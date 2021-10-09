https://ria.ru/20211009/vstrecha-1753773906.html

Россиян предупредили о самом страшном времени для заболевания COVID-19

Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года - РИА Новости, 09.10.2021

Россиян предупредили о самом страшном времени для заболевания COVID-19

Осень — это самое неудачное время для "встречи" с коронавирусом, считает инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. В... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T04:15

2021-10-09T04:15

2021-10-09T13:08

распространение коронавируса

общество

здоровье

россия

коронавирус covid-19

евгений тимаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741353130_0:293:3012:1987_1920x0_80_0_0_1ccae8e5b81e44f7ce3792c395d694d8.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Осень — это самое неудачное время для "встречи" с коронавирусом, считает инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. В интервью радио Sputnik он рассказал, как снизить риск заболевания.В России скачок заболеваемости COVID-19 совпал с традиционным для осени ростом числа пациентов с гриппом и другими респираторными инфекциями.Особенно опасна такая ситуация для людей, которые еще не прошли вакцинацию, подчеркнул инфекционист."Если мы говорим о том, когда лучше всего встретиться с серьезной дозой COVID-19, то тогда, когда уже есть иммунитет. Приобрести его можно через вакцинацию или болезнь", — сказал Тимаков.Многие люди уже "встречались" с коронавирусной инфекцией, но в условиях роста заболеваемости есть риск получить слишком большую "дозу" возбудителя COVID-19.Вакцинация не только защитит от повышенной вирусной нагрузки при контактах с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, но и уменьшит угрозу заражения сразу несколькими видами вирусов этой осенью, исключив из списка наиболее опасный из патогенов."Осень — это не лучшее время, чтобы "встречаться" с COVID-19. Надо снизить количество вируса, который попадает к нам в организм", — резюмировал Тимаков.

https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753448098.html

https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753438617.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, евгений тимаков