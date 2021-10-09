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Религия
https://ria.ru/20211009/sluzhba-1753725929.html
В монастыре РПЦ в Переславле начали "готовиться к концу света"
В монастыре РПЦ в Переславле начали "готовиться к концу света" - РИА Новости, 09.10.2021
В монастыре РПЦ в Переславле начали "готовиться к концу света"
Уникальное религиозное действо состоялось в Переславле-Залесском – в древнем Троицком соборе Данилова монастыря ночью, при погашенном освещении, но с особой... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T07:00
2021-10-09T07:00
религия
данилов
переславль-залесский
иерусалим
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости, Артем Буденный. Уникальное религиозное действо состоялось в Переславле-Залесском – в древнем Троицком соборе Данилова монастыря ночью, при погашенном освещении, но с особой подсветкой фресок XVII века со сценами из "Апокалипсиса", прочли вслух полностью эту книгу Нового Завета, описывающую конец света в христианском понимании."Апокалипсис при свечах"В прошлый раз "Апокалипсис при свечах" с участием насельников монастыря и мирян из разных городов прошел в минувшие выходные. Как и тогда, действие началось около девяти вечера, за ним последовала Божественная литургия. Текст, приписываемый апостолу Иоанну Богослову, озвучивают на фоне фресок по сюжетам книги – они сохранились в Троицком соборе с XVII века."Это погружение в мистическую атмосферу текста Откровения Иоанна Богослова и тесное соприкосновение с фресками работы гениального Гурия Никитина. Они и так впечатляют, а когда визуальное соединяется с текстом - это трогает до глубины души. Это ярко, запоминается и вдохновляет исправлять свою жизнь", - рассказывает настоятель монастыря игумен Пантелеимон (Королев).Участница чтений, прихожанка московского храма мученицы Татияны при МГУ имени Ломоносова Анна теперь рекомендует знакомиться с "Апокалипсисом" именно в Переславле. "Впечатления очень сильные. Это совсем не то же, когда читаешь сам: во-первых, соборное чтение, во-вторых, сами фрески. Получается другое прочтение", - сказала Анна."Фрески гениальные. Сам монастырь ими знаменит, а теперь и этим чтением. Мы о таком нигде и никогда больше не слышали", - соглашается с ней иконописец Екатерина Брусиловская из столичной мастерской "Обратная перспектива".Перед концом светаСцены Апокалипсиса – особенность Троицкого храма. Сюжетам из Откровения Иоанна Богослова в соборе посвятили пространство на западной стене и нижние яруса южной и северной стен, тогда как обычно в храмах одно изображение на эту тему – Страшный суд, оно располагается на западной стене, над входом.Художники, как поясняет настоятель монастыря, могли быть подвержены апокалиптическим настроениям русского общества того времени: реформы патриарха Никона и его низвержение – одно из переживаний "страшного" 1666 года."Расписывать храм начали в 1662 году. Тогда в обществе были такие веяния. И сейчас у некоторых церковных людей есть переживания на эту тему, ощущение рушащегося мира: пандемия, вакцинация, чипирование. И люди задаются вопросом: это уже конец света? Таких волн ожидания Апокалипсиса в истории было много, сейчас очередная", - объясняет он интерес к тексту Откровения.В храме есть фрески, где описывается, как на престоле восседает Бог, 24 старца в белых одеждах ему возносят хвалу и славу. Есть серия сюжетов, "где ангелы небесные трубят, и беды сыплются на мир и тех людей, которые не воздают славу Богу"."Повествуется о лжепророках, которые пытаются сделать так, чтобы поклонялись им, а не Богу - и многие народы начали им поклоняться. Рассказывается о последней битве Иисуса Христа с сатаной, и когда сатана повержен - о всеобщем Воскресении, и далее – небесный город Иерусалим, в котором будут праведники", - проводит экскурсию по храму игумен.По словам настоятеля, созерцание картин Апокалипсиса, как и любое погружение в Священное писание, "дают ощущение более близкого Божиего присутствия" и способствует тому, чтобы люди задумались о своей жизни в перспективе вечности."Когда человеческий род будет ожесточен, не будет отзывчив ни на какие вразумления, случится второе пришествие (появление Иисуса Христа - ред.), воскресение мертвых и Страшный суд, на котором одним будет сказано: "Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство", а другим: "Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный", - напоминает отец Пантелеимон, чем, согласно вероучению, закончится земная жизнь человечества."Повествование о том, что ждет грешников и праведников – очень яркое, нам показывают мучения и наслаждения. Это заставляет задуматься о тех выборах, которые мы делаем каждый день, попытаться их оценить", - говорит настоятель.А чтобы, столкнувшись с катаклизмами и в своей судьбе и судьбах мира, "выйти из этой ситуации с достоинством", игумен рекомендует верующим "встретить конец света с хвалой Богу на устах, а не жующим свой язык от злобы и ненависти"."Считается, что эта книга содержит много таинственного, что она страшная. Но сегодня я поняла – и для меня это было откровение: Апокалипсис – очень радостная книга, у нее невероятно светлый финал, - рассказывает Александра из Татьянинского храма. - Там сказано, что светить будет всем Господь, праведные будут совершать еще больше праведных дел, и святые станут еще более святыми. Как мы вообще можем грешить, думать о какой-то ерунде, когда нас ждет такое торжество православия – это ощущение Пасхи, свет и радость".
https://ria.ru/20210801/prorochestva-1743674491.html
https://ria.ru/20211008/pereslavl-1753623825.html
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данилов, переславль-залесский, иерусалим
07:00 09.10.2021
 

В монастыре РПЦ в Переславле начали "готовиться к концу света"

© РИА Новости / Дмитрий УхоботовЧтение "Апокалипсиса" в Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском
Чтение Апокалипсиса в Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Ухоботов
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости, Артем Буденный. Уникальное религиозное действо состоялось в Переславле-Залесском – в древнем Троицком соборе Данилова монастыря ночью, при погашенном освещении, но с особой подсветкой фресок XVII века со сценами из "Апокалипсиса", прочли вслух полностью эту книгу Нового Завета, описывающую конец света в христианском понимании.

"Апокалипсис при свечах"

В прошлый раз "Апокалипсис при свечах" с участием насельников монастыря и мирян из разных городов прошел в минувшие выходные. Как и тогда, действие началось около девяти вечера, за ним последовала Божественная литургия. Текст, приписываемый апостолу Иоанну Богослову, озвучивают на фоне фресок по сюжетам книги – они сохранились в Троицком соборе с XVII века.

"Это погружение в мистическую атмосферу текста Откровения Иоанна Богослова и тесное соприкосновение с фресками работы гениального Гурия Никитина. Они и так впечатляют, а когда визуальное соединяется с текстом - это трогает до глубины души. Это ярко, запоминается и вдохновляет исправлять свою жизнь", - рассказывает настоятель монастыря игумен Пантелеимон (Королев).

Участница чтений, прихожанка московского храма мученицы Татияны при МГУ имени Ломоносова Анна теперь рекомендует знакомиться с "Апокалипсисом" именно в Переславле. "Впечатления очень сильные. Это совсем не то же, когда читаешь сам: во-первых, соборное чтение, во-вторых, сами фрески. Получается другое прочтение", - сказала Анна.

"Фрески гениальные. Сам монастырь ими знаменит, а теперь и этим чтением. Мы о таком нигде и никогда больше не слышали", - соглашается с ней иконописец Екатерина Брусиловская из столичной мастерской "Обратная перспектива".
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Перед концом света

Сцены Апокалипсиса – особенность Троицкого храма. Сюжетам из Откровения Иоанна Богослова в соборе посвятили пространство на западной стене и нижние яруса южной и северной стен, тогда как обычно в храмах одно изображение на эту тему – Страшный суд, оно располагается на западной стене, над входом.

Художники, как поясняет настоятель монастыря, могли быть подвержены апокалиптическим настроениям русского общества того времени: реформы патриарха Никона и его низвержение – одно из переживаний "страшного" 1666 года.

"Расписывать храм начали в 1662 году. Тогда в обществе были такие веяния. И сейчас у некоторых церковных людей есть переживания на эту тему, ощущение рушащегося мира: пандемия, вакцинация, чипирование. И люди задаются вопросом: это уже конец света? Таких волн ожидания Апокалипсиса в истории было много, сейчас очередная", - объясняет он интерес к тексту Откровения.

В храме есть фрески, где описывается, как на престоле восседает Бог, 24 старца в белых одеждах ему возносят хвалу и славу. Есть серия сюжетов, "где ангелы небесные трубят, и беды сыплются на мир и тех людей, которые не воздают славу Богу".
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Чтение "Апокалипсиса" в Троицком соборе в Переславле-Залесском
"Повествуется о лжепророках, которые пытаются сделать так, чтобы поклонялись им, а не Богу - и многие народы начали им поклоняться. Рассказывается о последней битве Иисуса Христа с сатаной, и когда сатана повержен - о всеобщем Воскресении, и далее – небесный город Иерусалим, в котором будут праведники", - проводит экскурсию по храму игумен.

По словам настоятеля, созерцание картин Апокалипсиса, как и любое погружение в Священное писание, "дают ощущение более близкого Божиего присутствия" и способствует тому, чтобы люди задумались о своей жизни в перспективе вечности.

"Когда человеческий род будет ожесточен, не будет отзывчив ни на какие вразумления, случится второе пришествие (появление Иисуса Христа - ред.), воскресение мертвых и Страшный суд, на котором одним будет сказано: "Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство", а другим: "Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный", - напоминает отец Пантелеимон, чем, согласно вероучению, закончится земная жизнь человечества.
"Повествование о том, что ждет грешников и праведников – очень яркое, нам показывают мучения и наслаждения. Это заставляет задуматься о тех выборах, которые мы делаем каждый день, попытаться их оценить", - говорит настоятель.

А чтобы, столкнувшись с катаклизмами и в своей судьбе и судьбах мира, "выйти из этой ситуации с достоинством", игумен рекомендует верующим "встретить конец света с хвалой Богу на устах, а не жующим свой язык от злобы и ненависти".
"Считается, что эта книга содержит много таинственного, что она страшная. Но сегодня я поняла – и для меня это было откровение: Апокалипсис – очень радостная книга, у нее невероятно светлый финал, - рассказывает Александра из Татьянинского храма. - Там сказано, что светить будет всем Господь, праведные будут совершать еще больше праведных дел, и святые станут еще более святыми. Как мы вообще можем грешить, думать о какой-то ерунде, когда нас ждет такое торжество православия – это ощущение Пасхи, свет и радость".
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