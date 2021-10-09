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Вучич рассказал, как его незаконно прослушивали 1882 раза
Вучич рассказал, как его незаконно прослушивали 1882 раза - РИА Новости, 09.10.2021
Вучич рассказал, как его незаконно прослушивали 1882 раза
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его незаконно прослушивали свыше 1,8 тысячи раз, чтобы найти компромат и вынудить уйти в отставку. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T15:58
2021-10-09T17:25
в мире
сербия
александр вучич
мвд сербии
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БЕЛГРАД, 9 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его незаконно прослушивали свыше 1,8 тысячи раз, чтобы найти компромат и вынудить уйти в отставку.Ранее МВД Сербии сообщило о многократных случаях прослушки главы государства преступными структурами, с которыми были связаны высокопоставленные сотрудники ведомства, в настоящее время ведется следствие."Всем ясно, что были 1882 случая незаконной прослушки, но абсолютно доказано, что нет ничего криминального в этих разговорах", - заявил Вучич журналистам после заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии.Он также заявил о "постоянном давлении", которому подвергается он сам и его родной брат Андрей и которое, в том числе, выражалось в публикациях в СМИ их личных контактов."Они тем самым хотели поставить меня в положение, когда бы мне не осталось ничего иного, кроме как самоустраниться (подать в отставку)", - заявил сербский президент и добавил, что пока "еще есть дела, которые надо доделать".В Сербии в апреле 2022 года ожидаются парламентские и президентские выборы.
https://ria.ru/20210308/proslushka-1600341802.html
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в мире, сербия, александр вучич, мвд сербии
15:58 09.10.2021 (обновлено: 17:25 09.10.2021)
 
Вучич рассказал, как его незаконно прослушивали 1882 раза

Президент Сербии Вучич: меня прослушивали 1882 раза, чтобы принудить к отставке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 9 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его незаконно прослушивали свыше 1,8 тысячи раз, чтобы найти компромат и вынудить уйти в отставку.
Ранее МВД Сербии сообщило о многократных случаях прослушки главы государства преступными структурами, с которыми были связаны высокопоставленные сотрудники ведомства, в настоящее время ведется следствие.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 12:10
Премьер Сербии назвала попыткой переворота прослушку разговоров Вучича
"Всем ясно, что были 1882 случая незаконной прослушки, но абсолютно доказано, что нет ничего криминального в этих разговорах", - заявил Вучич журналистам после заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии.
Он также заявил о "постоянном давлении", которому подвергается он сам и его родной брат Андрей и которое, в том числе, выражалось в публикациях в СМИ их личных контактов.
"Они тем самым хотели поставить меня в положение, когда бы мне не осталось ничего иного, кроме как самоустраниться (подать в отставку)", - заявил сербский президент и добавил, что пока "еще есть дела, которые надо доделать".
В Сербии в апреле 2022 года ожидаются парламентские и президентские выборы.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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