https://ria.ru/20211009/voditel-1753778511.html
В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров - РИА Новости, 09.10.2021
В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
Водитель автобуса в Саратове избил водителя троллейбуса из-за конкурентной борьбы за пассажиров, пострадавший попал в больницу, а руководство... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T01:22
2021-10-09T01:22
2021-10-09T01:22
происшествия
саратов
саратовгорэлектротранс
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САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Водитель автобуса в Саратове избил водителя троллейбуса из-за конкурентной борьбы за пассажиров, пострадавший попал в больницу, а руководство "Саратовгорэлектротранса" заявило об инциденте в полицию, сообщила пресс-служба мэрии.Как поясняется на сайте мэрии, водитель автобуса через открытое окно ударил в лицо коллегу из троллейбуса маршрута №5, который следовал согласно расписанию движения."Пострадавшему вызвали скорую помощь и отвезли в 6-ю городскую больницу. Также на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. По словам представителей СГЭТ, маршрут 11 автобуса на 80% дублирует схему движения троллейбуса №5. Работники частных предприятий считают городской электрический транспорт конкурентами и пытаются любыми средствами обслужить большее число пассажиров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211008/draka-1753761359.html
саратов
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происшествия, саратов, саратовгорэлектротранс
В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
В Саратове водитель автобуса избил водителя троллейбуса из-за борьбы за пассажиров