https://ria.ru/20211009/shoubiznes-1753753168.html
Новости шоубиза: откровения о жене Шаляпина и яйцеклетка Булановой
Новости шоубиза: откровения о жене Шаляпина и яйцеклетка Булановой - РИА Новости, 09.10.2021
Новости шоубиза: откровения о жене Шаляпина и яйцеклетка Булановой
На этой неделе широкие массы узнали, как Прохор Шаляпин поделился сразу несколькими откровениями о своей умершей жене, врачи посадили на диету внука Аллы... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T08:00
2021-10-09T08:00
2021-10-09T08:00
шоубиз
иван охлобыстин
татьяна буланова
наталья подольская
иванушки international
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На этой неделе широкие массы узнали, как Прохор Шаляпин поделился сразу несколькими откровениями о своей умершей жене, врачи посадили на диету внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова из-за полипов и что Татьяна Буланова заморозила яйцеклетку. Эти и другие новости из мира шоу-бизнеса – в материале РИА Новости. Смерть Татьяны Клаудии Дэвис: откровения Прохора ШаляпинаРоссийскую общественность до сих пор будоражит новость о смерти новой жены Прохора Шаляпина. Женщина умерла от коронавируса спустя два месяца после свадьбы. И вот не прошло и 40 дней, а Шаляпин уже дал интервью Андрею Малахову. Певец рассказал о последнем сообщении от супруги и даже показал его. В том же интервью он назвал истинный возраст Татьяны. Оказалось, что ей не 42, а 47. Хотя, конечно, в Сети и этому не верят. Кто-то убежден, что женщине было не менее 60 лет. Более того, и свадьба была на спор. Татьяна решила выйти замуж раньше своей подруги – и предложила Прохору организовать бракосочетание. Неизлечимая болезнь: Никиту Преснякова посадили на диетуНедавно внук Аллы Пугачевой рассказал, что у него нашли полипы в желчном пузыре. В целом диагноз не смертельный, если соблюдать рекомендации врачей и регулярно проверять орган. Певец последовал совету медиков и прежде всего сел на диету. Об этом рассказала Наталья Подольская, она замужем за отцом Никиты Владимиром Пресняковым. Не готова к материнству: Татьяна Буланова сделала признаниеИ вновь замороженные яйцеклетки оказались в центре внимания общественности и прессы. С одной стороны это звучит откровенно смешно, с другой стороны – тема серьезная. Сначала Наталья Королева призналась, что подарила свою другу из США – в результате у певицы появилась внебрачная дочь. Теперь Татьяна Буланова заговорила о своих. Певица призналась, что пока не готова к новому материнству – третьему по счету. У исполнительницы роман с мужчиной, который на 19 лет младше нее. Но несколько лет назад Буланова заморозила свою яйцеклетку, поэтому, как выразилась певица, завести третьего ребенка – "это не проблема". Счастливые моменты: свадьбы и предложения рукиСолист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой. Фото торжественного момента показала в Instagram блогер Мария Солодар.А в семье Ивана Охлобыстина еще более радостное событие – свадьба. Дочь актера Евдокия вышла замуж.А вот бывший Ольги Бузовой Dava решил найти девушку в Instagram. Он разместил в фото с оголенным торсом и розой.Разумеется, желающие нашлись сразу и начали предлагать свои кандидатуры в комментариях. Вероятно, и директ Dava разорвался от предложений. Но пока певец не ответил, показались ли какие-то сообщения ему интересными.
https://ria.ru/20211008/shalyapin-1753733519.html
https://ria.ru/20211004/podolskaya-1752991988.html
https://ria.ru/20211004/bulanova-1752951944.html
https://ria.ru/20211005/turichenko-1753211976.html
https://ria.ru/20211004/okhlobystin-1752981351.html
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иван охлобыстин, татьяна буланова, наталья подольская, иванушки international
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На этой неделе широкие массы узнали, как Прохор Шаляпин поделился сразу несколькими откровениями о своей умершей жене, врачи посадили на диету внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова из-за полипов и что Татьяна Буланова заморозила яйцеклетку. Эти и другие новости из мира шоу-бизнеса – в материале РИА Новости.
Смерть Татьяны Клаудии Дэвис: откровения Прохора Шаляпина
Российскую общественность до сих пор будоражит новость о смерти новой жены Прохора Шаляпина. Женщина умерла от коронавируса спустя два месяца после свадьбы.
И вот не прошло и 40 дней, а Шаляпин уже дал интервью Андрею Малахову. Певец рассказал
о последнем сообщении от супруги и даже показал его.
"Она мне пишет: "Прохор, ты в итоге заразил". Могу тебе показать последнее сообщение, потому что это ужасно просто. Пожалуйста, Андрей", – сказал Шаляпин ведущему.
В том же интервью он назвал
истинный возраст Татьяны. Оказалось, что ей не 42, а 47. Хотя, конечно, в Сети и этому не верят. Кто-то убежден, что женщине было не менее 60 лет.
Более того, и свадьба была на спор. Татьяна решила выйти замуж раньше своей подруги – и предложила Прохору организовать бракосочетание.
"Что мне терять? Она богатая, я бедный. У меня ничего нет, а у нее есть. Со временем я к ней очень проникся, полюбил ее. Могу сказать, что на сегодняшний день в принципе меня бы все устраивало", – заключил артист.
Неизлечимая болезнь: Никиту Преснякова посадили на диету
Недавно внук Аллы Пугачевой рассказал, что у него нашли полипы в желчном пузыре. В целом диагноз не смертельный, если соблюдать рекомендации врачей и регулярно проверять орган.
Певец последовал совету медиков и прежде всего сел на диету. Об этом рассказала Наталья Подольская, она замужем за отцом Никиты Владимиром Пресняковым.
"Он сидит на диете и сильно похудел, чем очень гордится. Но я не знала о том, что это заболевание неизлечимо. В таком ракурсе мы это не обсуждали. Никита сейчас очень востребован. Он играет в мюзикле, участвует в проекте на Первом канале. В общем-то все у него нормально", — сказала Подольская.
Не готова к материнству: Татьяна Буланова сделала признание
И вновь замороженные яйцеклетки оказались в центре внимания общественности и прессы. С одной стороны это звучит откровенно смешно, с другой стороны – тема серьезная.
Сначала Наталья Королева призналась, что подарила свою другу из США – в результате у певицы появилась внебрачная дочь. Теперь Татьяна Буланова заговорила о своих.
Певица призналась, что пока не готова к новому материнству – третьему по счету. У исполнительницы роман с мужчиной, который на 19 лет младше нее.
"Я ему сказала, что не готова к рождению ребенка, хотя бы из-за возраста. Но когда я собиралась рожать второго ребенка, тоже говорила, что не готова отказаться от работы, считала себя возрастной — мне было 38. На что второй муж тогда ответил, что готов и двух, и трех нянь нанять. В данном случае мой молодой человек тоже готов пойти на все. Но опять же только тогда, когда возникнет острый вопрос, пока же он еще не возник. Но я думаю, что выход мы найдем", — говорит певица.
Но несколько лет назад Буланова заморозила свою яйцеклетку, поэтому, как выразилась певица, завести третьего ребенка – "это не проблема".
Счастливые моменты: свадьбы и предложения руки
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой. Фото торжественного момента показала
в Instagram блогер Мария Солодар.
А в семье Ивана Охлобыстина еще более радостное событие – свадьба. Дочь актера Евдокия вышла замуж.
А вот бывший Ольги Бузовой Dava решил найти девушку в Instagram. Он разместил
в фото с оголенным торсом и розой.
"Это не у меня нет девушки. Это ни у одной девушки нет меня. P.S. Есть желающие?" – написал певец.
Разумеется, желающие нашлись сразу и начали предлагать свои кандидатуры в комментариях. Вероятно, и директ Dava разорвался от предложений. Но пока певец не ответил, показались ли какие-то сообщения ему интересными.