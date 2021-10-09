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В Грузии объявили траур из-за гибели людей при обрушении дома в Батуми

В Грузии объявили траур из-за гибели людей при обрушении дома в Батуми - РИА Новости, 09.10.2021

В Грузии объявили траур из-за гибели людей при обрушении дома в Батуми

Правительство Грузии объявило 11 октября днем траура после обрушения части жилого корпуса в Батуми, где погибли шесть человек, сообщил премьер Ираклий... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T11:33

2021-10-09T11:33

2021-10-09T11:33

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батуми

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. Правительство Грузии объявило 11 октября днем траура после обрушения части жилого корпуса в Батуми, где погибли шесть человек, сообщил премьер Ираклий Гарибашвили."Выражаю глубокую скорбь по поводу трагедии в Батуми и соболезнования родным и близким погибших. Вместе с ними вся Грузия переживает эту ужасную трагедию. Моим решением в память о погибших понедельник, 11 октября, объявлен днем ​​траура", - говорится в заявлении премьера.По его словам, власти окажут помощь пострадавшим, а все виновники будут наказаны.

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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника. 2021-10-09T11:33 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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