https://ria.ru/20211009/vuchich-1753815030.html
Вучич рассказал, как его незаконно прослушивали 1882 раза
Вучич рассказал, как его незаконно прослушивали 1882 раза - РИА Новости, 09.10.2021
Вучич рассказал, как его незаконно прослушивали 1882 раза
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его незаконно прослушивали свыше 1,8 тысячи раз, чтобы найти компромат и вынудить уйти в отставку. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T15:58
2021-10-09T15:58
2021-10-09T17:25
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БЕЛГРАД, 9 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его незаконно прослушивали свыше 1,8 тысячи раз, чтобы найти компромат и вынудить уйти в отставку.Ранее МВД Сербии сообщило о многократных случаях прослушки главы государства преступными структурами, с которыми были связаны высокопоставленные сотрудники ведомства, в настоящее время ведется следствие."Всем ясно, что были 1882 случая незаконной прослушки, но абсолютно доказано, что нет ничего криминального в этих разговорах", - заявил Вучич журналистам после заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии.Он также заявил о "постоянном давлении", которому подвергается он сам и его родной брат Андрей и которое, в том числе, выражалось в публикациях в СМИ их личных контактов."Они тем самым хотели поставить меня в положение, когда бы мне не осталось ничего иного, кроме как самоустраниться (подать в отставку)", - заявил сербский президент и добавил, что пока "еще есть дела, которые надо доделать".В Сербии в апреле 2022 года ожидаются парламентские и президентские выборы.
https://ria.ru/20210308/proslushka-1600341802.html
https://ria.ru/20210913/vuchich-1749920137.html
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в мире, сербия, александр вучич, мвд сербии
15:58 09.10.2021 (обновлено: 17:25 09.10.2021)
Вучич рассказал, как его незаконно прослушивали 1882 раза
Президент Сербии Вучич: меня прослушивали 1882 раза, чтобы принудить к отставке