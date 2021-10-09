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Катастрофическая ошибка Лондона отдала Британию в руки Путина

В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина" - РИА Новости, 09.10.2021

Катастрофическая ошибка Лондона отдала Британию в руки Путина

Британская газета Daily Mail написала, что переориентация страны на импорт газа из-за рубежа вместо развития добычи энергоносителей на собственной территории... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T01:07

2021-10-09T01:07

2021-10-09T01:07

в мире

лондон

великобритания

владимир путин

цены на нефть

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Британская газета Daily Mail написала, что переориентация страны на импорт газа из-за рубежа вместо развития добычи энергоносителей на собственной территории привела к тому, что Великобритания "оказалась во власти" президента России Владимира Путина.Издание отметило, что страна особенно остро ощущает проблему дефицита газа, так как находится на лидирующих позициях по его потреблению среди европейских стран. При этом за последние 20 лет Лондон существенно сократил добычу газа на богатых месторождениях в Северном и Ирландском морях, предпочитая импортировать энергоносители из-за рубежа.В качестве примера, газета привела закрытие в 2017 году газового хранилища на побережье в Йоркшире, которое связано с месторождением Раф, что, по мнению издания, стало проявлением крайнего безрассудства со стороны консервативного правительства.Фьючерсные цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября сырье подорожало более чем вдвое. Исторический максимум зафиксировали 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены перешли к снижению.Как отмечали эксперты, рост стоимости связан с несколькими факторами: низким уровнем заполнения подземных хранилищ в Европе в преддверии зимы, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Канцлер Германии Ангела Меркель ранее на этой неделе подчеркивала, что Россия четко выполняет все контракты на поставки газа, и не исключила, что страны сами делают недостаточное количество заказов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211008/gaz-1753603767.html

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в мире, лондон, великобритания, владимир путин, цены на нефть, россия