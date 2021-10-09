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Всемирный день перелетных птиц

Всемирный день перелетных птиц - РИА Новости, 09.10.2021

Всемирный день перелетных птиц

Всемирный день перелетных птиц отмечают дважды в год – в октябре и в мае, в месяцы, на которые приходятся сезонные перелеты птиц. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T01:34

2021-10-09T01:34

2021-10-09T01:34

справки

всемирный день перелетных птиц

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Всемирный день перелетных птиц отмечают дважды в год – в октябре и в мае, в месяцы, на которые приходятся сезонные перелеты птиц. Первоначально идея отмечать день перелетных птиц возникла в США в 1993 году. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США, Смитсоновский центр перелетных птиц и Корнельская лаборатория орнитологии инициировали празднование Международного дня перелетных птиц (International Migratory Bird Day, IMBD), к которому приурочены образовательные программы в Северной и Южной Америке.В 2005 году секретариат Соглашения по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц (AEWA) выступил с инициативой проведения Дней перелетных водно-болотных птиц (Migratory Waterbird Days, MWD), которые прошли в Африке, Европе и в некоторых частях Азии. Поскольку это событие было хорошо воспринято в афро-евразийском регионе, было решено расширить его масштабы и превратить его в памятный день, посвященный всем мигрирующим птицам в глобальном масштабе.В 2006 году секретариатом AEWA в сотрудничестве с секретариатом Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS) был инициирован Всемирный день перелетных птиц (World Migratory BirdDay, WMBD), который проводится под эгидой Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP). Основные мероприятия прошли 8-9 апреля 2006 года в известном заповеднике "Ол Ари Ньиро" (Ole Ari Nyiro) в Лайкипии, Кения.С тех пор Всемирный день перелетных птиц отмечался ежегодно. С каждым годом к кампании присоединялось все больше стран, организаций и людей.В октябре 2017 года в ходе 12-й сессии конференции сторон Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных (CMS COP12) было принято решении об объединении двух кампаний – "Международного дня перелетных птиц" (IMBD) и "Всемирного дня перелетных птиц" (WMBD) – в целях повышения осведомленности о бедственном положении перелетных птиц по всему миру.Начиная с 2018 года, новая совместная кампания Всемирного дня перелетных птиц проводится два раза в год: во вторую субботу мая и во вторую субботу октября. В 2021 году – 8 мая и 9 октября. В этот день всех призывают обратить внимание на необходимость защищать и оберегать перелетных птиц, которые особенно уязвимы в современном мире. Ежегодно миллиарды птиц отправляются в дальние путешествия. Большинство из них мигрирует из северных районов гнездования на места зимовки в южных широтах. Другие в течение зимних месяцев гнездятся в низинах, а на лето улетают в районы, находящиеся на большой высоте над уровнем моря. Многие из них ежегодно преодолевают огромные расстояния, например, пролетая 11 680 километров между Аляской и Новой Зеландией.На всем пути их подстерегает множество опасностей. Многие пернатые погибают во время подобных путешествий, зачастую причиной их гибели зачастую становятся потеря среды обитания в местах остановок и браконьерство.Например, исчезновение среды обитания вдоль берегов американского побережья Атлантического океана сократило популяцию красного узла на 80% за последние семь лет. С 1970-х годов исчезла каждая девятая европейская горлица.Отравление, а также торговля птицами в медицинских целях, приводят к вымиранию стервятников в Африке. Сегодня 75% стервятников не возвращаются в европейский регион после зимовки.Миллионы морских, пресноводных и наземных птиц погибают из-за пластикового мусора. Пернатые заглатывают частицы пластика или запутываются в пластиковых сетках – и то, и другое вызывает мучительную смерть. По данным Программы ООН по окружающей среде, в глобальном масштабе каждый восьмой вид птиц находится под угрозой исчезновения.Всемирный день перелетных птиц – это глобальная экологическая кампания. Популярны фестивали птиц, образовательные программы, наблюдения за птицами или экскурсии под руководством специалистов.В 2021 году он проходит под девизом "Пой, лети, пари – как птица!" (Sing, Fly, Soar – Like a Bird!).В этом году кампания сосредоточена на явлениях "птичьего пения" и "птичьего полета" как способе вдохновить и объединить людей всех возрастов во всем мире.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, всемирный день перелетных птиц