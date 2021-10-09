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В Раде рассказали о результатах экспертизы крови депутата Полякова
В Раде рассказали о результатах экспертизы крови депутата Полякова - РИА Новости, 09.10.2021
В Раде рассказали о результатах экспертизы крови депутата Полякова
В крови умершего депутата Верховной рады Антона Полякова нашли метадон и алкоголь, написала в Telegram-канале член фракции "Слуга народа" Галина Янченко. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T17:21
2021-10-09T20:09
в мире
украина
киев
верховная рада украины
смерть депутата верховной рады полякова
антон поляков (депутат рады)
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КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. В крови умершего депутата Верховной рады Антона Полякова нашли метадон и алкоголь, написала в Telegram-канале член фракции "Слуга народа" Галина Янченко.О смерти нардепа киевская полиция сообщила накануне. Мужчине стало плохо в такси, приехавшие врачи констатировали, что он скончался. Уголовное дело открыли по статье "Умышленное убийство", но с пометкой "естественная смерть". Позднее в офисе генерального прокурора со ссылкой на результаты вскрытия сообщили, что причиной летального исхода стали острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.Как пояснила Янченко в эфире телеканала "Украина 24", данные токсикологической экспертизы она получила из своих источников.Поляков ранее входил в парламентскую фракцию пропрезидентской партии "Слуга народа", но в 2019-м его исключили за систематическое голосование вразрез с согласованной позицией. Несколько дней назад политик заявил, что депутаты от "Слуги народа" получили деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, смерть депутата верховной рады полякова, антон поляков (депутат рады)
17:21 09.10.2021 (обновлено: 20:09 09.10.2021)
 
В Раде рассказали о результатах экспертизы крови депутата Полякова

Депутат Рады Янченко: в крови Антона Полякова, умершего в Киеве, нашли алкоголь и метадон

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. В крови умершего депутата Верховной рады Антона Полякова нашли метадон и алкоголь, написала в Telegram-канале член фракции "Слуга народа" Галина Янченко.
О смерти нардепа киевская полиция сообщила накануне. Мужчине стало плохо в такси, приехавшие врачи констатировали, что он скончался. Уголовное дело открыли по статье "Умышленное убийство", но с пометкой "естественная смерть". Позднее в офисе генерального прокурора со ссылкой на результаты вскрытия сообщили, что причиной летального исхода стали острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.
Как пояснила Янченко в эфире телеканала "Украина 24", данные токсикологической экспертизы она получила из своих источников.

"Пока я не приплетала бы сюда политический контекст. Там были личные моменты, но в любом случае все эти обстоятельства и факты должно выяснить следствие", — заключила она.

Поляков ранее входил в парламентскую фракцию пропрезидентской партии "Слуга народа", но в 2019-м его исключили за систематическое голосование вразрез с согласованной позицией. Несколько дней назад политик заявил, что депутаты от "Слуги народа" получили деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
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В миреУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныСмерть депутата Верховной Рады ПоляковаАнтон Поляков (депутат Рады)
 
 
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