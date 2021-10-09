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Первые кадры с места кошмарной трагедии в Большом театре

Опубликованы первые кадры с места трагедии в Большом театре - РИА Новости, 09.10.2021

Первые кадры с места кошмарной трагедии в Большом театре

Московская прокуратура опубликовала кадры из Большего театра, где во время оперы погиб артист. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T22:54

2021-10-09T22:54

2021-10-09T23:39

происшествия

москва

большой театр

россия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Московская прокуратура опубликовала кадры из Большего театра, где во время оперы погиб артист.На снимках изображена часть сцены, скрытая от зрителя. Фотографии сделаны из закулисья.Во время постановки "Садко" артиста миманса придавило декорациями. По словам очевидцев, актер не успел отойти, когда они спускались сверху на сцену.В пресс-службе уточнили, что спектакль тут же был остановлен, зрителей попросили выйти из зала.Погибшему было 37 лет.Следственный комитет начал доследственную проверку. В театре подчеркнули, что оказывают все необходимое содействие.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, большой театр, россия