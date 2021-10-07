Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/tsentr-1753522099.html
В США создали центр по борьбе с вызовами со стороны Китая
В США создали центр по борьбе с вызовами со стороны Китая - РИА Новости, 07.10.2021
В США создали центр по борьбе с вызовами со стороны Китая
Директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании в США центра по борьбе с вызовами со стороны Китая. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:17
2021-10-07T15:42
в мире
сша
китай
уильям бернс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_0:107:3057:1827_1920x0_80_0_0_74cdca7f1faa41bc870f3d33ece7917f.jpg
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании в США центра по борьбе с вызовами со стороны Китая.Называться новое учреждение будет "Центром миссий, связанных с Китаем" (China Mission Center, CMC). Согласно заявлению ЦРУ, он необходим для ответа на "глобальный вызов со стороны Китайской Народной Республики", который "затрагивает" все области деятельности Управления."Центр будет в дальнейшем укреплять нашу коллективную работу над самой важной геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в 21-м веке, - со все более враждебным китайским правительством", - приводятся в релизе слова Бернса.Отмечается, что глава ЦРУ отдельно отметил, что "угроза исходит от правительства Китая, а не от народа". Также Бернс сказал и об "угрозах" для США со стороны других стран."ЦРУ продолжит уделять пристальное внимание другим важным угрозам, включая агрессивную Россию, провоцирующую Северную Корею и враждебный Иран, а также борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении управления.Россия ранее неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210930/zhalkie-1752543126.html
https://ria.ru/20210928/kitay-1752076950.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_bbd50a7ba26c5188f2446b38696f4942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, китай, уильям бернс
15:17 07.10.2021 (обновлено: 15:42 07.10.2021)
 
В США создали центр по борьбе с вызовами со стороны Китая

Директор ЦРУ Бернс объявил о создании в США центра по борьбе с вызовами со стороны Китая

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании в США центра по борьбе с вызовами со стороны Китая.
Называться новое учреждение будет "Центром миссий, связанных с Китаем" (China Mission Center, CMC). Согласно заявлению ЦРУ, он необходим для ответа на "глобальный вызов со стороны Китайской Народной Республики", который "затрагивает" все области деятельности Управления.
Мужчина в маске с расцветкой флага США - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 18:09
В Китае предостерегли США от жалких нападок на Россию
"Центр будет в дальнейшем укреплять нашу коллективную работу над самой важной геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в 21-м веке, - со все более враждебным китайским правительством", - приводятся в релизе слова Бернса.
Отмечается, что глава ЦРУ отдельно отметил, что "угроза исходит от правительства Китая, а не от народа". Также Бернс сказал и об "угрозах" для США со стороны других стран.
"ЦРУ продолжит уделять пристальное внимание другим важным угрозам, включая агрессивную Россию, провоцирующую Северную Корею и враждебный Иран, а также борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении управления.
Россия ранее неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу выходит из самолета в аэропорту города Шэньчжэнь - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 08:00
Китай сдержанно празднует победу над США
 
В миреСШАКитайУильям Бернс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
Лента новостейМолния