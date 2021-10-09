https://ria.ru/20211009/teatr-1753839225.html

Прокуратура проводит проверку из-за гибели актера Большого театра

Прокуратура проводит проверку из-за гибели актера Большого театра - РИА Новости, 09.10.2021

Прокуратура проводит проверку из-за гибели актера Большого театра

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью актера Большого театра, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T21:40

2021-10-09T21:40

2021-10-09T22:04

происшествия

москва

большой театр

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью актера Большого театра, сообщает ведомство в своем Telegram-канале."Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью 38-летнего актера театра", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия находится исполняющая обязанности заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина. Прокуратура поставила на контроль ход проверки следственными органами.Добавляется, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства трагедии. Кроме того, надзорное ведомство оценит исполнение требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в Большом театре во время спектакля упала декорация и убила актера. На исторической сцене Большого театра в субботу было представление оперы "Садко". Следователи организовали доследственную проверку. Пресс-служба Большого театра подтвердила гибель актера при смене декораций во время спектакля. Администрация театра оказывает необходимое содействие.

https://ria.ru/20211009/teatr-1753839625.html

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2021

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происшествия, москва, большой театр, россия, новости культуры