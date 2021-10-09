https://ria.ru/20211009/rim-1753831527.html

Полиция применила водометы на протестах в Риме

Полиция применила водометы на протестах в Риме - РИА Новости, 09.10.2021

Полиция применила водометы на протестах в Риме

Правоохранительные органы применили в центре Рима водометы и слезоточивый газ против манифестантов, которые протестовали против использования электронных... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T19:54

2021-10-09T19:54

2021-10-09T20:36

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РИМ, 9 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы применили в центре Рима водометы и слезоточивый газ против манифестантов, которые протестовали против использования электронных COVID-сертификатов, сообщил новостной канал RaiNews24.Противники так называемых Green Pass проводят манифестацию протеста вблизи правительственного дворца Киджи. Они, в частности, требуют отставки премьер-министра Италии Марио Драги.Протестующие скандируют "Нет Green Pass!" и "Свобода! Свобода!" Некоторые из манифестантов, лица которых были закрыты масками, вели себя агрессивно, в частности, бросали в полицейских петарды.Группа участников протеста попыталась ворваться в находящуюся в центре штаб-квартиру крупнейшего профсоюза - Всеобщая итальянская конфедерация труда. Они выбили дверь центрального входа здания, но потом были оттеснены от него правоохранителями.В настоящий момент полицейские вытеснили манифестантов и из района вблизи дворца Киджи.Квестура (полицейское управление Рима) распространила сообщение, в котором говорится, что реакция правоохранителей была "пропорциональна" поведению протестующих, которые применили насилие.Кандидат левоцентристских сил на пост мэра Рима Роберто Гуалтьери осудил поведение манифестантов. "Манифестация No Green Pass неприемлема. Герилья против полиции, заблокированные улицы, фашистские приветствия… Угрозы крайне правых не пройдут. Ответственные за это насилие будут преданы юстиции", - написал он в Twitter.Всего в Риме, по информации местных СМИ, собрались около 10 тысяч противников Green Pass. Манифестации против COVID-сертификатов прошли в нескольких центральных районах столицы, однако проявления насилия были зафиксированы только близ дворца Киджи, куда проникли несколько сот агрессивно настроенных протестующих.Крупная акция протеста против использования COVID-сертификатов проходит в субботу вечером и в Милане. По сообщениям местных СМИ, манифестанты там идут по центральным районам города, однако столкновений с правоохранителями в северной столице Италии не было.Подобные манифестации проходят во многих крупных городах Италии по субботам уже несколько недель. Их участники категорически не согласны с государственной системой электронных COVID-сертификатов, которая начала действовать на Апеннинах с начала августа.

https://ria.ru/20211003/aktsiya-1752872309.html

https://ria.ru/20210925/protest-1751809964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, рим