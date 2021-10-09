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"Они готовятся к войне". Что началось в Южно-Китайском море
"Они готовятся к войне". Что началось в Южно-Китайском море - РИА Новости, 09.10.2021
"Они готовятся к войне". Что началось в Южно-Китайском море
Военная напряженность между Пекином и Тайбэем достигла пика. Министр обороны Тайваня Цю Гочжен обвинил Китай в подготовке к войне и сообщил, что НОАК может... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T08:00
2021-10-09T08:02
безопасность
тайвань
мид кнр
министерство обороны сша
южно-китайское море
вмс ноак
нед прайс
ка-52к "катран"
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Военная напряженность между Пекином и Тайбэем достигла пика. Министр обороны Тайваня Цю Гочжен обвинил Китай в подготовке к войне и сообщил, что НОАК может начать полномасштабное вторжение уже в 2025-м. Это вызовет серьезный международный кризис, так как США вряд ли останутся в стороне — в Вашингтоне неоднократно заявляли, что обязательно вступятся за союзника. Чем это обернется — в материале РИА Новости.Воздушный рейдСитуация вокруг Тайваня резко обострилась в октябре. С начала месяца в воздушном пространстве у берегов островного государства в общей сложности побывали почти 150 китайских военных самолетов, в том числе — стратегические бомбардировщики H-6, способные нести ядерное оружие. Границу они не нарушали, однако тайваньские власти настроены крайне пессимистично и опасаются открытого конфликта."Это самая тревожная ситуация более чем за 40 лет, с тех пор, как я поступил на службу, — сообщил парламенту Цю Гочжен. — Небольшая небрежность или просчет могут спровоцировать кризис. Компартия Китая уже имеет возможности для вторжения на Тайвань, но нет повода. Кроме того, НОАК опасается высоких потерь. Мы сделаем все возможное для защиты от угрозы, хотя стремимся к мирному сосуществованию с КНР".Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Ху пояснил РИА Новости, что Пекин активно наращивает военный бюджет и вооружения для защиты экономических интересов в Южно-Китайском море, а также для возвращения Тайваня под свою юрисдикцию. По его словам, влиятельные международные силы используют независимость островного государства в качестве козыря в геополитической игре против КНР. Тайбэй полностью поддерживают США и их союзников. Естественно, Вашингтон не оставил без внимания обострение в регионе."Мы глубоко обеспокоены провокационной военной активностью Китая вблизи Тайваня, которая носит дестабилизирующий характер, чревата просчетами и подрывает мир и стабильность в регионе, — заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. — Мы призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление и принуждение по отношению к Тайваню. Обязательства США перед Тайбэем незыблемы и способствуют сохранению мира. Мы продолжим поддерживать наших друзей и союзников".МИД КНР отреагировал на это резко, потребовав от США не нарушать принцип "одного Китая" и прекратить помогать "сепаратистам" — продавать оружие, тренировать тайваньские армию и флот. По информации The Wall Street Journal, американские военные инструкторы более года действуют на острове — обучают спецподразделения сухопутных войск и военно-морских сил.Экспедиционный флотСтоит признать: Тайвань имеет все основания опасаться вторжения. Еще в 2005-м в Китае приняли закон "О противодействии расколу страны", согласно которому КНР закрепила за собой право использовать военную силу в случае попытки "подрывных элементов, выступающих за независимость Тайваня", отделить остров "от Родины". Это вызвало резкий протест американцев, напомнивших о недопустимости решения проблемы единства Китая силой.Примерно тогда же в Пекине начали активно наращивать военные расходы. Особое внимание уделяли флоту. За какие-то 15-20 лет в Китае построили, спустили на воду и передали флоту более 30 эсминцев, 40 фрегатов, десятки судов обеспечения и подводных лодок, в том числе атомных. По количеству вымпелов — сейчас более 300 — ВМС НОАК превзошли даже США.В 2017-м со стапелей сошел второй китайский авианосец Shandong, который, как и первый — Liaoning, — "родственник" российского "Адмирала Кузнецова". В планах еще один подобный корабль. Но Китай проектирует и более тяжелые авианосцы.Однако больше всего в Тайване обеспокоены развитием экспедиционных сил Китая, постройкой вымпелов для переброски войск с техникой и вооружением на дальние расстояния. Таких кораблей у Пекина более 80, включая восемь современных УДК проекта 071, а также новейший типа 075. К слову, его авиагруппу, возможно, сформируют из российских ударных вертолетов Ка-52К — китайцы давно ими интересуется.Идеальный полигонИнтересно, что в июле 2017-го к берегам Джибути отправились новейшая десантная платформа MLP 868 Donghaidao и УДК проекта 071 Jinggangshan для строительства первой китайской зарубежной военной базы. Корабли типа MLP (Mobile landing platform — мобильная десантная платформа), помимо КНР, сегодня есть только у США. Американцы спустили на воду первую в 2013-м — всего на два года раньше китайцев.Пентагон классифицирует MLP как экспедиционные мобильные базы для обеспечения крупномасштабных десантных операций и у своих границ и на большом удалении от мест базирования.По сути, Donghaidao — автономная военно-морская единица, способная быстро организовать на берегу противника плацдарм для высадки основных сил. На корабле вместительные трюмы, есть собственная флотилия десантных катеров, вертолетные площадки, помещения для военнослужащих. Вариантов, куда Китай может отправить десантников, немного.К тому же база в Джибути для Китая — не только закрепление военного присутствия в стратегически важном для мировой торговли Аденском заливе и расширение международного влияния. Пустынные участки африканского побережья — идеальный полигон для отработки десантных операций на вражеской территории.
https://ria.ru/20211006/vtorzhenie-1753272930.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210828/tayvan-1747631411.html
тайвань
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безопасность, тайвань, мид кнр, министерство обороны сша, южно-китайское море, вмс ноак, нед прайс, ка-52к "катран"
08:00 09.10.2021 (обновлено: 08:02 09.10.2021)
 

"Они готовятся к войне". Что началось в Южно-Китайском море

© AP Photo / Wally SantanaИстребители F-16 ВВС Тайваня
Истребители F-16 ВВС Тайваня - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© AP Photo / Wally Santana
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Военная напряженность между Пекином и Тайбэем достигла пика. Министр обороны Тайваня Цю Гочжен обвинил Китай в подготовке к войне и сообщил, что НОАК может начать полномасштабное вторжение уже в 2025-м. Это вызовет серьезный международный кризис, так как США вряд ли останутся в стороне — в Вашингтоне неоднократно заявляли, что обязательно вступятся за союзника. Чем это обернется — в материале РИА Новости.

Воздушный рейд

Ситуация вокруг Тайваня резко обострилась в октябре. С начала месяца в воздушном пространстве у берегов островного государства в общей сложности побывали почти 150 китайских военных самолетов, в том числе — стратегические бомбардировщики H-6, способные нести ядерное оружие. Границу они не нарушали, однако тайваньские власти настроены крайне пессимистично и опасаются открытого конфликта.
Люди c флагами Тайваня и США на митинге по случаю Национального дня Тайваня в Гонконге - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 06:42
На Тайване рассказали, когда следует ожидать вторжения Китая
"Это самая тревожная ситуация более чем за 40 лет, с тех пор, как я поступил на службу, — сообщил парламенту Цю Гочжен. — Небольшая небрежность или просчет могут спровоцировать кризис. Компартия Китая уже имеет возможности для вторжения на Тайвань, но нет повода. Кроме того, НОАК опасается высоких потерь. Мы сделаем все возможное для защиты от угрозы, хотя стремимся к мирному сосуществованию с КНР".
Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Ху пояснил РИА Новости, что Пекин активно наращивает военный бюджет и вооружения для защиты экономических интересов в Южно-Китайском море, а также для возвращения Тайваня под свою юрисдикцию. По его словам, влиятельные международные силы используют независимость островного государства в качестве козыря в геополитической игре против КНР. Тайбэй полностью поддерживают США и их союзников. Естественно, Вашингтон не оставил без внимания обострение в регионе.
© AFP 2021 / StringerИстребитель "Цзянь-11B" (J-11B) ВВС КНР
Истребитель Цзянь-11B (J-11B) ВВС КНР - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AFP 2021 / Stringer
Истребитель "Цзянь-11B" (J-11B) ВВС КНР
"Мы глубоко обеспокоены провокационной военной активностью Китая вблизи Тайваня, которая носит дестабилизирующий характер, чревата просчетами и подрывает мир и стабильность в регионе, — заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. — Мы призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление и принуждение по отношению к Тайваню. Обязательства США перед Тайбэем незыблемы и способствуют сохранению мира. Мы продолжим поддерживать наших друзей и союзников".
МИД КНР отреагировал на это резко, потребовав от США не нарушать принцип "одного Китая" и прекратить помогать "сепаратистам" — продавать оружие, тренировать тайваньские армию и флот. По информации The Wall Street Journal, американские военные инструкторы более года действуют на острове — обучают спецподразделения сухопутных войск и военно-морских сил.

Экспедиционный флот

Стоит признать: Тайвань имеет все основания опасаться вторжения. Еще в 2005-м в Китае приняли закон "О противодействии расколу страны", согласно которому КНР закрепила за собой право использовать военную силу в случае попытки "подрывных элементов, выступающих за независимость Тайваня", отделить остров "от Родины". Это вызвало резкий протест американцев, напомнивших о недопустимости решения проблемы единства Китая силой.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДесантный корабль "Чанбайшань", прибывший во Владивосток в составе отряда из семи кораблей ВМС Китая для участия во втором этапе учений "Морское взаимодействие — 2015"
Десантный корабль Чанбайшань, прибывший во Владивосток в составе отряда из семи кораблей ВМС Китая для участия во втором этапе учений Морское взаимодействие - 2015 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Десантный корабль "Чанбайшань", прибывший во Владивосток в составе отряда из семи кораблей ВМС Китая для участия во втором этапе учений "Морское взаимодействие — 2015"
Примерно тогда же в Пекине начали активно наращивать военные расходы. Особое внимание уделяли флоту. За какие-то 15-20 лет в Китае построили, спустили на воду и передали флоту более 30 эсминцев, 40 фрегатов, десятки судов обеспечения и подводных лодок, в том числе атомных. По количеству вымпелов — сейчас более 300 — ВМС НОАК превзошли даже США.
В 2017-м со стапелей сошел второй китайский авианосец Shandong, который, как и первый — Liaoning, — "родственник" российского "Адмирала Кузнецова". В планах еще один подобный корабль. Но Китай проектирует и более тяжелые авианосцы.
© AP Photo / Vincent YuАвианосец "Ляонин" в Китае
Авианосец Ляонин в Китае - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Vincent Yu
Авианосец "Ляонин" в Китае
Однако больше всего в Тайване обеспокоены развитием экспедиционных сил Китая, постройкой вымпелов для переброски войск с техникой и вооружением на дальние расстояния. Таких кораблей у Пекина более 80, включая восемь современных УДК проекта 071, а также новейший типа 075. К слову, его авиагруппу, возможно, сформируют из российских ударных вертолетов Ка-52К — китайцы давно ими интересуется.

Идеальный полигон

Интересно, что в июле 2017-го к берегам Джибути отправились новейшая десантная платформа MLP 868 Donghaidao и УДК проекта 071 Jinggangshan для строительства первой китайской зарубежной военной базы. Корабли типа MLP (Mobile landing platform — мобильная десантная платформа), помимо КНР, сегодня есть только у США. Американцы спустили на воду первую в 2013-м — всего на два года раньше китайцев.
Ракетный эсминец ВМС США USS Kidd - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 10:31В мире
Китай выразил протест из-за американских кораблей возле Тайваня
Пентагон классифицирует MLP как экспедиционные мобильные базы для обеспечения крупномасштабных десантных операций и у своих границ и на большом удалении от мест базирования.
По сути, Donghaidao — автономная военно-морская единица, способная быстро организовать на берегу противника плацдарм для высадки основных сил. На корабле вместительные трюмы, есть собственная флотилия десантных катеров, вертолетные площадки, помещения для военнослужащих. Вариантов, куда Китай может отправить десантников, немного.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоенные моряки эсминца "Шеньян" во Владивостоке
Военные моряки эсминца Шеньян во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Военные моряки эсминца "Шеньян" во Владивостоке
К тому же база в Джибути для Китая — не только закрепление военного присутствия в стратегически важном для мировой торговли Аденском заливе и расширение международного влияния. Пустынные участки африканского побережья — идеальный полигон для отработки десантных операций на вражеской территории.
 
БезопасностьТайваньМИД КНРМинистерство обороны СШАЮжно-Китайское мореВМС НОАКНед ПрайсКа-52К "Катран"
 
 
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