https://ria.ru/20211009/udar-1753779796.html

"Будут никем": украинцы затаились и подготовили для России удар в спину

На Украине предупредили Россию "об ударе в спину" - РИА Новости, 09.10.2021

"Будут никем": украинцы затаились и подготовили для России удар в спину

Появление военно-учебной миссии ЕС на Украине поможет Киеву противодействовать призывам России к выполнению Минских соглашений, написал в статье для портала... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T02:39

2021-10-09T02:39

2021-10-09T12:56

в мире

украина

киев

москва

евросоюз

восточная европа

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_511:623:2672:1839_1920x0_80_0_0_6e3f41b14a9b252dab45a5a503cf633e.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Появление военно-учебной миссии ЕС на Украине поможет Киеву противодействовать призывам России к выполнению Минских соглашений, написал в статье для портала "Главред" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.По его мнению, такое развитие событий станет "ударом в спину" Москвы.Обозреватель предположил, что выполнение Минских соглашений украинской стороной приведет к изменению баланса сил в Восточной Европе."Если ему это удастся, то он (президент России. — Прим. ред.) фактически станет королем на постсоветском пространстве", — заявил военный эксперт.Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение ситуации, но перестрелки продолжаются.Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи.

https://ria.ru/20210920/ukraina-1750904392.html

https://ria.ru/20210930/soglasheniya-1752526223.html

украина

киев

москва

восточная европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, москва, евросоюз, восточная европа, ситуация в днр и лнр, россия, олег жданов