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Желающих заработать на вкладах в банке предупредили о неизбежной тенденции
Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам - РИА Новости, 09.10.2021
Желающих заработать на вкладах в банке предупредили о неизбежной тенденции
После повышения ключевой ставки Банка России неизбежно повышение и ставок по кредитам и вкладам, и даже с большей скоростью, рассказал агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T02:15
2021-10-09T02:15
2021-10-09T02:15
экономика
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санкт-петербургский государственный университет
центральный банк рф (цб рф)
вклады
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россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. После повышения ключевой ставки Банка России неизбежно повышение и ставок по кредитам и вкладам, и даже с большей скоростью, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.Он отметил, что повышение ставки ЦБ на прошлом заседании регулятора на 0,25 процента уже привело к повышению ставок по депозитам в крупных банках в среднем на 0,25-0,35 процента.Эксперт выразил мнение, что из-за стремления банков вернуть клиентов с фондового рынка рост ставок продолжится и может даже немного опережать рост ключевой ставки.
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экономика, общество, деньги, санкт-петербургский государственный университет, центральный банк рф (цб рф), вклады, банки, россия, александр казанский
Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
Эксперт Казанский: рост ставок по депозитам неизбежен после повышения ключевой ставки ЦБ