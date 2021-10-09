Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211009/teatr-1753839225.html
Прокуратура проводит проверку из-за гибели актера Большого театра
Прокуратура проводит проверку из-за гибели актера Большого театра - РИА Новости, 09.10.2021
Прокуратура проводит проверку из-за гибели актера Большого театра
Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью актера Большого театра, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T21:40
2021-10-09T22:04
происшествия
москва
большой театр
россия
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40233/12/402331269_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d268dd289c83c15a113c081edf03523c.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью актера Большого театра, сообщает ведомство в своем Telegram-канале."Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью 38-летнего актера театра", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия находится исполняющая обязанности заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина. Прокуратура поставила на контроль ход проверки следственными органами.Добавляется, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства трагедии. Кроме того, надзорное ведомство оценит исполнение требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в Большом театре во время спектакля упала декорация и убила актера. На исторической сцене Большого театра в субботу было представление оперы "Садко". Следователи организовали доследственную проверку. Пресс-служба Большого театра подтвердила гибель актера при смене декораций во время спектакля. Администрация театра оказывает необходимое содействие.
https://ria.ru/20211009/teatr-1753839625.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40233/12/402331269_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d0f8b9357d442fcd72845ab3474e7685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, большой театр, россия, новости культуры
21:40 09.10.2021 (обновлено: 22:04 09.10.2021)
 
Прокуратура проводит проверку из-за гибели актера Большого театра

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью актера Большого театра

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗдание Большого театра
Здание Большого театра - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью актера Большого театра, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
"Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью 38-летнего актера театра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия находится исполняющая обязанности заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина. Прокуратура поставила на контроль ход проверки следственными органами.
Добавляется, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства трагедии. Кроме того, надзорное ведомство оценит исполнение требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в Большом театре во время спектакля упала декорация и убила актера. На исторической сцене Большого театра в субботу было представление оперы "Садко". Следователи организовали доследственную проверку. Пресс-служба Большого театра подтвердила гибель актера при смене декораций во время спектакля. Администрация театра оказывает необходимое содействие.
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
21:50
Очевидец рассказал о гибели артиста в Большом театре
 
ПроисшествияМоскваБольшой театрРоссияНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46"Нельзя дать замерзнуть": на Украине испугались зависимости от Путина
04:37Трамп заявил, что Байден "строит" Китай, а не США
04:15Кофе с молоком и картошка с мясом: чем опасно сочетание обычных продуктов
03:57Пассажира Republic Airlines задержали из-за странного поведения на борту
03:30"Это было ужасно": зрительница рассказала о гибели актера в Большом театре
03:15Эксперт назвал угрозы для курса рубля до конца года
03:11Врачи Роспотребнадзора дали рекомендации по реабилитации после COVID-19
02:32В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
02:23Число погибших при пожаре в Кургане возросло до четырех человек
02:15Эксперт предупредила о возможном росте цен на парфюмерию
02:15Эколог рассказал, как очистить дома россиян от вредного газа
02:01Осужденный по ошибке американец подал в суд на тех, кто вел его дело
01:39Названо условие для введения нового локдауна в России
01:30Коллега погибшего в Большом театре артиста назвал причину трагедии
01:15Психолог назвал надежные способы отказа от курения
00:36В Московской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе
00:11Путин оценил показатели сбора урожая в России
23:51В Кургане загорелся деревянный дом, погибли два ребенка
23:25В Подмосковье загорелся резервуар на нефтебазе
23:24В Анталье задержали два авиарейса с россиянами
Лента новостейМолния