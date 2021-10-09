Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211009/vlast-1753776672.html
Катастрофическая ошибка Лондона отдала Британию в руки Путина
В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина" - РИА Новости, 09.10.2021
Катастрофическая ошибка Лондона отдала Британию в руки Путина
Британская газета Daily Mail написала, что переориентация страны на импорт газа из-за рубежа вместо развития добычи энергоносителей на собственной территории... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T01:07
2021-10-09T01:07
в мире
лондон
великобритания
владимир путин
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577112312_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_68a8852792c52e7d9c581204906c665f.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Британская газета Daily Mail написала, что переориентация страны на импорт газа из-за рубежа вместо развития добычи энергоносителей на собственной территории привела к тому, что Великобритания "оказалась во власти" президента России Владимира Путина.Издание отметило, что страна особенно остро ощущает проблему дефицита газа, так как находится на лидирующих позициях по его потреблению среди европейских стран. При этом за последние 20 лет Лондон существенно сократил добычу газа на богатых месторождениях в Северном и Ирландском морях, предпочитая импортировать энергоносители из-за рубежа.В качестве примера, газета привела закрытие в 2017 году газового хранилища на побережье в Йоркшире, которое связано с месторождением Раф, что, по мнению издания, стало проявлением крайнего безрассудства со стороны консервативного правительства.Фьючерсные цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября сырье подорожало более чем вдвое. Исторический максимум зафиксировали 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены перешли к снижению.Как отмечали эксперты, рост стоимости связан с несколькими факторами: низким уровнем заполнения подземных хранилищ в Европе в преддверии зимы, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Канцлер Германии Ангела Меркель ранее на этой неделе подчеркивала, что Россия четко выполняет все контракты на поставки газа, и не исключила, что страны сами делают недостаточное количество заказов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211008/gaz-1753603767.html
лондон
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577112312_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_c622d688fd635292b2102f26fa623876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, лондон, великобритания, владимир путин, цены на нефть, россия
01:07 09.10.2021
 
В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина"

Daily Mail: Британия оказалась во власти Путина после закрытия газохранилища в Йоркшире

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Британская газета Daily Mail написала, что переориентация страны на импорт газа из-за рубежа вместо развития добычи энергоносителей на собственной территории привела к тому, что Великобритания "оказалась во власти" президента России Владимира Путина.
Издание отметило, что страна особенно остро ощущает проблему дефицита газа, так как находится на лидирующих позициях по его потреблению среди европейских стран. При этом за последние 20 лет Лондон существенно сократил добычу газа на богатых месторождениях в Северном и Ирландском морях, предпочитая импортировать энергоносители из-за рубежа.
"Мы не используем огромные запасы сланцевого газа, которые находятся на территории нашей страны, хотя благодаря этим ресурсам Америка недавно снова обрела "энергетическую независимость". Вместо этого Британия все больше усиливает свою энергетическую уязвимость, используя систему поставок "точно в срок" как по трубопроводам, так и по морю", — пишет издание.
В качестве примера, газета привела закрытие в 2017 году газового хранилища на побережье в Йоркшире, которое связано с месторождением Раф, что, по мнению издания, стало проявлением крайнего безрассудства со стороны консервативного правительства.
"Прошло четыре года, и практика показала, что это было катастрофическое решение, из-за которого мы оказались во власти Путина", — отметил автор материала.
Фьючерсные цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября сырье подорожало более чем вдвое. Исторический максимум зафиксировали 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены перешли к снижению.
Как отмечали эксперты, рост стоимости связан с несколькими факторами: низким уровнем заполнения подземных хранилищ в Европе в преддверии зимы, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Канцлер Германии Ангела Меркель ранее на этой неделе подчеркивала, что Россия четко выполняет все контракты на поставки газа, и не исключила, что страны сами делают недостаточное количество заказов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 01:12
"На колени перед Путиным": британцы нашли способ получить российский газ
 
В миреЛондонВеликобританияВладимир ПутинЦены на нефтьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10В США боятся, что новое оружие восстановит преимущество России над Западом
13:09На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8
13:02ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе
12:58В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора
12:54Умер первый президент Ирана
12:46УЕФА высмеял Словакию после поражения от сборной России
12:43В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении
12:40Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми
12:37Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов
12:35В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
12:23В Адлере обновят систему водоотведения
12:16В Красноярском крае загорелся склад
12:12В Самарской области три человека погибли в ДТП
12:10В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19
12:00Эксперты рассказали, как правильно утилизировать смартфон
12:00Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей
11:50В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки
11:48Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
11:48В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19
11:47В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния