https://ria.ru/20211009/vklad-1753775402.html

Желающих заработать на вкладах в банке предупредили о неизбежной тенденции

Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам - РИА Новости, 09.10.2021

Желающих заработать на вкладах в банке предупредили о неизбежной тенденции

После повышения ключевой ставки Банка России неизбежно повышение и ставок по кредитам и вкладам, и даже с большей скоростью, рассказал агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T02:15

2021-10-09T02:15

2021-10-09T02:15

экономика

общество

деньги

санкт-петербургский государственный университет

центральный банк рф (цб рф)

вклады

банки

россия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. После повышения ключевой ставки Банка России неизбежно повышение и ставок по кредитам и вкладам, и даже с большей скоростью, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.Он отметил, что повышение ставки ЦБ на прошлом заседании регулятора на 0,25 процента уже привело к повышению ставок по депозитам в крупных банках в среднем на 0,25-0,35 процента.Эксперт выразил мнение, что из-за стремления банков вернуть клиентов с фондового рынка рост ставок продолжится и может даже немного опережать рост ключевой ставки.

https://ria.ru/20211005/bank-1753092124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, деньги, санкт-петербургский государственный университет, центральный банк рф (цб рф), вклады, банки, россия, александр казанский