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В Подмосковье загорелся резервуар на нефтебазе

В Подмосковье загорелся резервуар на нефтебазе - РИА Новости, 10.10.2021

В Подмосковье загорелся резервуар на нефтебазе

На территории нефтебазы в подмосковной Рузе загорелся резервуар, сообщило МЧС по Московской области. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-09T23:25

2021-10-09T23:25

2021-10-10T00:34

происшествия

руза

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На территории нефтебазы в подмосковной Рузе загорелся резервуар, сообщило МЧС по Московской области.Пожар тушат четыре машины и 16 человек.Позднее в пресс-службе регионального главка МЧС заявили, что пожар локализован на площади 300 квадратных метров. "В 23.52 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров", — говорится в сообщении.

руза

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, руза, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)