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Первые кадры с места кошмарной трагедии в Большом театре
Опубликованы первые кадры с места трагедии в Большом театре - РИА Новости, 09.10.2021
Первые кадры с места кошмарной трагедии в Большом театре
Московская прокуратура опубликовала кадры из Большего театра, где во время оперы погиб артист. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T22:54
2021-10-09T22:54
2021-10-09T23:39
происшествия
москва
большой театр
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Московская прокуратура опубликовала кадры из Большего театра, где во время оперы погиб артист.На снимках изображена часть сцены, скрытая от зрителя. Фотографии сделаны из закулисья.Во время постановки "Садко" артиста миманса придавило декорациями. По словам очевидцев, актер не успел отойти, когда они спускались сверху на сцену.В пресс-службе уточнили, что спектакль тут же был остановлен, зрителей попросили выйти из зала.Погибшему было 37 лет.Следственный комитет начал доследственную проверку. В театре подчеркнули, что оказывают все необходимое содействие.
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РИА Новости
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происшествия, москва, большой театр, россия
22:54 09.10.2021 (обновлено: 23:39 09.10.2021)
Опубликованы первые кадры с места трагедии в Большом театре
Опубликованы первые кадры с места трагедии в Большом театре, где погиб артист
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Московская прокуратура
опубликовала кадры из Большего театра
, где во время оперы погиб артист.
На снимках изображена часть сцены, скрытая от зрителя. Фотографии сделаны из закулисья.
Во время постановки "Садко" артиста миманса придавило декорациями. По словам очевидцев, актер не успел отойти, когда они спускались сверху на сцену.
В пресс-службе уточнили, что спектакль тут же был остановлен, зрителей попросили выйти из зала.
Следственный комитет начал доследственную проверку. В театре подчеркнули, что оказывают все необходимое содействие.