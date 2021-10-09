https://ria.ru/20211009/vstrecha-1753773906.html
Россиян предупредили о самом страшном времени для заболевания COVID-19
Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года - РИА Новости, 09.10.2021
Россиян предупредили о самом страшном времени для заболевания COVID-19
Осень — это самое неудачное время для "встречи" с коронавирусом, считает инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. В... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T04:15
2021-10-09T04:15
2021-10-09T13:08
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
евгений тимаков
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Осень — это самое неудачное время для "встречи" с коронавирусом, считает инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. В интервью радио Sputnik он рассказал, как снизить риск заболевания.В России скачок заболеваемости COVID-19 совпал с традиционным для осени ростом числа пациентов с гриппом и другими респираторными инфекциями.Особенно опасна такая ситуация для людей, которые еще не прошли вакцинацию, подчеркнул инфекционист."Если мы говорим о том, когда лучше всего встретиться с серьезной дозой COVID-19, то тогда, когда уже есть иммунитет. Приобрести его можно через вакцинацию или болезнь", — сказал Тимаков.Многие люди уже "встречались" с коронавирусной инфекцией, но в условиях роста заболеваемости есть риск получить слишком большую "дозу" возбудителя COVID-19.Вакцинация не только защитит от повышенной вирусной нагрузки при контактах с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, но и уменьшит угрозу заражения сразу несколькими видами вирусов этой осенью, исключив из списка наиболее опасный из патогенов."Осень — это не лучшее время, чтобы "встречаться" с COVID-19. Надо снизить количество вируса, который попадает к нам в организм", — резюмировал Тимаков.
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753448098.html
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, евгений тимаков
04:15 09.10.2021 (обновлено: 13:08 09.10.2021)
Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
Инфекционист Тимаков: осень — самое опасное время с точки зрения заражения коронавирусом
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Осень — это самое неудачное время для "встречи" с коронавирусом, считает инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. В интервью радио Sputnik
он рассказал, как снизить риск заболевания.
В России скачок заболеваемости COVID-19 совпал с традиционным для осени ростом числа пациентов с гриппом и другими респираторными инфекциями.
"Сейчас идут осенние вирусные инфекции, помимо коронавируса, а у пациентов бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов", — отметил Тимаков.
Особенно опасна такая ситуация для людей, которые еще не прошли вакцинацию, подчеркнул инфекционист.
"Если мы говорим о том, когда лучше всего встретиться с серьезной дозой COVID-19, то тогда, когда уже есть иммунитет. Приобрести его можно через вакцинацию или болезнь", — сказал Тимаков.
Многие люди уже "встречались" с коронавирусной инфекцией, но в условиях роста заболеваемости есть риск получить слишком большую "дозу" возбудителя COVID-19.
"Первая встреча с COVID-19, скорее всего, у большинства людей уже произошла. Вопрос в той вирусной нагрузке, которую получил человек", — добавил Тимаков.
Вакцинация не только защитит от повышенной вирусной нагрузки при контактах с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, но и уменьшит угрозу заражения сразу несколькими видами вирусов этой осенью, исключив из списка наиболее опасный из патогенов.
"Осень — это не лучшее время, чтобы "встречаться" с COVID-19. Надо снизить количество вируса, который попадает к нам в организм", — резюмировал Тимаков.