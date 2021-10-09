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https://ria.ru/20211009/ukraina-1753806207.html
Украинский дипломат не видит шансов для вступления страны в ЕС
Украинский дипломат предупредил Киев об опасности в отношениях с ЕС - РИА Новости, 09.10.2021
Украинский дипломат не видит шансов для вступления страны в ЕС
Бывший временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герцеговине Владимир Цыбульник предупредил власти страны об опасности тактики, которую они избрали для... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T13:47
2021-10-09T13:47
в мире
украина
грузия
молдавия
босния и герцеговина
евросоюз
нато
йоханнес хан
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывший временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герцеговине Владимир Цыбульник предупредил власти страны об опасности тактики, которую они избрали для вступления в Евросоюз.По мнению дипломата, тесное сотрудничество по этому вопросу с Грузией и Молдавией может сказаться на европерспективах Украины.Также Цыбульник призвал Киев как можно скорее заняться улучшением экономического положения страны."Если украинские элиты действительно заинтересованы во вступлении Украины в Европейский Союз, то необходимо всерьез начать реализацию тех реформ, без которых членство в ЕС недостижимо в принципе", — написал он в статье для "Зеркала недели".Он добавил, что еще одна опасность заключается в том, что в Евросоюзе нет четкого понимания необходимости расширения объединения.В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны на вступление в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.
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украина
грузия
молдавия
босния и герцеговина
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в мире, украина, грузия, молдавия, босния и герцеговина, евросоюз, нато, йоханнес хан
13:47 09.10.2021
 
Украинский дипломат предупредил Киев об опасности в отношениях с ЕС

Дипломат Цыбульник: попытки вступить в ЕС вместе с Грузией и Молдавией опасны для Украины

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывший временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герцеговине Владимир Цыбульник предупредил власти страны об опасности тактики, которую они избрали для вступления в Евросоюз.
По мнению дипломата, тесное сотрудничество по этому вопросу с Грузией и Молдавией может сказаться на европерспективах Украины.
Также Цыбульник призвал Киев как можно скорее заняться улучшением экономического положения страны.
"Если украинские элиты действительно заинтересованы во вступлении Украины в Европейский Союз, то необходимо всерьез начать реализацию тех реформ, без которых членство в ЕС недостижимо в принципе", — написал он в статье для "Зеркала недели".
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В миреУкраинаГрузияМолдавияБосния и ГерцеговинаЕвросоюзНАТОЙоханнес Хан
 
 
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