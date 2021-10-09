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Сотрудники посольства США не вернули украденный рюкзак, заявили в МИД
Сотрудники посольства США не вернули украденный рюкзак, заявили в МИД - РИА Новости, 09.10.2021
Сотрудники посольства США не вернули украденный рюкзак, заявили в МИД
Сотрудники посольства США в Москве, которых подозревают в краже, видимо, покинут Россию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T21:55
2021-10-09T23:46
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МОСКВА, 9 окт — РИА новости. Сотрудники посольства США в Москве, которых подозревают в краже, видимо, покинут Россию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала СоловьевLive.Она рассказала, что правоохранители достаточно оперативно провели расследование, нашли видеозаписи."Учитывая, что злоумышленниками оказались именно сотрудники американского посольства в Москве, у них, естественно, имеется иммунитет, то была направлена нота по линии МИД американскому посольству", — добавила представитель ведомства.Так, американской стороне предложили либо снять иммунитет с подозреваемых, либо они должны немедленно покинуть территорию России."Насколько я понимаю, они воспользовались вторым вариантом", — добавила Захарова.Она также уточнила, что, по имеющимся данным, рюкзак потерпевшему не вернули.Инцидент произошел в одном из московских баров в сентябре. Житель Москвы Дмитрий Корнилов рассказал, что перед отъездом домой отошел на несколько минут, оставив рюкзак под стойкой. Когда он вернулся, сумки на месте уже не было. Полиция выяснила, что рюкзак забрали три молодых человека, которые зашли с ним на территорию посольства США. Оказало, что это американские морские пехотинцы — административно-технические сотрудники дипмиссии.Полиция возбудила уголовное дело, ущерб оценили в 15 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211009/krazha-1753776386.html
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в мире, сша, россия
21:55 09.10.2021 (обновлено: 23:46 09.10.2021)
 
Сотрудники посольства США не вернули украденный рюкзак, заявили в МИД

Захарова: подозреваемые в краже рюкзака сотрудники посольства США решили покинуть Россию

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА новости. Сотрудники посольства США в Москве, которых подозревают в краже, видимо, покинут Россию, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала СоловьевLive.
Она рассказала, что правоохранители достаточно оперативно провели расследование, нашли видеозаписи.
Подозреваемые входят в здание дипмиссии США с украденным рюкзаком - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
Вчера, 01:03
Опубликовано видео кражи, в которой обвиняют сотрудников посольства США
"Учитывая, что злоумышленниками оказались именно сотрудники американского посольства в Москве, у них, естественно, имеется иммунитет, то была направлена нота по линии МИД американскому посольству", — добавила представитель ведомства.
Так, американской стороне предложили либо снять иммунитет с подозреваемых, либо они должны немедленно покинуть территорию России.
"Насколько я понимаю, они воспользовались вторым вариантом", — добавила Захарова.
Она также уточнила, что, по имеющимся данным, рюкзак потерпевшему не вернули.
Инцидент произошел в одном из московских баров в сентябре. Житель Москвы Дмитрий Корнилов рассказал, что перед отъездом домой отошел на несколько минут, оставив рюкзак под стойкой. Когда он вернулся, сумки на месте уже не было. Полиция выяснила, что рюкзак забрали три молодых человека, которые зашли с ним на территорию посольства США. Оказало, что это американские морские пехотинцы — административно-технические сотрудники дипмиссии.
Полиция возбудила уголовное дело, ущерб оценили в 15 тысяч рублей.
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
Вчера, 16:56
Раскрыты новые детали кражи, в которой обвиняют сотрудников посольства США
 
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