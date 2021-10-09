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Источник в Кундузе уточнил число погибших при взрыве в шиитской мечети
Источник в Кундузе уточнил число погибших при взрыве в шиитской мечети - РИА Новости, 09.10.2021
Источник в Кундузе уточнил число погибших при взрыве в шиитской мечети
Не менее 46 человек погибли, 143 получили ранения в результате произошедшего в пятницу взрыва в взрыва в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, сообщил... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T08:58
2021-10-09T08:58
в мире
афганистан
кундуз (провинция)
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КАБУЛ, 9 окт - РИА Новости. Не менее 46 человек погибли, 143 получили ранения в результате произошедшего в пятницу взрыва в взрыва в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, сообщил РИА Новости источник в местном управлении здравоохранения."По последним данным, 46 человек погибли, 143 пострадали", - сказал источник.Ранее очевидец рассказал РИА Новости, что число жертв превысило 100, пострадавших насчитывалось около 20. В свою очередь СМИ сообщали, что при взрыве погибли 60 человек и еще более 100 пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие - прихожане мечети. По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование. СМИ со ссылкой на местного представителя движения сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник. Представитель афганского МВД Саид Хости подтвердил РИА Новости факт взрыва, но подчеркнул, что число жертв неизвестно. Позже террористическая группировка "Исламское государство - Вилаят Хорасан"* (часть террористической группировки ИГ*), взяла ответственность за взрыв.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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афганистан
кундуз (провинция)
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в мире, афганистан, кундуз (провинция)
08:58 09.10.2021
 
Источник в Кундузе уточнил число погибших при взрыве в шиитской мечети

Источник: не менее 46 человек погибли при взрыве в шиитской мечети в Афганистане

© AP Photo / Abdullah SahilНа месте взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз
На месте взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© AP Photo / Abdullah Sahil
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 9 окт - РИА Новости. Не менее 46 человек погибли, 143 получили ранения в результате произошедшего в пятницу взрыва в взрыва в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз, сообщил РИА Новости источник в местном управлении здравоохранения.
"По последним данным, 46 человек погибли, 143 пострадали", - сказал источник.
Ранее очевидец рассказал РИА Новости, что число жертв превысило 100, пострадавших насчитывалось около 20. В свою очередь СМИ сообщали, что при взрыве погибли 60 человек и еще более 100 пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие - прихожане мечети. По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование. СМИ со ссылкой на местного представителя движения сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник. Представитель афганского МВД Саид Хости подтвердил РИА Новости факт взрыва, но подчеркнул, что число жертв неизвестно. Позже террористическая группировка "Исламское государство - Вилаят Хорасан"* (часть террористической группировки ИГ*), взяла ответственность за взрыв.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Место взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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В миреАфганистанКундуз (провинция)
 
 
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