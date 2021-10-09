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"Панцирь-С" уничтожил восемь ракет, выпущенных Израилем по Сирии
"Панцирь-С" уничтожил восемь ракет, выпущенных Израилем по Сирии - РИА Новости, 09.10.2021
"Панцирь-С" уничтожил восемь ракет, выпущенных Израилем по Сирии
Зенитно-ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" российского производства, стоящий на вооружении сил ПВО Сирии, накануне уничтожил восемь израильских ракет,... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T22:06
2021-10-09T22:06
2021-10-09T23:17
в мире
сирия
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ввс израиля
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Зенитно-ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" российского производства, стоящий на вооружении сил ПВО Сирии, накануне уничтожил восемь израильских ракет, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.Он отметил, что в результате израильского удара шесть сирийских военнослужащих получили ранения, имущество Вооруженных сил Сирии незначительно пострадало.ВВС еврейского государства регулярно наносят удары по аэродрому Т-4 под предлогом, что там находятся объекты, принадлежащие проиранским силам.
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в мире, сирия, f-16, ввс израиля
22:06 09.10.2021 (обновлено: 23:17 09.10.2021)
"Панцирь-С" уничтожил восемь ракет, выпущенных Израилем по Сирии
"Панцири" сирийских ПВО сбили восемь запущенных Израилем ракет в провинции Хомс