 20-го, а именно, достав из музейных запасников любимое - стратагемы времён Холодной войны. Вашингтон не скрывает, что для реализации своей "благородной цели" будет увеличен кадровый состав ЦРУ (больше американских шпионов - больше свободы по-американски), а за Китаем усилена слежка. Про нас тоже, конечно, не забыли - в релизе отдельно прописано, что действия "агрессивной России" будут внимательно отслеживаться. Мы упомянуты вместе с терроризмом, КНДР и Ираном. Глубина црушного анализа не позволяет погрузиться в него с головой", - добавила представитель МИД.Она указала на то, что такие изменения структуры ведомства происходят в то время, когда "галопирующий рост нелегальной миграции, трансграничной организованной преступности, вызовы, связанные с пандемией, представляют действительную структурную угрозу национальной безопасности миру, включая Америку". Но это, по словам представителя МИД РФ, не вызывает у ЦРУ желания активизировать свои усилия на этих объективно непростых направлениях."Неужели то, что творится в самих США, ЦРУ совсем не интересует? Мне на днях один американский гражданин рассказал, как и кто пересекают границу США с Мексикой, спокойно легализуясь в близлежащих штатах без единого (!) документа. Какой смысл заниматься мнимыми абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от Россия и Китая, которые расположены в тысячах километров от самих США, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах, когда кризис внутри страны превосходит все, что было в американской истории со времен Гражданской войны?" - заключила Захарова.
https://ria.ru/20211006/poterya-1753284968.html
https://ria.ru/20210911/nineeleven-1749555491.html
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в мире, сша, иран, кндр (северная корея), центральное разведывательное управление (цру), мария захарова, россия
14:14 09.10.2021
 
Захарова оценила планы ЦРУ отслеживать действия "агрессивной России"

Захарова: ЦРУ упомянула "агрессивную Россию" среди угроз вместе с терроризмом и Ираном

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала изменения структуры ЦРУ, включающие в себя планы внимательно отслеживать действия "агрессивной России".
Директор ЦРУ Уильям Бернс в четверг объявил о создании специального центра для противодействия глобальным вызовам со стороны Китая, новое учреждение получило название China Mission Center. При этом Бернс отдельно подчеркнул, что угроза исходит от правительства Китая, а не от его народа. Глава ЦРУ пояснил, что центр призван обеспечить комплексное реагирование и сплотить ту работу, которую его ведомство уже проводит против этого "ключевого соперника".
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"В этой прогрессивной структуре премьера. Директор управления У.Дж.Бернс объявил о создании отдельного подразделения - Центра операций по Китаю. Довольно честно прокомментировал кадровые изменения в американской шпионской организации глава парламентского комитета по разведке А.Шифф. Конгрессмен отметил, что Пекин "представляет серьёзную угрозу для США и для будущего демократических ценностей". Хорошо, хоть в американском Конгрессе эти понятия так явно разделяют", - отметила Захарова в Telegram.
"Вы удивитесь, но с главной геополитической угрозой 21 века ЦРУ будет бороться методами века 20-го, а именно, достав из музейных запасников любимое - стратагемы времён Холодной войны. Вашингтон не скрывает, что для реализации своей "благородной цели" будет увеличен кадровый состав ЦРУ (больше американских шпионов - больше свободы по-американски), а за Китаем усилена слежка. Про нас тоже, конечно, не забыли - в релизе отдельно прописано, что действия "агрессивной России" будут внимательно отслеживаться. Мы упомянуты вместе с терроризмом, КНДР и Ираном. Глубина црушного анализа не позволяет погрузиться в него с головой", - добавила представитель МИД.
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Она указала на то, что такие изменения структуры ведомства происходят в то время, когда "галопирующий рост нелегальной миграции, трансграничной организованной преступности, вызовы, связанные с пандемией, представляют действительную структурную угрозу национальной безопасности миру, включая Америку". Но это, по словам представителя МИД РФ, не вызывает у ЦРУ желания активизировать свои усилия на этих объективно непростых направлениях.
"Неужели то, что творится в самих США, ЦРУ совсем не интересует? Мне на днях один американский гражданин рассказал, как и кто пересекают границу США с Мексикой, спокойно легализуясь в близлежащих штатах без единого (!) документа. Какой смысл заниматься мнимыми абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от Россия и Китая, которые расположены в тысячах километров от самих США, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах, когда кризис внутри страны превосходит все, что было в американской истории со времен Гражданской войны?" - заключила Захарова.
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