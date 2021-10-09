https://ria.ru/20211009/podlodka-1753785797.html
Китайцы поглумились над американской подлодкой
"Какая нелепость!" В Китае жестко высмеяли аварию американской подлодки - РИА Новости, 09.10.2021
Китайцы поглумились над американской подлодкой
Читатели китайского портала Гуаньча жестко высмеяли инцидент с американской подводной лодкой класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22), которая столкнулась с... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T08:57
2021-10-09T08:57
2021-10-09T13:07
в мире
сша
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военно-морские силы сша
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала Гуаньча жестко высмеяли инцидент с американской подводной лодкой класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22), которая столкнулась с "неизвестным объектом" в Южно-Китайском море."Ха-ха-ха, я просто хочу смеяться с этой новости! Какая нелепость! Не смогли подкрасться незаметно", — написал один из комментаторов.Другие читатели забеспокоились о состоянии окружающей среды после аварии."Меня волнует только, не загрязнила ли эта авария наше Южно-Китайское море!" —забеспокоился китайский юзер."Вам положен административный арест на десять суток и штраф 200 юаней! Минус шесть очков, подлодка должна сделать шесть шагов назад! Следующий ход — за Китаем", — пошутил один из пользователей.Другой комментатор предположил, что американцам загородили обзор водоросли."Чем больше будет столкновений, тем яснее будет голова американских военных. Какая отличная новость!" — отметил китайский читатель.В ВМС США заявили, что инцидент произошел 2 октября в Индо-Тихоокеанском регионе, субмарина была под водой. Корабль находится в "безопасном и стабильном" состоянии, ядерная силовая установка не пострадала. Ведомство также подчеркнуло, что жизням членов экипажа ничего не угрожает. Позднее подлодка прибыла на базу на Гуаме. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, китай, гуам, военно-морские силы сша, южно-китайское море
08:57 09.10.2021 (обновлено: 13:07 09.10.2021)
"Какая нелепость!" В Китае жестко высмеяли аварию американской подлодки
Читатели Гуанча: хочется смеяться от новости об аварии американской подлодки
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Читатели китайского портала Гуаньча
жестко высмеяли инцидент с американской подводной лодкой класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22), которая столкнулась с "неизвестным объектом" в Южно-Китайском море
.
"Ха-ха-ха, я просто хочу смеяться с этой новости! Какая нелепость! Не смогли подкрасться незаметно", — написал один из комментаторов.
Другие читатели забеспокоились о состоянии окружающей среды после аварии.
"Меня волнует только, не загрязнила ли эта авария наше Южно-Китайское море!" —забеспокоился китайский юзер.
"Вам положен административный арест на десять суток и штраф 200 юаней! Минус шесть очков, подлодка должна сделать шесть шагов назад! Следующий ход — за Китаем", — пошутил один из пользователей.
Другой комментатор предположил, что американцам загородили обзор водоросли.
"Чем больше будет столкновений, тем яснее будет голова американских военных. Какая отличная новость!" — отметил китайский читатель.
В ВМС США
заявили, что инцидент произошел 2 октября в Индо-Тихоокеанском регионе, субмарина была под водой. Корабль находится в "безопасном и стабильном" состоянии, ядерная силовая установка не пострадала. Ведомство также подчеркнуло, что жизням членов экипажа ничего не угрожает. Позднее подлодка прибыла на базу на Гуаме
.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>