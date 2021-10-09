https://ria.ru/20211009/yaroslavl-1753825852.html

Пропавшего под Ярославлем трехлетнего мальчика нашли

Пропавшего под Ярославлем трехлетнего мальчика нашли - РИА Новости, 09.10.2021

Пропавшего под Ярославлем трехлетнего мальчика нашли

Пропавшего трехлетнего ребенка, который, по предварительной информации, покинул место жительства в Ярославской области с малознакомой девушкой, найден, его... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T18:27

2021-10-09T18:27

2021-10-09T18:52

происшествия

ярославская область

ростовский район

россия

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РЯЗАНЬ, 9 окт – РИА Новости. Пропавшего трехлетнего ребенка, который, по предварительной информации, покинул место жительства в Ярославской области с малознакомой девушкой, найден, его здоровью ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Днем в субботу на странице волонтерского поискового отряда "ЯрСпас" в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о поиске трехлетнего мальчика, который "был уведен незнакомой женщиной из поселка Семибратово Ростовского района Ярославской области". На сайте УМВД по региону сообщалось, что устанавливается местонахождение ребенка и 18-летней девушки."Ребенок найден вместе с девушкой. Здоровью его ничего не угрожает", - сообщили в УМВД по региону.Как уточнили РИА Новости в поисковом отряде "ЯрСпас", сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль и опознали ребенка по ориентировке.

https://ria.ru/20210821/ivanovo-1746699061.html

ярославская область

ростовский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ярославская область, ростовский район, россия