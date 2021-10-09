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Трамп заявил, что администрация Байдена хочет заставить его замолчать
Трамп заявил, что администрация Байдена хочет заставить его замолчать - РИА Новости, 09.10.2021
Трамп заявил, что администрация Байдена хочет заставить его замолчать
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнюю американскую администрацию, которая не дала ему скрыть материалы о событиях 6 января, в стремлении... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T00:52
2021-10-09T00:52
в мире
сша
афганистан
джо байден
дональд трамп
дженнифер псаки
капитолий
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнюю американскую администрацию, которая не дала ему скрыть материалы о событиях 6 января, в стремлении использовать расследование штурма Капитолия, чтобы отвлечь внимание общественности от собственных провалов.В опубликованном заявлении Трамп признал, что обращался в Национальное управление архивов и записей с просьбой не предоставлять следственной комиссии конгресса сведения о его действиях в тот день в интересах "защиты института президентства, конституции и принципа разделения властей"."Оно также о том, чтобы отвлечь внимание от капитуляции (президента США Джо) Байдена в Афганистане, провалов с коронавирусом, границей, преступностью, которые ведут к гибели или банкротству американцев. Это очередная большая ширма - они не хотят, чтобы вы увидели, насколько тяжелы поражения Америки из-за их некомпетентности", - добавил он.Американская администрация накануне подтвердила, что Байден не дал Трампу скрыть документацию о происходившем в Белом доме 6 января."Президент дал ясно понять, что это важно и для народа, и для конгресса полностью понимать, что случилось в тот день, чтобы предотвратить повторение тех событий", - сказала пресс-секретарь Джен Псаки на брифинге.Шестого января толпа сторонников Трампа взяла штурмом здание конгресса в попытке сорвать утверждение итогов выборов. Палата представителей голосами демократов позднее объявила Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу, но сенат, где большинство в то время принадлежало республиканцам, оправдал экс-президента.
https://ria.ru/20211008/tramp-1753756795.html
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в мире, сша, афганистан, джо байден, дональд трамп, дженнифер псаки, капитолий, вашингтон
00:52 09.10.2021
 
Трамп заявил, что администрация Байдена хочет заставить его замолчать

Трамп обвинил Белый дом в использовании событий 6 января для отвлечения внимания народа

© AP Photo / Patrick SemanskyБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнюю американскую администрацию, которая не дала ему скрыть материалы о событиях 6 января, в стремлении использовать расследование штурма Капитолия, чтобы отвлечь внимание общественности от собственных провалов.
В опубликованном заявлении Трамп признал, что обращался в Национальное управление архивов и записей с просьбой не предоставлять следственной комиссии конгресса сведения о его действиях в тот день в интересах "защиты института президентства, конституции и принципа разделения властей".
"Фейковое расследование этой комиссии – не про события 6 января... Оно о том, чтобы воспользоваться ресурсом государственного аппарата для того, чтобы заставить замолчать Трампа и движение "Сделаем Америку снова великой", - заявил экс-президент.
"Оно также о том, чтобы отвлечь внимание от капитуляции (президента США Джо) Байдена в Афганистане, провалов с коронавирусом, границей, преступностью, которые ведут к гибели или банкротству американцев. Это очередная большая ширма - они не хотят, чтобы вы увидели, насколько тяжелы поражения Америки из-за их некомпетентности", - добавил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 20:29
В Конгрессе рассказали, как Трамп лгал государству
Американская администрация накануне подтвердила, что Байден не дал Трампу скрыть документацию о происходившем в Белом доме 6 января.
"Президент дал ясно понять, что это важно и для народа, и для конгресса полностью понимать, что случилось в тот день, чтобы предотвратить повторение тех событий", - сказала пресс-секретарь Джен Псаки на брифинге.
Шестого января толпа сторонников Трампа взяла штурмом здание конгресса в попытке сорвать утверждение итогов выборов. Палата представителей голосами демократов позднее объявила Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу, но сенат, где большинство в то время принадлежало республиканцам, оправдал экс-президента.
Экран с предварительным подсчетом голосов на президентских выборах в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 08:00
Лучше ввести диктатуру или развалить страну, чем это терпеть
 
В миреСШААфганистанДжо БайденДональд ТрампДженнифер ПсакиКапитолийВашингтон
 
 
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