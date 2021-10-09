Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211009/vklad-1753775402.html
Желающих заработать на вкладах в банке предупредили о неизбежной тенденции
Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам - РИА Новости, 09.10.2021
Желающих заработать на вкладах в банке предупредили о неизбежной тенденции
После повышения ключевой ставки Банка России неизбежно повышение и ставок по кредитам и вкладам, и даже с большей скоростью, рассказал агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T02:15
2021-10-09T02:15
экономика
общество
деньги
санкт-петербургский государственный университет
центральный банк рф (цб рф)
вклады
банки
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_1c756ed2b321f6a14ed68fb1ac8473a7.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. После повышения ключевой ставки Банка России неизбежно повышение и ставок по кредитам и вкладам, и даже с большей скоростью, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.Он отметил, что повышение ставки ЦБ на прошлом заседании регулятора на 0,25 процента уже привело к повышению ставок по депозитам в крупных банках в среднем на 0,25-0,35 процента.Эксперт выразил мнение, что из-за стремления банков вернуть клиентов с фондового рынка рост ставок продолжится и может даже немного опережать рост ключевой ставки.
https://ria.ru/20211005/bank-1753092124.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_0e5fc5e5cd381cf80ba978e282133c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, деньги, санкт-петербургский государственный университет, центральный банк рф (цб рф), вклады, банки, россия, александр казанский
02:15 09.10.2021
 
Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам

Эксперт Казанский: рост ставок по депозитам неизбежен после повышения ключевой ставки ЦБ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. После повышения ключевой ставки Банка России неизбежно повышение и ставок по кредитам и вкладам, и даже с большей скоростью, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
Он отметил, что повышение ставки ЦБ на прошлом заседании регулятора на 0,25 процента уже привело к повышению ставок по депозитам в крупных банках в среднем на 0,25-0,35 процента.
Эксперт выразил мнение, что из-за стремления банков вернуть клиентов с фондового рынка рост ставок продолжится и может даже немного опережать рост ключевой ставки.
Снятие денег в банковском терминале - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 01:16
Финансист рассказал, когда забирать деньги из банка
 
ЭкономикаОбществоДеньгиСанкт-Петербургский государственный университетЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВкладыБанкиРоссияАлександр Казанский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10В США боятся, что новое оружие восстановит преимущество России над Западом
13:09На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8
13:02ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе
12:58В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора
12:54Умер первый президент Ирана
12:46УЕФА высмеял Словакию после поражения от сборной России
12:43В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении
12:40Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми
12:37Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов
12:35В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
12:23В Адлере обновят систему водоотведения
12:16В Красноярском крае загорелся склад
12:12В Самарской области три человека погибли в ДТП
12:10В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19
12:00Эксперты рассказали, как правильно утилизировать смартфон
12:00Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей
11:50В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки
11:48Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
11:48В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19
11:47В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния