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В Грузии объявили траур из-за гибели людей при обрушении дома в Батуми
В Грузии объявили траур из-за гибели людей при обрушении дома в Батуми - РИА Новости, 09.10.2021
В Грузии объявили траур из-за гибели людей при обрушении дома в Батуми
Правительство Грузии объявило 11 октября днем траура после обрушения части жилого корпуса в Батуми, где погибли шесть человек, сообщил премьер Ираклий... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T11:33
2021-10-09T11:33
в мире
грузия
батуми
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. Правительство Грузии объявило 11 октября днем траура после обрушения части жилого корпуса в Батуми, где погибли шесть человек, сообщил премьер Ираклий Гарибашвили."Выражаю глубокую скорбь по поводу трагедии в Батуми и соболезнования родным и близким погибших. Вместе с ними вся Грузия переживает эту ужасную трагедию. Моим решением в память о погибших понедельник, 11 октября, объявлен днем ​​траура", - говорится в заявлении премьера.По его словам, власти окажут помощь пострадавшим, а все виновники будут наказаны.
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РИА Новости
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5
4.7
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353
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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми
В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.
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в мире, грузия, батуми, ираклий гарибашвили, видео
В Грузии объявили траур из-за гибели людей при обрушении дома в Батуми
ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. Правительство Грузии объявило 11 октября днем траура после обрушения части жилого корпуса в Батуми, где погибли шесть человек, сообщил премьер Ираклий Гарибашвили.
2021-10-09T11:33
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11:33 09.10.2021
 
В Грузии объявили траур из-за гибели людей при обрушении дома в Батуми

В Грузии 11 октября объявили днем траура после обрушения дома в Батуми, где погибли люди

© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкПоисковые работы и разбор завалов на месте обрушения одного из подъездов пятиэтажного дома на улице 26 мая в Батуми
Поисковые работы и разбор завалов на месте обрушения одного из подъездов пятиэтажного дома на улице 26 мая в Батуми - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. Правительство Грузии объявило 11 октября днем траура после обрушения части жилого корпуса в Батуми, где погибли шесть человек, сообщил премьер Ираклий Гарибашвили.
"Выражаю глубокую скорбь по поводу трагедии в Батуми и соболезнования родным и близким погибших. Вместе с ними вся Грузия переживает эту ужасную трагедию. Моим решением в память о погибших понедельник, 11 октября, объявлен днем ​​траура", - говорится в заявлении премьера.
По его словам, власти окажут помощь пострадавшим, а все виновники будут наказаны.
 
В миреГрузияБатумиИраклий Гарибашвили
 
 
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