https://ria.ru/20211009/tramp-1753776216.html

Трамп заявил, что администрация Байдена хочет заставить его замолчать

Трамп заявил, что администрация Байдена хочет заставить его замолчать - РИА Новости, 09.10.2021

Трамп заявил, что администрация Байдена хочет заставить его замолчать

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнюю американскую администрацию, которая не дала ему скрыть материалы о событиях 6 января, в стремлении... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T00:52

2021-10-09T00:52

2021-10-09T00:52

в мире

сша

афганистан

джо байден

дональд трамп

дженнифер псаки

капитолий

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнюю американскую администрацию, которая не дала ему скрыть материалы о событиях 6 января, в стремлении использовать расследование штурма Капитолия, чтобы отвлечь внимание общественности от собственных провалов.В опубликованном заявлении Трамп признал, что обращался в Национальное управление архивов и записей с просьбой не предоставлять следственной комиссии конгресса сведения о его действиях в тот день в интересах "защиты института президентства, конституции и принципа разделения властей"."Оно также о том, чтобы отвлечь внимание от капитуляции (президента США Джо) Байдена в Афганистане, провалов с коронавирусом, границей, преступностью, которые ведут к гибели или банкротству американцев. Это очередная большая ширма - они не хотят, чтобы вы увидели, насколько тяжелы поражения Америки из-за их некомпетентности", - добавил он.Американская администрация накануне подтвердила, что Байден не дал Трампу скрыть документацию о происходившем в Белом доме 6 января."Президент дал ясно понять, что это важно и для народа, и для конгресса полностью понимать, что случилось в тот день, чтобы предотвратить повторение тех событий", - сказала пресс-секретарь Джен Псаки на брифинге.Шестого января толпа сторонников Трампа взяла штурмом здание конгресса в попытке сорвать утверждение итогов выборов. Палата представителей голосами демократов позднее объявила Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу, но сенат, где большинство в то время принадлежало республиканцам, оправдал экс-президента.

https://ria.ru/20211008/tramp-1753756795.html

https://ria.ru/20211008/amerika-1753561709.html

сша

афганистан

вашингтон

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в мире, сша, афганистан, джо байден, дональд трамп, дженнифер псаки, капитолий, вашингтон