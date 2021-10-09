Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211009/sochi-1753799083.html
В Адлере обновят систему водоотведения
В Адлере обновят систему водоотведения - РИА Новости, 09.10.2021
В Адлере обновят систему водоотведения
Новый коллектор установят в сочинском Адлере, в микрорайоне Голубые Дали, там же обновят сети водоотведения, потому как это место постоянно подвергается... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T12:23
2021-10-09T12:23
сочи
адлер
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/63885/27/638852784_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_56f724018487015c9b4bead99a8bb473.jpg
СОЧИ, 9 окт – РИА Новости. Новый коллектор установят в сочинском Адлере, в микрорайоне Голубые Дали, там же обновят сети водоотведения, потому как это место постоянно подвергается сильному подтоплению во время ливней, сообщает пресс-служба горадминистрации.Старый коллектор, установленный практически в центре Адлера, не справляется с той степенью застройки, которая создалась за последнее время, – она увеличилась на 50%, поэтому во время обильных осадков происходит сильное подтопление, парализующее движение транспорта и пешеходов."Существующий ливневый коллектор не справляется с отводом воды, и во время сильных ливней происходят подтопления, в том числе и федеральной автодороги А-147 в районе "Фара". Необходима полная реконструкция сетей водоотведения с выводом их в новый коллектор..." - говорится в сообщении.Подчеркивается, что работы будут проводиться в два этапа: сначала реконструируют сети, расположенные выше участка подтопления, а потом сделают прокол под федеральной трассой А-147 для спуска воды."Сейчас проект находится на стадии согласования и включен в программу социально-экономического развития курорта до 2030 года", - отмечают в ведомстве.В Сочи с 3 по 6 октября было объявлено экстренное предупреждение по погоде, сильные дожди спровоцировали оползни и сильные подтопления во всех районах Большого Сочи.
https://ria.ru/20211006/opolzen-1753278453.html
сочи
адлер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/63885/27/638852784_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_5dbcf672376cc9e5289005279afbb143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, адлер, жкх
12:23 09.10.2021
 
В Адлере обновят систему водоотведения

В Адлере обновят сети водоотведения, чтобы избежать подтопления во время ливней

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкВид на город Адлер с вертолета
Вид на город Адлер с вертолета - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 9 окт – РИА Новости. Новый коллектор установят в сочинском Адлере, в микрорайоне Голубые Дали, там же обновят сети водоотведения, потому как это место постоянно подвергается сильному подтоплению во время ливней, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Старый коллектор, установленный практически в центре Адлера, не справляется с той степенью застройки, которая создалась за последнее время, – она увеличилась на 50%, поэтому во время обильных осадков происходит сильное подтопление, парализующее движение транспорта и пешеходов.
"Существующий ливневый коллектор не справляется с отводом воды, и во время сильных ливней происходят подтопления, в том числе и федеральной автодороги А-147 в районе "Фара". Необходима полная реконструкция сетей водоотведения с выводом их в новый коллектор..." - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что работы будут проводиться в два этапа: сначала реконструируют сети, расположенные выше участка подтопления, а потом сделают прокол под федеральной трассой А-147 для спуска воды.
"Сейчас проект находится на стадии согласования и включен в программу социально-экономического развития курорта до 2030 года", - отмечают в ведомстве.
В Сочи с 3 по 6 октября было объявлено экстренное предупреждение по погоде, сильные дожди спровоцировали оползни и сильные подтопления во всех районах Большого Сочи.
Последствия оползня в коттеджном поселке под Сочи - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 09:08
В Сочи восстановили проезд к поселку, где оползень сошел на дорогу
 
СочиАдлерЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10В США боятся, что новое оружие восстановит преимущество России над Западом
13:09На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8
13:02ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе
12:58В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора
12:54Умер первый президент Ирана
12:46УЕФА высмеял Словакию после поражения от сборной России
12:43В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении
12:40Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми
12:37Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов
12:35В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
12:23В Адлере обновят систему водоотведения
12:16В Красноярском крае загорелся склад
12:12В Самарской области три человека погибли в ДТП
12:10В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19
12:00Эксперты рассказали, как правильно утилизировать смартфон
12:00Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей
11:50В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки
11:48Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
11:48В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19
11:47В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния