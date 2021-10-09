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"Будут никем": украинцы затаились и подготовили для России удар в спину
На Украине предупредили Россию "об ударе в спину" - РИА Новости, 09.10.2021
"Будут никем": украинцы затаились и подготовили для России удар в спину
Появление военно-учебной миссии ЕС на Украине поможет Киеву противодействовать призывам России к выполнению Минских соглашений, написал в статье для портала... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T02:39
2021-10-09T12:56
в мире
украина
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москва
евросоюз
восточная европа
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Появление военно-учебной миссии ЕС на Украине поможет Киеву противодействовать призывам России к выполнению Минских соглашений, написал в статье для портала "Главред" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.По его мнению, такое развитие событий станет "ударом в спину" Москвы.Обозреватель предположил, что выполнение Минских соглашений украинской стороной приведет к изменению баланса сил в Восточной Европе."Если ему это удастся, то он (президент России. — Прим. ред.) фактически станет королем на постсоветском пространстве", — заявил военный эксперт.Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение ситуации, но перестрелки продолжаются.Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи.
https://ria.ru/20210920/ukraina-1750904392.html
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в мире, украина, киев, москва, евросоюз, восточная европа, ситуация в днр и лнр, россия, олег жданов
02:39 09.10.2021 (обновлено: 12:56 09.10.2021)
 
На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"

Полковник Жданов: появление миссии ЕС на Украине позволит отказаться от Минских соглашений

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Появление военно-учебной миссии ЕС на Украине поможет Киеву противодействовать призывам России к выполнению Минских соглашений, написал в статье для портала "Главред" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его мнению, такое развитие событий станет "ударом в спину" Москвы.

"Ведь чем сильнее украинские вооруженные силы, тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения "Минска". Потому что Минские соглашения — это геополитическая, стратегическая задача, которую пытается решить Путин", — считает Жданов.

Обозреватель предположил, что выполнение Минских соглашений украинской стороной приведет к изменению баланса сил в Восточной Европе.
"Если ему это удастся, то он (президент России. — Прим. ред.) фактически станет королем на постсоветском пространстве", — заявил военный эксперт.
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Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи.
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