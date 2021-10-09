https://ria.ru/20211009/shoubiznes-1753753168.html

Новости шоубиза: откровения о жене Шаляпина и яйцеклетка Булановой

Новости шоубиза: откровения о жене Шаляпина и яйцеклетка Булановой - РИА Новости, 09.10.2021

Новости шоубиза: откровения о жене Шаляпина и яйцеклетка Булановой

На этой неделе широкие массы узнали, как Прохор Шаляпин поделился сразу несколькими откровениями о своей умершей жене, врачи посадили на диету внука Аллы... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T08:00

2021-10-09T08:00

2021-10-09T08:00

шоубиз

иван охлобыстин

татьяна буланова

наталья подольская

иванушки international

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На этой неделе широкие массы узнали, как Прохор Шаляпин поделился сразу несколькими откровениями о своей умершей жене, врачи посадили на диету внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова из-за полипов и что Татьяна Буланова заморозила яйцеклетку. Эти и другие новости из мира шоу-бизнеса – в материале РИА Новости. Смерть Татьяны Клаудии Дэвис: откровения Прохора ШаляпинаРоссийскую общественность до сих пор будоражит новость о смерти новой жены Прохора Шаляпина. Женщина умерла от коронавируса спустя два месяца после свадьбы. И вот не прошло и 40 дней, а Шаляпин уже дал интервью Андрею Малахову. Певец рассказал о последнем сообщении от супруги и даже показал его. В том же интервью он назвал истинный возраст Татьяны. Оказалось, что ей не 42, а 47. Хотя, конечно, в Сети и этому не верят. Кто-то убежден, что женщине было не менее 60 лет. Более того, и свадьба была на спор. Татьяна решила выйти замуж раньше своей подруги – и предложила Прохору организовать бракосочетание. Неизлечимая болезнь: Никиту Преснякова посадили на диетуНедавно внук Аллы Пугачевой рассказал, что у него нашли полипы в желчном пузыре. В целом диагноз не смертельный, если соблюдать рекомендации врачей и регулярно проверять орган. Певец последовал совету медиков и прежде всего сел на диету. Об этом рассказала Наталья Подольская, она замужем за отцом Никиты Владимиром Пресняковым. Не готова к материнству: Татьяна Буланова сделала признаниеИ вновь замороженные яйцеклетки оказались в центре внимания общественности и прессы. С одной стороны это звучит откровенно смешно, с другой стороны – тема серьезная. Сначала Наталья Королева призналась, что подарила свою другу из США – в результате у певицы появилась внебрачная дочь. Теперь Татьяна Буланова заговорила о своих. Певица призналась, что пока не готова к новому материнству – третьему по счету. У исполнительницы роман с мужчиной, который на 19 лет младше нее. Но несколько лет назад Буланова заморозила свою яйцеклетку, поэтому, как выразилась певица, завести третьего ребенка – "это не проблема". Счастливые моменты: свадьбы и предложения рукиСолист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой. Фото торжественного момента показала в Instagram блогер Мария Солодар.А в семье Ивана Охлобыстина еще более радостное событие – свадьба. Дочь актера Евдокия вышла замуж.А вот бывший Ольги Бузовой Dava решил найти девушку в Instagram. Он разместил в фото с оголенным торсом и розой.Разумеется, желающие нашлись сразу и начали предлагать свои кандидатуры в комментариях. Вероятно, и директ Dava разорвался от предложений. Но пока певец не ответил, показались ли какие-то сообщения ему интересными.

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https://ria.ru/20211004/okhlobystin-1752981351.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван охлобыстин, татьяна буланова, наталья подольская, иванушки international