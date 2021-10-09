https://ria.ru/20211009/polyakov-1753821900.html

В Раде рассказали о результатах экспертизы крови депутата Полякова

В Раде рассказали о результатах экспертизы крови депутата Полякова - РИА Новости, 09.10.2021

В Раде рассказали о результатах экспертизы крови депутата Полякова

В крови умершего депутата Верховной рады Антона Полякова нашли метадон и алкоголь, написала в Telegram-канале член фракции "Слуга народа" Галина Янченко. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T17:21

2021-10-09T17:21

2021-10-09T20:09

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киев

верховная рада украины

смерть депутата верховной рады полякова

антон поляков (депутат рады)

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КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. В крови умершего депутата Верховной рады Антона Полякова нашли метадон и алкоголь, написала в Telegram-канале член фракции "Слуга народа" Галина Янченко.О смерти нардепа киевская полиция сообщила накануне. Мужчине стало плохо в такси, приехавшие врачи констатировали, что он скончался. Уголовное дело открыли по статье "Умышленное убийство", но с пометкой "естественная смерть". Позднее в офисе генерального прокурора со ссылкой на результаты вскрытия сообщили, что причиной летального исхода стали острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.Как пояснила Янченко в эфире телеканала "Украина 24", данные токсикологической экспертизы она получила из своих источников.Поляков ранее входил в парламентскую фракцию пропрезидентской партии "Слуга народа", но в 2019-м его исключили за систематическое голосование вразрез с согласованной позицией. Несколько дней назад политик заявил, что депутаты от "Слуги народа" получили деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

https://ria.ru/20211008/polyakov-1753701265.html

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в мире, украина, киев, верховная рада украины, смерть депутата верховной рады полякова, антон поляков (депутат рады)