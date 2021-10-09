Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211009/voditel-1753778511.html
В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров - РИА Новости, 09.10.2021
В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
Водитель автобуса в Саратове избил водителя троллейбуса из-за конкурентной борьбы за пассажиров, пострадавший попал в больницу, а руководство... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T01:22
2021-10-09T01:22
происшествия
саратов
саратовгорэлектротранс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Водитель автобуса в Саратове избил водителя троллейбуса из-за конкурентной борьбы за пассажиров, пострадавший попал в больницу, а руководство "Саратовгорэлектротранса" заявило об инциденте в полицию, сообщила пресс-служба мэрии.Как поясняется на сайте мэрии, водитель автобуса через открытое окно ударил в лицо коллегу из троллейбуса маршрута №5, который следовал согласно расписанию движения."Пострадавшему вызвали скорую помощь и отвезли в 6-ю городскую больницу. Также на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. По словам представителей СГЭТ, маршрут 11 автобуса на 80% дублирует схему движения троллейбуса №5. Работники частных предприятий считают городской электрический транспорт конкурентами и пытаются любыми средствами обслужить большее число пассажиров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211008/draka-1753761359.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, саратов, саратовгорэлектротранс
01:22 09.10.2021
 
В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров

В Саратове водитель автобуса избил водителя троллейбуса из-за борьбы за пассажиров

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Водитель автобуса в Саратове избил водителя троллейбуса из-за конкурентной борьбы за пассажиров, пострадавший попал в больницу, а руководство "Саратовгорэлектротранса" заявило об инциденте в полицию, сообщила пресс-служба мэрии.

"Водитель автобусного маршрута №11 избил водителя троллейбуса на почве конкурентной борьбы за пассажиров. Конфликт произошел в районе делового центра "Навигатор". Руководство МУПП "Саратовгорэлектротранс" (СГЭТ) по факту избиения работника обратилось с заявлением в полицию", - сообщила пресс-служба в Telegram-канале.

Как поясняется на сайте мэрии, водитель автобуса через открытое окно ударил в лицо коллегу из троллейбуса маршрута №5, который следовал согласно расписанию движения.
"Пострадавшему вызвали скорую помощь и отвезли в 6-ю городскую больницу. Также на место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. По словам представителей СГЭТ, маршрут 11 автобуса на 80% дублирует схему движения троллейбуса №5. Работники частных предприятий считают городской электрический транспорт конкурентами и пытаются любыми средствами обслужить большее число пассажиров", - говорится в сообщении.
Подозреваемые в нападении на Романа Ковалева в столичном метро. Оперативная съемка
Вчера, 21:11
Участников драки в московском метро обвинили в покушении на убийство
 
ПроисшествияСаратовСаратовгорэлектротранс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10В США боятся, что новое оружие восстановит преимущество России над Западом
13:09На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8
13:02ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе
12:58В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора
12:54Умер первый президент Ирана
12:46УЕФА высмеял Словакию после поражения от сборной России
12:43В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении
12:40Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми
12:37Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов
12:35В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
12:23В Адлере обновят систему водоотведения
12:16В Красноярском крае загорелся склад
12:12В Самарской области три человека погибли в ДТП
12:10В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19
12:00Эксперты рассказали, как правильно утилизировать смартфон
12:00Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей
11:50В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки
11:48Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
11:48В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19
11:47В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния