https://ria.ru/20211009/podlodka-1753785797.html

Китайцы поглумились над американской подлодкой

"Какая нелепость!" В Китае жестко высмеяли аварию американской подлодки - РИА Новости, 09.10.2021

Китайцы поглумились над американской подлодкой

Читатели китайского портала Гуаньча жестко высмеяли инцидент с американской подводной лодкой класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22), которая столкнулась с... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T08:57

2021-10-09T08:57

2021-10-09T13:07

в мире

сша

китай

гуам

военно-морские силы сша

южно-китайское море

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала Гуаньча жестко высмеяли инцидент с американской подводной лодкой класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22), которая столкнулась с "неизвестным объектом" в Южно-Китайском море."Ха-ха-ха, я просто хочу смеяться с этой новости! Какая нелепость! Не смогли подкрасться незаметно", — написал один из комментаторов.Другие читатели забеспокоились о состоянии окружающей среды после аварии."Меня волнует только, не загрязнила ли эта авария наше Южно-Китайское море!" —забеспокоился китайский юзер."Вам положен административный арест на десять суток и штраф 200 юаней! Минус шесть очков, подлодка должна сделать шесть шагов назад! Следующий ход — за Китаем", — пошутил один из пользователей.Другой комментатор предположил, что американцам загородили обзор водоросли."Чем больше будет столкновений, тем яснее будет голова американских военных. Какая отличная новость!" — отметил китайский читатель.В ВМС США заявили, что инцидент произошел 2 октября в Индо-Тихоокеанском регионе, субмарина была под водой. Корабль находится в "безопасном и стабильном" состоянии, ядерная силовая установка не пострадала. Ведомство также подчеркнуло, что жизням членов экипажа ничего не угрожает. Позднее подлодка прибыла на базу на Гуаме. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211008/podlodka-1753634145.html

https://ria.ru/20211008/podlodka-1753636639.html

сша

китай

гуам

южно-китайское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, гуам, военно-морские силы сша, южно-китайское море