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Дело пермяка, сбившего беременную 16-летную девушку, передали в суд
Дело пермяка, сбившего беременную 16-летную девушку, передали в суд - РИА Новости, 09.10.2021
Дело пермяка, сбившего беременную 16-летную девушку, передали в суд
Дело в отношении пермского водителя, обвиняемого в гибели 16-летней девушки под колесами его автомобиля, направлено в суд, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T23:19
2021-10-09T23:19
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕРМЬ, 9 окт - РИА Новости. Дело в отношении пермского водителя, обвиняемого в гибели 16-летней девушки под колесами его автомобиля, направлено в суд, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 19 июля в посёлке Звёздный вблизи Перми. Водитель автомобиля "ВАЗ-21113" не справился с управлением, выехал на обочину на Лесной улице, где сбил беременную 16-летнюю девушку. После этого мужчина убежал с места ДТП. Правоохранители быстро вычислили водителя и задержали. Пострадавшую отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось.Следователи установили, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, он не имел права садиться за руль, так как был судимым по ст. 264.1 УК РФ ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость")."В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Уточняется, что водитель полностью признал вину.
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:19 09.10.2021
 
Дело пермяка, сбившего беременную 16-летную девушку, передали в суд

Дело водителя, сбившего беременную 16-летнюю девушку под Пермью, передали в суд

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕРМЬ, 9 окт - РИА Новости. Дело в отношении пермского водителя, обвиняемого в гибели 16-летней девушки под колесами его автомобиля, направлено в суд, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 19 июля в посёлке Звёздный вблизи Перми. Водитель автомобиля "ВАЗ-21113" не справился с управлением, выехал на обочину на Лесной улице, где сбил беременную 16-летнюю девушку. После этого мужчина убежал с места ДТП. Правоохранители быстро вычислили водителя и задержали. Пострадавшую отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось.
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Следователи установили, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, он не имел права садиться за руль, так как был судимым по ст. 264.1 УК РФ ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость").
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель полностью признал вину.
 
ПроисшествияПермьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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