https://ria.ru/20211009/podarok-1753782517.html

Подарок Путину от американских спецслужб привел Украину в бешенство

На Украине рассказали о подарке Путину от американских спецслужб - РИА Новости, 09.10.2021

Подарок Путину от американских спецслужб привел Украину в бешенство

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили подарком от американских... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T07:16

2021-10-09T07:16

2021-10-09T07:17

в мире

украина

грузия

сша

владимир путин

джо байден

михаил саакашвили

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили подарком от американских спецслужб российскому лидеру Владимиру Путину. Своими мыслями политик поделился в эфире телеканала "Первый независимый"Парламентарий выразил мнение, что арест Саакашвили стал компенсацией за нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году.Кива также заявил, что положение в мире изменилось после встречи Путина с его американским коллегой Джо Байденом, на которой, как утверждает депутат, написали "новый мировой порядок". После этого саммита, считает депутат, мировое сообщество стало "заигрывать" с Россией.Махаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. На родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили, будучи гражданином Украины, возглавляет исполнительны комитета национального совета реформ этой страны. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.

https://ria.ru/20211009/druzhba-1753781017.html

украина

грузия

сша

россия

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в мире, украина, грузия, сша, владимир путин, джо байден, михаил саакашвили, владимир зеленский, россия, задержание саакашвили в грузии