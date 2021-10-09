https://ria.ru/20211009/sobaka-1753780330.html

Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки

Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки - РИА Новости, 09.10.2021

Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки

Выгуливать собаку ранним утром нет никакой необходимости, питомец вполне может потерпеть, пока хозяин выспится, рассказал РИА Новости президент Российской... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T03:14

2021-10-09T03:14

2021-10-09T10:01

общество

москва

собаки

владимир голубев

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Выгуливать собаку ранним утром нет никакой необходимости, питомец вполне может потерпеть, пока хозяин выспится, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.По его словам, главное помнить, что режим должен быть более-менее постоянным. "Если вы хотите подольше поспать, просто накануне выходите на прогулку позже, например, в 10 часов вечера. Для взрослой собаки не важно: выгуляете вы её в 5 утра или в 10, важно, чтобы перерыв между выгулами был не больше 12 часов", - рассказал Голубев.Не справлять нужду дольше этого времени - вредно для питомца. Максимум ожидания -12-14 часов. Если собака будет постоянно сдерживаться, это приведет к проблемам с мочевыводящими путями и пищеварительной системой. Большинство собак может терпеть до 7-9 утра после вечерней прогулки, которую они совершили около 7-9 часов вечера. Но лучше гулять чаще - каждые 8-10 часов - это оптимальное время, говорит Голубев.График прогулокПо словам кинолога, ранние подъемы для прогулок с собакой – это миф, который скорее подойдет для аргумента против покупки собаки. "В реальной жизни собака с радостью поваляется с вами подольше, если она будет к этому приучена", - сказал он.Голубев пояснил, что для всех собак важны не сами ранние утренние прогулки, а ритуалы. Собаки предпочитают следовать определенным заученным схемам. Так, если питомец привык будить хозяина рано утром, а тот покорно встает и идет на прогулку, то скорее всего собака будет продолжать это делать всегда и не потому, что ей требуется сходить в туалет, просто в ее голове сложилась простая схема: "Бужу хозяина – он встает и ведет меня на прогулку".Поэтому "совам" такое поведение питомца необходимо сразу пресекать и давать понять псу, что он идет на прогулку только тогда, когда хозяин обозначит время. "Например, вы хотите выгуливать собаку в 10 утра. Для этого вечерняя прогулка должна быть не ранее 10 часов вечера. Утром после будильника вы встаете и надеваете на пса ошейник – если повторять эти действия многократно, то собака поймет, что сигнал будильника и ошейник будут означать, что она скоро пойдет гулять. И тогда питомец не будет будить вас, чтобы сходить на прогулку, он просто дождется сигнала будильника и своего ошейника", - рассказал Голубев.

https://ria.ru/20211004/sobaka-1752920424.html

https://ria.ru/20210918/listya-1750634875.html

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общество, москва, собаки, владимир голубев