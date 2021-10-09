https://ria.ru/20211009/wada-1753832876.html

WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории - РИА Новости, 09.10.2021

WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию дисциплинарного комитета отозвать разрешение Московской антидопинговой лаборатории на... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T20:09

2021-10-09T20:09

2021-10-09T22:55

спорт

олимпийские игры

всемирное антидопинговое агентство (wada)

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию дисциплинарного комитета отозвать разрешение Московской антидопинговой лаборатории на выполнение анализов проб крови для исследования биологических паспортов спортсменов, говорится в пресс-релизе WADA.Московскую лабораторию, деятельность которой временно приостановили уже ​​с января 2020 года, немедленно уведомили о решении. Его можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.Как сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов, организация этим правом не воспользуется, "поскольку в этом нет никакого смысла"."Документ, опубликованный Всемирным антидопинговым агентством является техническим, финализирующим то, что уже было приостановлено в 2019 году и с того момента не осуществлялось. <...> Надо работать дальше — готовить наших спортсменов в зимней олимпиаде, что коллектив РУСАДА сейчас в полную силу и делает", — добавил собеседник агентства.Лаборатории по-прежнему нельзя выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови в связи с биологическим паспортом спортсмена или любой другой формой антидопингового анализа для организаций, которые соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу.WADA в 2015 году отозвало аккредитацию Московской лаборатории из-за допингового скандала в российском спорте. В мае 2016-го ей разрешили работать исключительно с биологическим паспортом спортсмена.В январе 2020 года экспертно-консультативная группа WADA по вопросам лабораторий (LabEAG) рекомендовала главе исполкома Витольду Баньке наложить временное отстранение на лабораторию. Этот шаг предприняли после решения исполкома WADA о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) снова объявят не соответствующим антидопинговому кодексу из-за манипуляций с данными.Дисциплинарный комитет определил, что они оказали "пагубное влияние на антидопинговую программу".

https://rsport.ria.ru/20210916/wada-1750335583.html

https://rsport.ria.ru/20211008/wada-1753612370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, олимпийские игры, всемирное антидопинговое агентство (wada)