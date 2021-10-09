https://ria.ru/20211009/virusy-1753832623.html

Опасные древние вирусы могут проснуться в России

Нобелевский лауреат предупредил о пробуждении новых опасных вирусов - РИА Новости, 09.10.2021

Опасные древние вирусы могут проснуться в России

Лауреат Нобелевской премии мира и советник Генерального секретаря ООН Рае Квон Чунг заявил на Всероссийском фестивале науки Nauka 0+ об угрозе пробуждения... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T20:07

2021-10-09T20:07

2021-10-09T22:16

в мире

наука

оон

канада

климат

глобальное потепление

вирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132492/56/1324925648_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_2cbc1a106ce534c4398519200570889e.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира и советник Генерального секретаря ООН Рае Квон Чунг заявил на Всероссийском фестивале науки Nauka 0+ об угрозе пробуждения опасных вирусов из-за климатических изменений. Запись его выступления опубликована на Youtube-канале площадки."Мы можем ожидать новых вирусов, которые появятся в результате таяния льдов в Сибири, в Канаде, в зонах вечной мерзлоты. Мы не знаем, с какими из них мы столкнемся, какие вернутся к жизни", — сказал он.С подобным заявлением ученый выступает не в первый раз: так, на Восточном экономическом форуме Рае Квон Чунг также предупреждал, что глобальное потепление может стать причиной распространения доисторических возбудителей.

https://ria.ru/20211009/koronavirus-1753823708.html

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, наука, оон, канада, климат, глобальное потепление, вирусы, россия