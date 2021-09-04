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Наука
https://ria.ru/20210904/virusy-1748691535.html
Глобальное потепление может пробудить опасные вирусы, заявил ученый
Глобальное потепление может пробудить опасные вирусы, заявил ученый - РИА Новости, 04.09.2021
Глобальное потепление может пробудить опасные вирусы, заявил ученый
Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты могут привести к пробуждению неожиданных вирусов с непредсказуемыми последствиями для человечества, заявил РИА... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T14:14
2021-09-04T16:37
наука
в мире
владивосток
дальневосточный федеральный университет
климат
глобальное потепление
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты могут привести к пробуждению неожиданных вирусов с непредсказуемыми последствиями для человечества, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.По его словам, из-за таяния льдов в тайге и тундре Сибири древние болезни и вирусы этого региона могут вновь пробудиться. Он призвал обратить особое внимание на риски, связанные с таянием вечной мерзлоты."Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются. &lt;...&gt; Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались", — сказал Рае Квон Чунг, добавив, что человечество должно быть готово к таким вызовам и быстрому реагированию на них.Российские ученые обращали внимание, что таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к выходу на поверхность частей древних экосистем, в том числе вирусов. Так, например, исследователи уже сообщали, что в останках мамонтов находили возбудитель сибирской язвы.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210824/pandemii-1747011796.html
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в мире, владивосток, дальневосточный федеральный университет, климат, глобальное потепление, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
14:14 04.09.2021 (обновлено: 16:37 04.09.2021)
 
Глобальное потепление может пробудить опасные вирусы, заявил ученый

Экономист Чунг: таяние вечной мерзлоты может пробудить опасные древние вирусы

© Фото : Нина Слепцова / СВФУСибирские ученые работают над поиском палеовирусов
Сибирские ученые работают над поиском палеовирусов - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© Фото : Нина Слепцова / СВФУ
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты могут привести к пробуждению неожиданных вирусов с непредсказуемыми последствиями для человечества, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.
По его словам, из-за таяния льдов в тайге и тундре Сибири древние болезни и вирусы этого региона могут вновь пробудиться. Он призвал обратить особое внимание на риски, связанные с таянием вечной мерзлоты.
Граффити на здании, посвященное медикам, недалеко от екатеринбургской городской больницы No 40 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 13:15Наука
Ученые рассчитали вероятность возникновения новой пандемии уровня COVID-19
"Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются. <...> Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались", — сказал Рае Квон Чунг, добавив, что человечество должно быть готово к таким вызовам и быстрому реагированию на них.
Российские ученые обращали внимание, что таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к выходу на поверхность частей древних экосистем, в том числе вирусов. Так, например, исследователи уже сообщали, что в останках мамонтов находили возбудитель сибирской язвы.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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6 февраля, 08:00Наука
Недооцененная опасность. Какой вирус спровоцирует следующую пандемию
 
НаукаВ миреВладивостокДальневосточный федеральный университетКлиматГлобальное потеплениеВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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