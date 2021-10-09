Трамп заявил, что администрация Байдена хочет заставить его замолчать
Трамп обвинил Белый дом в использовании событий 6 января для отвлечения внимания народа
© AP Photo / Patrick SemanskyБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Patrick Semansky
В опубликованном заявлении Трамп признал, что обращался в Национальное управление архивов и записей с просьбой не предоставлять следственной комиссии конгресса сведения о его действиях в тот день в интересах "защиты института президентства, конституции и принципа разделения властей".
"Фейковое расследование этой комиссии – не про события 6 января... Оно о том, чтобы воспользоваться ресурсом государственного аппарата для того, чтобы заставить замолчать Трампа и движение "Сделаем Америку снова великой", - заявил экс-президент.
"Оно также о том, чтобы отвлечь внимание от капитуляции (президента США Джо) Байдена в Афганистане, провалов с коронавирусом, границей, преступностью, которые ведут к гибели или банкротству американцев. Это очередная большая ширма - они не хотят, чтобы вы увидели, насколько тяжелы поражения Америки из-за их некомпетентности", - добавил он.
Американская администрация накануне подтвердила, что Байден не дал Трампу скрыть документацию о происходившем в Белом доме 6 января.
"Президент дал ясно понять, что это важно и для народа, и для конгресса полностью понимать, что случилось в тот день, чтобы предотвратить повторение тех событий", - сказала пресс-секретарь Джен Псаки на брифинге.
Шестого января толпа сторонников Трампа взяла штурмом здание конгресса в попытке сорвать утверждение итогов выборов. Палата представителей голосами демократов позднее объявила Трампу импичмент за подстрекательство к мятежу, но сенат, где большинство в то время принадлежало республиканцам, оправдал экс-президента.