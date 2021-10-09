Подарок Путину от американских спецслужб привел Украину в бешенство

07:16 09.10.2021 (обновлено: 07:17 09.10.2021)
На Украине рассказали о подарке Путину от американских спецслужб
Депутат Рады Кива: арест Саакашвили является подарком Путину от американских спецслужб
CC0 / Artem_Apukhtin /
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили подарком от американских спецслужб российскому лидеру Владимиру Путину. Своими мыслями политик поделился в эфире телеканала "Первый независимый"
"А то, что произошло с этим аферистом – это подарок американских спецслужб Владимиру Владимировичу Путину. <…> Ему (Саакашвили. – Прим ред.) рассказали, что "все у тебя будет в порядке, приезжай". Заманили, создали ему коридор. Потому что у нас все контролирует Госдеп, как в Грузии, так, в общем-то, и на Украине. Поэтому коридор организовали, Миша и поехал, будучи уверенным, что с ним ничего не случится. Вот и все", — заявил Кива.
Парламентарий выразил мнение, что арест Саакашвили стал компенсацией за нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году.
Кива также заявил, что положение в мире изменилось после встречи Путина с его американским коллегой Джо Байденом, на которой, как утверждает депутат, написали "новый мировой порядок". После этого саммита, считает депутат, мировое сообщество стало "заигрывать" с Россией.
Махаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. На родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили, будучи гражданином Украины, возглавляет исполнительны комитета национального совета реформ этой страны. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.