https://ria.ru/20211009/voditel-1753778511.html

В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров

В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров - РИА Новости, 09.10.2021

В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров

Водитель автобуса в Саратове избил водителя троллейбуса из-за конкурентной борьбы за пассажиров, пострадавший попал в больницу, а руководство... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T01:22

2021-10-09T01:22

2021-10-09T01:22

происшествия

саратов

саратовгорэлектротранс

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САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Водитель автобуса в Саратове избил водителя троллейбуса из-за конкурентной борьбы за пассажиров, пострадавший попал в больницу, а руководство "Саратовгорэлектротранса" заявило об инциденте в полицию, сообщила пресс-служба мэрии.Как поясняется на сайте мэрии, водитель автобуса через открытое окно ударил в лицо коллегу из троллейбуса маршрута №5, который следовал согласно расписанию движения."Пострадавшему вызвали скорую помощь и отвезли в 6-ю городскую больницу. Также на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. По словам представителей СГЭТ, маршрут 11 автобуса на 80% дублирует схему движения троллейбуса №5. Работники частных предприятий считают городской электрический транспорт конкурентами и пытаются любыми средствами обслужить большее число пассажиров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211008/draka-1753761359.html

саратов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, саратовгорэлектротранс