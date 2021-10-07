https://ria.ru/20211007/tsentr-1753522099.html

В США создали центр по борьбе с вызовами со стороны Китая

В США создали центр по борьбе с вызовами со стороны Китая - РИА Новости, 07.10.2021

В США создали центр по борьбе с вызовами со стороны Китая

Директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании в США центра по борьбе с вызовами со стороны Китая. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:17

2021-10-07T15:17

2021-10-07T15:42

в мире

сша

китай

уильям бернс

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании в США центра по борьбе с вызовами со стороны Китая.Называться новое учреждение будет "Центром миссий, связанных с Китаем" (China Mission Center, CMC). Согласно заявлению ЦРУ, он необходим для ответа на "глобальный вызов со стороны Китайской Народной Республики", который "затрагивает" все области деятельности Управления."Центр будет в дальнейшем укреплять нашу коллективную работу над самой важной геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в 21-м веке, - со все более враждебным китайским правительством", - приводятся в релизе слова Бернса.Отмечается, что глава ЦРУ отдельно отметил, что "угроза исходит от правительства Китая, а не от народа". Также Бернс сказал и об "угрозах" для США со стороны других стран."ЦРУ продолжит уделять пристальное внимание другим важным угрозам, включая агрессивную Россию, провоцирующую Северную Корею и враждебный Иран, а также борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении управления.Россия ранее неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210930/zhalkie-1752543126.html

https://ria.ru/20210928/kitay-1752076950.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, уильям бернс