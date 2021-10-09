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Опасные древние вирусы могут проснуться в России
Нобелевский лауреат предупредил о пробуждении новых опасных вирусов - РИА Новости, 09.10.2021
Опасные древние вирусы могут проснуться в России
Лауреат Нобелевской премии мира и советник Генерального секретаря ООН Рае Квон Чунг заявил на Всероссийском фестивале науки Nauka 0+ об угрозе пробуждения... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T20:07
2021-10-09T22:16
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климат
глобальное потепление
вирусы
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира и советник Генерального секретаря ООН Рае Квон Чунг заявил на Всероссийском фестивале науки Nauka 0+ об угрозе пробуждения опасных вирусов из-за климатических изменений. Запись его выступления опубликована на Youtube-канале площадки."Мы можем ожидать новых вирусов, которые появятся в результате таяния льдов в Сибири, в Канаде, в зонах вечной мерзлоты. Мы не знаем, с какими из них мы столкнемся, какие вернутся к жизни", — сказал он.С подобным заявлением ученый выступает не в первый раз: так, на Восточном экономическом форуме Рае Квон Чунг также предупреждал, что глобальное потепление может стать причиной распространения доисторических возбудителей.
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в мире, наука, оон, канада, климат, глобальное потепление, вирусы, россия
20:07 09.10.2021 (обновлено: 22:16 09.10.2021)
 
Нобелевский лауреат предупредил о пробуждении новых опасных вирусов

Ученый Рае Квон Чунг: таяние льдов может привести к пробуждению новых опасных вирусов

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкТерритория вечной мерзлоты
Территория вечной мерзлоты - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Александр Ковалев
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира и советник Генерального секретаря ООН Рае Квон Чунг заявил на Всероссийском фестивале науки Nauka 0+ об угрозе пробуждения опасных вирусов из-за климатических изменений. Запись его выступления опубликована на Youtube-канале площадки.
"Мы можем ожидать новых вирусов, которые появятся в результате таяния льдов в Сибири, в Канаде, в зонах вечной мерзлоты. Мы не знаем, с какими из них мы столкнемся, какие вернутся к жизни", — сказал он.
С подобным заявлением ученый выступает не в первый раз: так, на Восточном экономическом форуме Рае Квон Чунг также предупреждал, что глобальное потепление может стать причиной распространения доисторических возбудителей.
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