https://ria.ru/20211009/primore-1753792523.html

В Приморском крае полиция нашла студента, забросавшего Вечный огонь землей

В Приморском крае полиция нашла студента, забросавшего Вечный огонь землей - РИА Новости, 09.10.2021

В Приморском крае полиция нашла студента, забросавшего Вечный огонь землей

Полиция нашла студента, забросавшего Вечный огонь растениями с землей в приморском городе Находка, свою вину он признал, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T10:46

2021-10-09T10:46

2021-10-09T10:46

происшествия

находка

владивосток

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Полиция нашла студента, забросавшего Вечный огонь растениями с землей в приморском городе Находка, свою вину он признал, сообщается на сайте "МВД Медиа".Отмечается, что в дежурную часть отдела МВД России по Находкинскому городскому округу поступило сообщение о повреждении памятника Победы Великой Отечественной войны. Уборщики обнаружили, что на клумбах вырваны растения, которые с землей брошены в Вечный огонь."Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний местный житель, студент второго курса высшего учебного заведения Владивостока... В отношении злоумышленника сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по статье 7.17 КоАП РФ "Уничтожение или повреждение чужого имущества", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что молодой человек раскаялся и признал вину. Он пояснил, что возвращался домой после употребления алкоголя, и, проходя мимо памятника, остановился, вырвал растения из клумбы и бросил их в Вечный огонь."Материалы дела об административном правонарушении направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения", - добавляется в сообщении.Отмечается, что студенту грозит административный штраф до пятисот рублей. Также ему придется оплатить стоимость повреждения растений и работу специалистов по очистке сооружения от земли на сумму более четырех тысяч рублей.

https://ria.ru/20210928/rubka-1752137782.html

находка

владивосток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, находка, владивосток, россия