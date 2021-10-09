https://ria.ru/20211009/rakety-1753840403.html

"Панцирь-С" уничтожил восемь ракет, выпущенных Израилем по Сирии

"Панцирь-С" уничтожил восемь ракет, выпущенных Израилем по Сирии - РИА Новости, 09.10.2021

"Панцирь-С" уничтожил восемь ракет, выпущенных Израилем по Сирии

Зенитно-ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" российского производства, стоящий на вооружении сил ПВО Сирии, накануне уничтожил восемь израильских ракет,... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T22:06

2021-10-09T22:06

2021-10-09T23:17

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ввс израиля

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Зенитно-ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" российского производства, стоящий на вооружении сил ПВО Сирии, накануне уничтожил восемь израильских ракет, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.Он отметил, что в результате израильского удара шесть сирийских военнослужащих получили ранения, имущество Вооруженных сил Сирии незначительно пострадало.ВВС еврейского государства регулярно наносят удары по аэродрому Т-4 под предлогом, что там находятся объекты, принадлежащие проиранским силам.

https://ria.ru/20211008/siriya-1753766588.html

сирия

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в мире, сирия, f-16, ввс израиля