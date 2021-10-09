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https://ria.ru/20211009/yaroslavl-1753825852.html
Пропавшего под Ярославлем трехлетнего мальчика нашли
Пропавшего под Ярославлем трехлетнего мальчика нашли - РИА Новости, 09.10.2021
Пропавшего под Ярославлем трехлетнего мальчика нашли
Пропавшего трехлетнего ребенка, который, по предварительной информации, покинул место жительства в Ярославской области с малознакомой девушкой, найден, его... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T18:27
2021-10-09T18:52
происшествия
ярославская область
ростовский район
россия
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РЯЗАНЬ, 9 окт – РИА Новости. Пропавшего трехлетнего ребенка, который, по предварительной информации, покинул место жительства в Ярославской области с малознакомой девушкой, найден, его здоровью ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Днем в субботу на странице волонтерского поискового отряда "ЯрСпас" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о поиске трехлетнего мальчика, который "был уведен незнакомой женщиной из поселка Семибратово Ростовского района Ярославской области". На сайте УМВД по региону сообщалось, что устанавливается местонахождение ребенка и 18-летней девушки."Ребенок найден вместе с девушкой. Здоровью его ничего не угрожает", - сообщили в УМВД по региону.Как уточнили РИА Новости в поисковом отряде "ЯрСпас", сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль и опознали ребенка по ориентировке.
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ярославская область
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происшествия, ярославская область, ростовский район, россия
18:27 09.10.2021 (обновлено: 18:52 09.10.2021)
 
Пропавшего под Ярославлем трехлетнего мальчика нашли

Пропавшего под Ярославлем трехлетнего мальчика, ушедшего с малознакомой девушкой, нашли

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РЯЗАНЬ, 9 окт – РИА Новости. Пропавшего трехлетнего ребенка, который, по предварительной информации, покинул место жительства в Ярославской области с малознакомой девушкой, найден, его здоровью ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Днем в субботу на странице волонтерского поискового отряда "ЯрСпас" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о поиске трехлетнего мальчика, который "был уведен незнакомой женщиной из поселка Семибратово Ростовского района Ярославской области". На сайте УМВД по региону сообщалось, что устанавливается местонахождение ребенка и 18-летней девушки.
"Ребенок найден вместе с девушкой. Здоровью его ничего не угрожает", - сообщили в УМВД по региону.
Как уточнили РИА Новости в поисковом отряде "ЯрСпас", сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль и опознали ребенка по ориентировке.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 20:18
Пропавшего в Ивановской области десятилетнего мальчика нашли
 
ПроисшествияЯрославская областьРостовский районРоссия
 
 
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