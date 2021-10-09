https://ria.ru/20211009/polyakov-1753821900.html
В Раде рассказали о результатах экспертизы крови депутата Полякова
В Раде рассказали о результатах экспертизы крови депутата Полякова - РИА Новости, 09.10.2021
В Раде рассказали о результатах экспертизы крови депутата Полякова
В крови умершего депутата Верховной рады Антона Полякова нашли метадон и алкоголь, написала в Telegram-канале член фракции "Слуга народа" Галина Янченко. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T17:21
2021-10-09T17:21
2021-10-09T20:09
в мире
украина
киев
верховная рада украины
смерть депутата верховной рады полякова
антон поляков (депутат рады)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:24:3555:2023_1920x0_80_0_0_1ddd9e31a539bae333077b1b2efb6237.jpg
КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. В крови умершего депутата Верховной рады Антона Полякова нашли метадон и алкоголь, написала в Telegram-канале член фракции "Слуга народа" Галина Янченко.О смерти нардепа киевская полиция сообщила накануне. Мужчине стало плохо в такси, приехавшие врачи констатировали, что он скончался. Уголовное дело открыли по статье "Умышленное убийство", но с пометкой "естественная смерть". Позднее в офисе генерального прокурора со ссылкой на результаты вскрытия сообщили, что причиной летального исхода стали острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.Как пояснила Янченко в эфире телеканала "Украина 24", данные токсикологической экспертизы она получила из своих источников.Поляков ранее входил в парламентскую фракцию пропрезидентской партии "Слуга народа", но в 2019-м его исключили за систематическое голосование вразрез с согласованной позицией. Несколько дней назад политик заявил, что депутаты от "Слуги народа" получили деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
https://ria.ru/20211008/polyakov-1753701265.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_412:0:3141:2047_1920x0_80_0_0_fe6fd464af3133c1b69c8d97b8821774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, верховная рада украины, смерть депутата верховной рады полякова, антон поляков (депутат рады)
17:21 09.10.2021 (обновлено: 20:09 09.10.2021)
В Раде рассказали о результатах экспертизы крови депутата Полякова
Депутат Рады Янченко: в крови Антона Полякова, умершего в Киеве, нашли алкоголь и метадон