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Рогозин назвал сюжет фильма "Марсианин" чушью
Рогозин назвал сюжет фильма "Марсианин" чушью - РИА Новости, 09.10.2021
Рогозин назвал сюжет фильма "Марсианин" чушью
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает чушью сюжет голливудского фильма "Марсианин", основанного на одноимённом научно-фантастическом романе... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T20:09
2021-10-09T20:09
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
ридли скотт
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает чушью сюжет голливудского фильма "Марсианин", основанного на одноимённом научно-фантастическом романе Энди Вейера.В настоящее время на Международной космической станции режиссером Климом Шипенко ведутся съемки художественного фильма "Вызов". По сюжету врача, которую играет актриса Юлия Пересильд, срочно отправляют на станцию, чтобы сделать операцию человеку, которого играет космонавт Олег Новицкий."Фильм "Марсианин" смотрели, голливудский? Это ж чушь собачья", - сказал Рогозин в эфире телеканала НТВ.Дебютный роман Вейера "Марсианин" повествует об оставленном на Марсе астронавте НАСА Марке Уотни, который не только выживает в ожидании спасения, но и возвращается на Землю. Роман вышел в 2011 году, а в 2015 году на экраны вышел снятый по книге Вейера фильм "Марсианин" режиссера Ридли Скотта, главную роль сыграл Мэтт Деймон. Картина претендовала на "Оскар" и завоевала "Золотой глобус".
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), ридли скотт
20:09 09.10.2021
 
Рогозин назвал сюжет фильма "Марсианин" чушью

Генеральный директор "Роскосмоса" Рогозин назвал сюжет фильма "Марсианин" чушью

© 20th Century Fox Film Corporation (2015)Кадр из фильма "Марсианин"
Кадр из фильма Марсианин
© 20th Century Fox Film Corporation (2015)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает чушью сюжет голливудского фильма "Марсианин", основанного на одноимённом научно-фантастическом романе Энди Вейера.
В настоящее время на Международной космической станции режиссером Климом Шипенко ведутся съемки художественного фильма "Вызов". По сюжету врача, которую играет актриса Юлия Пересильд, срочно отправляют на станцию, чтобы сделать операцию человеку, которого играет космонавт Олег Новицкий.
"Фильм "Марсианин" смотрели, голливудский? Это ж чушь собачья", - сказал Рогозин в эфире телеканала НТВ.
Дебютный роман Вейера "Марсианин" повествует об оставленном на Марсе астронавте НАСА Марке Уотни, который не только выживает в ожидании спасения, но и возвращается на Землю. Роман вышел в 2011 году, а в 2015 году на экраны вышел снятый по книге Вейера фильм "Марсианин" режиссера Ридли Скотта, главную роль сыграл Мэтт Деймон. Картина претендовала на "Оскар" и завоевала "Золотой глобус".
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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Дмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Ридли Скотт
 
 
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