https://ria.ru/20211009/udar-1753779796.html
"Будут никем": украинцы затаились и подготовили для России удар в спину
На Украине предупредили Россию "об ударе в спину" - РИА Новости, 09.10.2021
"Будут никем": украинцы затаились и подготовили для России удар в спину
Появление военно-учебной миссии ЕС на Украине поможет Киеву противодействовать призывам России к выполнению Минских соглашений, написал в статье для портала... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T02:39
2021-10-09T02:39
2021-10-09T12:56
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Появление военно-учебной миссии ЕС на Украине поможет Киеву противодействовать призывам России к выполнению Минских соглашений, написал в статье для портала "Главред" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.По его мнению, такое развитие событий станет "ударом в спину" Москвы.Обозреватель предположил, что выполнение Минских соглашений украинской стороной приведет к изменению баланса сил в Восточной Европе."Если ему это удастся, то он (президент России. — Прим. ред.) фактически станет королем на постсоветском пространстве", — заявил военный эксперт.Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение ситуации, но перестрелки продолжаются.Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи.
https://ria.ru/20210920/ukraina-1750904392.html
https://ria.ru/20210930/soglasheniya-1752526223.html
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в мире, украина, киев, москва, евросоюз, восточная европа, ситуация в днр и лнр, россия, олег жданов
02:39 09.10.2021 (обновлено: 12:56 09.10.2021)
На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
Полковник Жданов: появление миссии ЕС на Украине позволит отказаться от Минских соглашений