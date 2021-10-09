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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211009/skott-1753365718.html
В Сети появились рецензии на фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль"
В Сети появились рецензии на фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль" - РИА Новости, 09.10.2021
В Сети появились рецензии на фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль"
В Сети появились рецензии на фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль". РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T04:58
2021-10-09T04:58
культура
франция
венецианский кинофестиваль
мэттью дэймон
ридли скотт
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Сети появились рецензии на фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль". События в исторической драме происходят в 1386 году. Жена рыцаря Жана де Карружа, Маргарита де Тибувиль, обвиняет его друга Жака Ле Гри в изнасиловании. Последний настаивает на том, что его оболгали. Мужчины сходятся на дуэли, которая проводится в присутствии публики. За их поединком наблюдает и король Карл VI. От исхода турнира также зависит судьба Маргариты. Если на поле убьют Карружа, то слова его супруги признают ложью, а саму женщину сожгут на костре. Образ Ле Гри воплотил Адам Драйвер, де Карружа сыграл Мэтт Дэймон, а роль его жены исполнила Джоди Комер ("Убивая Еву").В основе картины — книга Эрика Джагера, в которой рассказывается о последней разрешенной во Франции дуэли.Рейтинг фильма на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 67 процентов. Это значит, что большинство критиков высоко оценили ленту: две трети журналистов, посмотревших "Последнюю дуэль", написали положительные отзывы. Дэвид Руни из The Hollywood Reporter отметил, что в фильме используется тот же прием, что и в легендарном "Расёмоне" Акиры Куросавы. В картине — три главы, в каждой из них представлена версия событий одного из главных героев. В итоге получается, что рассказу Маргариты уделяется не так много времени. Однако именно эта часть в ленте самая сильная. Критик также считает, что в проект потворствует современной повестке, что иногда "доходит до чтения морали". Ашер Люберто считает, что фильм обманывает зрительские ожидания. Из-за его структуры поначалу кажется, что это детектив. Однако в третьей главе отчетливо звучит месседж движения #MeeToo, и она все расставляет по своим местам. Тем не менее критику фильм все равно понравился. "Проект демонстрирует талант режиссера", — пишет Люберто. "Последняя дуэль" раздавлена под весом собственной брони", — заявляет Фьоннуала Халлиган в рецензии, опубликованной в Screen International. И одна из причин того — повторы из-за сложной структуры фильма. Также, по мнению журналистки, лента нацелена прежде всего на аудиторию, предпочитающую экшен.Оуэн Глейберман из Variety назвал фильм "запутанной и временами довольно интересной средневековой мыльной оперой", несмотря на то, что в нем представлены впечатляющие сцены сражений. В российский прокат "Последняя дуэль" выходит 28 октября 2021.
https://ria.ru/20200930/kadry-1577952148.html
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франция, венецианский кинофестиваль, мэттью дэймон, ридли скотт, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
04:58 09.10.2021
 
В Сети появились рецензии на фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль"

В Сети появились рецензии на фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль" с Драйвером и Дэймоном

© 20th Century StudiosКадр из трейлера к фильму "Последняя дуэль"
Кадр из трейлера к фильму Последняя дуэль
© 20th Century Studios
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Сети появились рецензии на фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль".
События в исторической драме происходят в 1386 году. Жена рыцаря Жана де Карружа, Маргарита де Тибувиль, обвиняет его друга Жака Ле Гри в изнасиловании. Последний настаивает на том, что его оболгали. Мужчины сходятся на дуэли, которая проводится в присутствии публики. За их поединком наблюдает и король Карл VI.
От исхода турнира также зависит судьба Маргариты. Если на поле убьют Карружа, то слова его супруги признают ложью, а саму женщину сожгут на костре.
Образ Ле Гри воплотил Адам Драйвер, де Карружа сыграл Мэтт Дэймон, а роль его жены исполнила Джоди Комер ("Убивая Еву").
© Disney

Джоди Комер в фильме "Последняя дуэль"

Кадр из фильма Последняя дуэль
1 из 5

Джоди Комер в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
© 20th Century StudiosКадр из трейлера к фильму "Последняя дуэль"
Кадр из трейлера к фильму Последняя дуэль
2 из 5
Кадр из трейлера к фильму "Последняя дуэль"
© 20th Century Studios
© Disney

Мэтт Дэймон в фильме "Последняя дуэль"

Кадр из фильма Последняя дуэль
3 из 5

Мэтт Дэймон в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
© 20th Century StudiosКадр из трейлера к фильму "Последняя дуэль"
Кадр из трейлера к фильму Последняя дуэль
4 из 5
Кадр из трейлера к фильму "Последняя дуэль"
© 20th Century Studios
© DisneyКадр из фильма "Последняя дуэль"
Кадр из фильма Последняя дуэль
5 из 5
Кадр из фильма "Последняя дуэль"
© Disney
1 из 5

Джоди Комер в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
2 из 5
Кадр из трейлера к фильму "Последняя дуэль"
© 20th Century Studios
3 из 5

Мэтт Дэймон в фильме "Последняя дуэль"

© Disney
4 из 5
Кадр из трейлера к фильму "Последняя дуэль"
© 20th Century Studios
5 из 5
Кадр из фильма "Последняя дуэль"
© Disney
В основе картины — книга Эрика Джагера, в которой рассказывается о последней разрешенной во Франции дуэли.
Рейтинг фильма на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 67 процентов. Это значит, что большинство критиков высоко оценили ленту: две трети журналистов, посмотревших "Последнюю дуэль", написали положительные отзывы.
Дэвид Руни из The Hollywood Reporter отметил, что в фильме используется тот же прием, что и в легендарном "Расёмоне" Акиры Куросавы. В картине — три главы, в каждой из них представлена версия событий одного из главных героев. В итоге получается, что рассказу Маргариты уделяется не так много времени. Однако именно эта часть в ленте самая сильная. Критик также считает, что в проект потворствует современной повестке, что иногда "доходит до чтения морали".
Кадр из сериала Убивая Еву
30 сентября 2020, 04:21Культура
Опубликованы новые кадры со съемок драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль"
Ашер Люберто считает, что фильм обманывает зрительские ожидания. Из-за его структуры поначалу кажется, что это детектив. Однако в третьей главе отчетливо звучит месседж движения #MeeToo, и она все расставляет по своим местам. Тем не менее критику фильм все равно понравился. "Проект демонстрирует талант режиссера", — пишет Люберто.
"Последняя дуэль" раздавлена под весом собственной брони", — заявляет Фьоннуала Халлиган в рецензии, опубликованной в Screen International. И одна из причин того — повторы из-за сложной структуры фильма. Также, по мнению журналистки, лента нацелена прежде всего на аудиторию, предпочитающую экшен.
Оуэн Глейберман из Variety назвал фильм "запутанной и временами довольно интересной средневековой мыльной оперой", несмотря на то, что в нем представлены впечатляющие сцены сражений.
В российский прокат "Последняя дуэль" выходит 28 октября 2021.
Кадр из тизера фильма Последняя дуэль
21 июля, 14:23Культура
В Сети появился трейлер нового фильма Ридли Скотта с Дэймоном и Драйвером
 
КультураФранцияВенецианский кинофестивальМэттью ДэймонРидли СкоттНовости культурыКино и сериалычто посмотреть
 
 
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