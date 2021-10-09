В Сети появились рецензии на фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль"
В Сети появились рецензии на фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль" с Драйвером и Дэймоном
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Сети появились рецензии на фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль".
События в исторической драме происходят в 1386 году. Жена рыцаря Жана де Карружа, Маргарита де Тибувиль, обвиняет его друга Жака Ле Гри в изнасиловании. Последний настаивает на том, что его оболгали. Мужчины сходятся на дуэли, которая проводится в присутствии публики. За их поединком наблюдает и король Карл VI.
От исхода турнира также зависит судьба Маргариты. Если на поле убьют Карружа, то слова его супруги признают ложью, а саму женщину сожгут на костре.
Образ Ле Гри воплотил Адам Драйвер, де Карружа сыграл Мэтт Дэймон, а роль его жены исполнила Джоди Комер ("Убивая Еву").
© Disney
Джоди Комер в фильме "Последняя дуэль"
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Джоди Комер в фильме "Последняя дуэль"
© Disney
© Disney
Мэтт Дэймон в фильме "Последняя дуэль"
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Мэтт Дэймон в фильме "Последняя дуэль"
© Disney
© DisneyКадр из фильма "Последняя дуэль"
5 из 5
Кадр из фильма "Последняя дуэль"
© Disney
1 из 5
Джоди Комер в фильме "Последняя дуэль"
© Disney
3 из 5
Мэтт Дэймон в фильме "Последняя дуэль"
© Disney
5 из 5
Кадр из фильма "Последняя дуэль"
© Disney
В основе картины — книга Эрика Джагера, в которой рассказывается о последней разрешенной во Франции дуэли.
Рейтинг фильма на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 67 процентов. Это значит, что большинство критиков высоко оценили ленту: две трети журналистов, посмотревших "Последнюю дуэль", написали положительные отзывы.
Дэвид Руни из The Hollywood Reporter отметил, что в фильме используется тот же прием, что и в легендарном "Расёмоне" Акиры Куросавы. В картине — три главы, в каждой из них представлена версия событий одного из главных героев. В итоге получается, что рассказу Маргариты уделяется не так много времени. Однако именно эта часть в ленте самая сильная. Критик также считает, что в проект потворствует современной повестке, что иногда "доходит до чтения морали".
30 сентября 2020, 04:21КультураОпубликованы новые кадры со съемок драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль"
Ашер Люберто считает, что фильм обманывает зрительские ожидания. Из-за его структуры поначалу кажется, что это детектив. Однако в третьей главе отчетливо звучит месседж движения #MeeToo, и она все расставляет по своим местам. Тем не менее критику фильм все равно понравился. "Проект демонстрирует талант режиссера", — пишет Люберто.
"Последняя дуэль" раздавлена под весом собственной брони", — заявляет Фьоннуала Халлиган в рецензии, опубликованной в Screen International. И одна из причин того — повторы из-за сложной структуры фильма. Также, по мнению журналистки, лента нацелена прежде всего на аудиторию, предпочитающую экшен.
Оуэн Глейберман из Variety назвал фильм "запутанной и временами довольно интересной средневековой мыльной оперой", несмотря на то, что в нем представлены впечатляющие сцены сражений.
В российский прокат "Последняя дуэль" выходит 28 октября 2021.