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В Подмосковье загорелся резервуар на нефтебазе
В Подмосковье загорелся резервуар на нефтебазе - РИА Новости, 10.10.2021
В Подмосковье загорелся резервуар на нефтебазе
На территории нефтебазы в подмосковной Рузе загорелся резервуар, сообщило МЧС по Московской области. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-09T23:25
2021-10-09T23:25
2021-10-10T00:34
происшествия
руза
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На территории нефтебазы в подмосковной Рузе загорелся резервуар, сообщило МЧС по Московской области.Пожар тушат четыре машины и 16 человек.Позднее в пресс-службе регионального главка МЧС заявили, что пожар локализован на площади 300 квадратных метров. "В 23.52 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров", — говорится в сообщении.
руза
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, руза, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:25 09.10.2021 (обновлено: 00:34 10.10.2021)
В Подмосковье загорелся резервуар на нефтебазе
В подмосковной Рузе загорелся резервуар на нефтебазе