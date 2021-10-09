Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211009/vstrecha-1753773906.html
Россиян предупредили о самом страшном времени для заболевания COVID-19
Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года - РИА Новости, 09.10.2021
Россиян предупредили о самом страшном времени для заболевания COVID-19
Осень — это самое неудачное время для "встречи" с коронавирусом, считает инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. В... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T04:15
2021-10-09T13:08
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
евгений тимаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741353130_0:293:3012:1987_1920x0_80_0_0_1ccae8e5b81e44f7ce3792c395d694d8.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Осень — это самое неудачное время для "встречи" с коронавирусом, считает инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. В интервью радио Sputnik он рассказал, как снизить риск заболевания.В России скачок заболеваемости COVID-19 совпал с традиционным для осени ростом числа пациентов с гриппом и другими респираторными инфекциями.Особенно опасна такая ситуация для людей, которые еще не прошли вакцинацию, подчеркнул инфекционист."Если мы говорим о том, когда лучше всего встретиться с серьезной дозой COVID-19, то тогда, когда уже есть иммунитет. Приобрести его можно через вакцинацию или болезнь", — сказал Тимаков.Многие люди уже "встречались" с коронавирусной инфекцией, но в условиях роста заболеваемости есть риск получить слишком большую "дозу" возбудителя COVID-19.Вакцинация не только защитит от повышенной вирусной нагрузки при контактах с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, но и уменьшит угрозу заражения сразу несколькими видами вирусов этой осенью, исключив из списка наиболее опасный из патогенов."Осень — это не лучшее время, чтобы "встречаться" с COVID-19. Надо снизить количество вируса, который попадает к нам в организм", — резюмировал Тимаков.
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753448098.html
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753438617.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741353130_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_89b652468aa86161bc00ced31f5be1bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, евгений тимаков
04:15 09.10.2021 (обновлено: 13:08 09.10.2021)
 
Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года

Инфекционист Тимаков: осень — самое опасное время с точки зрения заражения коронавирусом

© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкТемпература
Температура - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Осень — это самое неудачное время для "встречи" с коронавирусом, считает инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. В интервью радио Sputnik он рассказал, как снизить риск заболевания.
В России скачок заболеваемости COVID-19 совпал с традиционным для осени ростом числа пациентов с гриппом и другими респираторными инфекциями.

"Сейчас идут осенние вирусные инфекции, помимо коронавируса, а у пациентов бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов", — отметил Тимаков.

Особенно опасна такая ситуация для людей, которые еще не прошли вакцинацию, подчеркнул инфекционист.
"Если мы говорим о том, когда лучше всего встретиться с серьезной дозой COVID-19, то тогда, когда уже есть иммунитет. Приобрести его можно через вакцинацию или болезнь", — сказал Тимаков.
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 08:19Распространение коронавируса
Эксперт: штамм "дельта" может оказаться последним вариантом коронавируса
Многие люди уже "встречались" с коронавирусной инфекцией, но в условиях роста заболеваемости есть риск получить слишком большую "дозу" возбудителя COVID-19.
"Первая встреча с COVID-19, скорее всего, у большинства людей уже произошла. Вопрос в той вирусной нагрузке, которую получил человек", — добавил Тимаков.
Вакцинация не только защитит от повышенной вирусной нагрузки при контактах с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, но и уменьшит угрозу заражения сразу несколькими видами вирусов этой осенью, исключив из списка наиболее опасный из патогенов.
"Осень — это не лучшее время, чтобы "встречаться" с COVID-19. Надо снизить количество вируса, который попадает к нам в организм", — резюмировал Тимаков.
Медицинский сотрудник у входа в красную зону - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 02:15
Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Евгений Тимаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10В США боятся, что новое оружие восстановит преимущество России над Западом
13:09На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8
13:02ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе
12:58В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора
12:54Умер первый президент Ирана
12:46УЕФА высмеял Словакию после поражения от сборной России
12:43В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении
12:40Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми
12:37Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов
12:35В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
12:23В Адлере обновят систему водоотведения
12:16В Красноярском крае загорелся склад
12:12В Самарской области три человека погибли в ДТП
12:10В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19
12:00Эксперты рассказали, как правильно утилизировать смартфон
12:00Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей
11:50В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки
11:48Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
11:48В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19
11:47В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния