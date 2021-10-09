Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211009/podarok-1753782517.html
Подарок Путину от американских спецслужб привел Украину в бешенство
На Украине рассказали о подарке Путину от американских спецслужб - РИА Новости, 09.10.2021
Подарок Путину от американских спецслужб привел Украину в бешенство
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили подарком от американских... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T07:16
2021-10-09T07:17
в мире
украина
грузия
сша
владимир путин
джо байден
михаил саакашвили
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153192/01/1531920183_809:675:4444:2720_1920x0_80_0_0_2247aea70687f58818b7cafc3a3c0661.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили подарком от американских спецслужб российскому лидеру Владимиру Путину. Своими мыслями политик поделился в эфире телеканала "Первый независимый"Парламентарий выразил мнение, что арест Саакашвили стал компенсацией за нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году.Кива также заявил, что положение в мире изменилось после встречи Путина с его американским коллегой Джо Байденом, на которой, как утверждает депутат, написали "новый мировой порядок". После этого саммита, считает депутат, мировое сообщество стало "заигрывать" с Россией.Махаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. На родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили, будучи гражданином Украины, возглавляет исполнительны комитета национального совета реформ этой страны. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.
https://ria.ru/20211009/druzhba-1753781017.html
украина
грузия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153192/01/1531920183_988:576:3847:2720_1920x0_80_0_0_45ec0c2b7711868e0ad2ba45b27acd49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, грузия, сша, владимир путин, джо байден, михаил саакашвили, владимир зеленский, россия, задержание саакашвили в грузии
07:16 09.10.2021 (обновлено: 07:17 09.10.2021)
 
На Украине рассказали о подарке Путину от американских спецслужб

Депутат Рады Кива: арест Саакашвили является подарком Путину от американских спецслужб

CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
CC0 / Artem_Apukhtin /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили подарком от американских спецслужб российскому лидеру Владимиру Путину. Своими мыслями политик поделился в эфире телеканала "Первый независимый"

"А то, что произошло с этим аферистом – это подарок американских спецслужб Владимиру Владимировичу Путину. <…> Ему (Саакашвили. – Прим ред.) рассказали, что "все у тебя будет в порядке, приезжай". Заманили, создали ему коридор. Потому что у нас все контролирует Госдеп, как в Грузии, так, в общем-то, и на Украине. Поэтому коридор организовали, Миша и поехал, будучи уверенным, что с ним ничего не случится. Вот и все", — заявил Кива.

Парламентарий выразил мнение, что арест Саакашвили стал компенсацией за нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году.
Кива также заявил, что положение в мире изменилось после встречи Путина с его американским коллегой Джо Байденом, на которой, как утверждает депутат, написали "новый мировой порядок". После этого саммита, считает депутат, мировое сообщество стало "заигрывать" с Россией.
Махаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. На родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили, будучи гражданином Украины, возглавляет исполнительны комитета национального совета реформ этой страны. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
04:30
Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
 
В миреУкраинаГрузияСШАВладимир ПутинДжо БайденМихаил СаакашвилиВладимир ЗеленскийРоссияЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10В США боятся, что новое оружие восстановит преимущество России над Западом
13:09На Колыме произошло землетрясение магнитудой 4,8
13:02ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе
12:58В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора
12:54Умер первый президент Ирана
12:46УЕФА высмеял Словакию после поражения от сборной России
12:43В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении
12:40Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми
12:37Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов
12:35В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
12:23В Адлере обновят систему водоотведения
12:16В Красноярском крае загорелся склад
12:12В Самарской области три человека погибли в ДТП
12:10В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19
12:00Эксперты рассказали, как правильно утилизировать смартфон
12:00Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей
11:50В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки
11:48Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
11:48В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19
11:47В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния