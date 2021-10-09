https://ria.ru/20211009/sochi-1753799083.html

В Адлере обновят систему водоотведения

В Адлере обновят систему водоотведения - РИА Новости, 09.10.2021

В Адлере обновят систему водоотведения

Новый коллектор установят в сочинском Адлере, в микрорайоне Голубые Дали, там же обновят сети водоотведения, потому как это место постоянно подвергается... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T12:23

2021-10-09T12:23

2021-10-09T12:23

сочи

адлер

жкх

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СОЧИ, 9 окт – РИА Новости. Новый коллектор установят в сочинском Адлере, в микрорайоне Голубые Дали, там же обновят сети водоотведения, потому как это место постоянно подвергается сильному подтоплению во время ливней, сообщает пресс-служба горадминистрации.Старый коллектор, установленный практически в центре Адлера, не справляется с той степенью застройки, которая создалась за последнее время, – она увеличилась на 50%, поэтому во время обильных осадков происходит сильное подтопление, парализующее движение транспорта и пешеходов."Существующий ливневый коллектор не справляется с отводом воды, и во время сильных ливней происходят подтопления, в том числе и федеральной автодороги А-147 в районе "Фара". Необходима полная реконструкция сетей водоотведения с выводом их в новый коллектор..." - говорится в сообщении.Подчеркивается, что работы будут проводиться в два этапа: сначала реконструируют сети, расположенные выше участка подтопления, а потом сделают прокол под федеральной трассой А-147 для спуска воды."Сейчас проект находится на стадии согласования и включен в программу социально-экономического развития курорта до 2030 года", - отмечают в ведомстве.В Сочи с 3 по 6 октября было объявлено экстренное предупреждение по погоде, сильные дожди спровоцировали оползни и сильные подтопления во всех районах Большого Сочи.

https://ria.ru/20211006/opolzen-1753278453.html

сочи

адлер

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сочи, адлер, жкх