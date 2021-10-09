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"Россия радуется". Поляки дали решительный ответ Евросоюзу
"Россия радуется": поляки пришли в ярость после заявлений ЕС о Варшаве - РИА Новости, 09.10.2021
"Россия радуется". Поляки дали решительный ответ Евросоюзу
Читатели польского издания Interia возмутились реакции европейских политиков на решение Конституционного суда Польши, признавшего часть законов ЕС не... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T10:53
2021-10-09T13:01
в мире
европа
франция
польша
мид франции‎
евросоюз
жан ассельборн
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели польского издания Interia возмутились реакции европейских политиков на решение Конституционного суда Польши, признавшего часть законов ЕС не соответствующими законодательству страны.Ранее госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал решение атакой на европейский союз и допустил выход Польши из ЕС, а министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что польское руководство "играет с огнем"."Сколько крика! Планы рухнули, придется приложить еще массу усилий к тому, чтобы превратить Польшу в колонию. А так хорошо все шло!" — написал пользователь Ala."Всех так удивило, что одна страна вдруг признала свою Конституцию приоритетом. Это европейское право писалось под Германию и Францию, чтобы мы только выполняли распоряжения, не имея права голоса", — посчитал другой читатель.По мнению некоторых комментаторов, Польше нужно выйти из Евросоюза, потому что Германия и Франция относятся к другим членам организации как к вассалам."Россияне радуются, что Польша медленно, но верно движется на восток", — констатировал пользователь sasza.В четверг Конституционный суд Польши подтвердил превосходство Конституции республики над законодательством Европейского союза. Решение принято большинством голосов судей КС, а "отличные от принятого решения" мнения высказали двое судей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, европа, франция, польша, мид франции‎, евросоюз, жан ассельборн
10:53 09.10.2021 (обновлено: 13:01 09.10.2021)
 
"Россия радуется": поляки пришли в ярость после заявлений ЕС о Варшаве

Читатели Interia: Евросоюз относится к Польше как к вассалам без права голоса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели польского издания Interia возмутились реакции европейских политиков на решение Конституционного суда Польши, признавшего часть законов ЕС не соответствующими законодательству страны.
Ранее госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон назвал решение атакой на европейский союз и допустил выход Польши из ЕС, а министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что польское руководство "играет с огнем".
"Сколько крика! Планы рухнули, придется приложить еще массу усилий к тому, чтобы превратить Польшу в колонию. А так хорошо все шло!" — написал пользователь Ala.
"Всех так удивило, что одна страна вдруг признала свою Конституцию приоритетом. Это европейское право писалось под Германию и Францию, чтобы мы только выполняли распоряжения, не имея права голоса", — посчитал другой читатель.
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По мнению некоторых комментаторов, Польше нужно выйти из Евросоюза, потому что Германия и Франция относятся к другим членам организации как к вассалам.
"Россияне радуются, что Польша медленно, но верно движется на восток", — констатировал пользователь sasza.
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В четверг Конституционный суд Польши подтвердил превосходство Конституции республики над законодательством Европейского союза. Решение принято большинством голосов судей КС, а "отличные от принятого решения" мнения высказали двое судей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЕвропаФранцияПольшаМИД Франции‎ЕвросоюзЖан Ассельборн
 
 
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