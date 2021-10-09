Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211009/teatr-1753842404.html
Первые кадры с места кошмарной трагедии в Большом театре
Опубликованы первые кадры с места трагедии в Большом театре - РИА Новости, 09.10.2021
Первые кадры с места кошмарной трагедии в Большом театре
Московская прокуратура опубликовала кадры из Большего театра, где во время оперы погиб артист. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T22:54
2021-10-09T23:39
происшествия
москва
большой театр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577088105_0:0:2935:1650_1920x0_80_0_0_c659f7d6dea88cd7c56df6fa8ff02e24.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Московская прокуратура опубликовала кадры из Большего театра, где во время оперы погиб артист.На снимках изображена часть сцены, скрытая от зрителя. Фотографии сделаны из закулисья.Во время постановки "Садко" артиста миманса придавило декорациями. По словам очевидцев, актер не успел отойти, когда они спускались сверху на сцену.В пресс-службе уточнили, что спектакль тут же был остановлен, зрителей попросили выйти из зала.Погибшему было 37 лет.Следственный комитет начал доследственную проверку. В театре подчеркнули, что оказывают все необходимое содействие.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577088105_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_199c10c3f8cb99ad27efa5219fa6a66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, большой театр, россия
22:54 09.10.2021 (обновлено: 23:39 09.10.2021)
 
Опубликованы первые кадры с места трагедии в Большом театре

Опубликованы первые кадры с места трагедии в Большом театре, где погиб артист

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Московская прокуратура опубликовала кадры из Большего театра, где во время оперы погиб артист.
На снимках изображена часть сцены, скрытая от зрителя. Фотографии сделаны из закулисья.
Во время постановки "Садко" артиста миманса придавило декорациями. По словам очевидцев, актер не успел отойти, когда они спускались сверху на сцену.
В пресс-службе уточнили, что спектакль тут же был остановлен, зрителей попросили выйти из зала.
Погибшему было 37 лет.
Следственный комитет начал доследственную проверку. В театре подчеркнули, что оказывают все необходимое содействие.
 
ПроисшествияМоскваБольшой театрРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46"Нельзя дать замерзнуть": на Украине испугались зависимости от Путина
04:37Трамп заявил, что Байден "строит" Китай, а не США
04:15Кофе с молоком и картошка с мясом: чем опасно сочетание обычных продуктов
03:57Пассажира Republic Airlines задержали из-за странного поведения на борту
03:30"Это было ужасно": зрительница рассказала о гибели актера в Большом театре
03:15Эксперт назвал угрозы для курса рубля до конца года
03:11Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19
02:32В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
02:23Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек
02:15Эксперт предупредила о возможном росте цен на парфюмерию
02:15Эколог рассказал, как очистить дома россиян от вредного газа
02:01Осужденный по ошибке американец подал в суд на тех, кто вел его дело
01:39Названо условие для введения нового локдауна в России
01:30Коллега погибшего в Большом театре артиста назвал причину трагедии
01:15Психолог назвал надежные способы отказа от курения
00:36В Московской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе
00:11Путин оценил показатели сбора урожая в России
23:51В Кургане загорелся деревянный дом, погибли два ребенка
23:25В Подмосковье загорелся резервуар на нефтебазе
23:24В Анталье задержали два авиарейса с россиянами
Лента новостейМолния