15:17 07.10.2021 (обновлено: 15:42 07.10.2021)
В США создали центр по борьбе с вызовами со стороны Китая
Директор ЦРУ Бернс объявил о создании в США центра по борьбе с вызовами со стороны Китая
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании в США центра по борьбе с вызовами со стороны Китая.
Называться новое учреждение будет "Центром миссий, связанных с Китаем" (China Mission Center, CMC). Согласно заявлению ЦРУ, он необходим для ответа на "глобальный вызов со стороны Китайской Народной Республики", который "затрагивает" все области деятельности Управления.
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"Центр будет в дальнейшем укреплять нашу коллективную работу над самой важной геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в 21-м веке, - со все более враждебным китайским правительством", - приводятся в релизе слова Бернса.
Отмечается, что глава ЦРУ отдельно отметил, что "угроза исходит от правительства Китая, а не от народа". Также Бернс сказал и об "угрозах" для США со стороны других стран.
"ЦРУ продолжит уделять пристальное внимание другим важным угрозам, включая агрессивную Россию, провоцирующую Северную Корею и враждебный Иран, а также борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении управления.
Россия ранее неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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