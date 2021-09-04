https://ria.ru/20210904/virusy-1748691535.html

Глобальное потепление может пробудить опасные вирусы, заявил ученый

Глобальное потепление может пробудить опасные вирусы, заявил ученый - РИА Новости, 04.09.2021

Глобальное потепление может пробудить опасные вирусы, заявил ученый

Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты могут привести к пробуждению неожиданных вирусов с непредсказуемыми последствиями для человечества, заявил РИА... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T14:14

2021-09-04T14:14

2021-09-04T16:37

наука

в мире

владивосток

дальневосточный федеральный университет

климат

глобальное потепление

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты могут привести к пробуждению неожиданных вирусов с непредсказуемыми последствиями для человечества, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.По его словам, из-за таяния льдов в тайге и тундре Сибири древние болезни и вирусы этого региона могут вновь пробудиться. Он призвал обратить особое внимание на риски, связанные с таянием вечной мерзлоты."Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются. <...> Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались", — сказал Рае Квон Чунг, добавив, что человечество должно быть готово к таким вызовам и быстрому реагированию на них.Российские ученые обращали внимание, что таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к выходу на поверхность частей древних экосистем, в том числе вирусов. Так, например, исследователи уже сообщали, что в останках мамонтов находили возбудитель сибирской язвы.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210824/pandemii-1747011796.html

https://ria.ru/20210206/pandemiya-1596150244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владивосток, дальневосточный федеральный университет, климат, глобальное потепление, восточный экономический форум — 2021 (вэф)